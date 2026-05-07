Más escándalo: difunden presuntos chats entre Adorni y el contratista Matías Tabar

Los chats, difundidos por A24, muestran intercambios previos a la declaración del empresario y se conocen mientras avanzan distintas causas vinculadas a operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y evolución patrimonial del funcionario. La difusión de presuntos mensajes entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el contratista Matías Tabar provocó un nuevo impacto político y judicial en medio de las investigaciones que avanzan contra el funcionario nacional.

Los chats, dados a conocer por el canal A24, exponen un intercambio entre ambos previo a la declaración del contratista y aparecen en un momento especialmente sensible para el Gobierno, marcado por el avance de distintas denuncias vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales y operaciones inmobiliarias.

La aparición de estas conversaciones agregó un nuevo elemento de tensión alrededor de la situación judicial de Adorni y podría convertirse en un elemento de análisis dentro de las causas que actualmente se encuentran en etapa de recolección de pruebas y testimonios.

Los mensajes difundidos

Según el material difundido, uno de los mensajes atribuidos a Manuel Adorni muestra un ofrecimiento de apoyo hacia el contratista. "Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado", expresó el funcionario en uno de los intercambios revelados.

En otro tramo de la conversación, Adorni volvió a insistir con ese ofrecimiento. "Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda", señala otro de los mensajes difundidos públicamente. La respuesta atribuida a Matías Tabar marcó un punto central dentro de la conversación y dejó expuesta la recomendación que habría recibido respecto de cortar la comunicación entre ambos. "Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros", respondió el contratista.

Luego agregó: "Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad".

Un contexto de investigaciones judiciales

La difusión de los chats se produjo en paralelo al avance de distintas causas judiciales que investigan al jefe de Gabinete por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y a operaciones inmobiliarias. Uno de los expedientes que concentra atención judicial analiza la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Esa operación derivó en declaraciones testimoniales y en nuevas medidas orientadas a reconstruir las condiciones en las que se concretó la transacción. La Justicia busca determinar distintos aspectos relacionados con el procedimiento de compra y el origen de los fondos involucrados en la operación.

Patrimonio, viajes y movimientos financieros

Además de la investigación sobre el inmueble en Caballito, otras denuncias apuntan a viajes y movimientos financieros que habrían generado inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario. Esas presentaciones ampliaron el alcance de las investigaciones y sumaron nuevos elementos de análisis dentro de los expedientes judiciales en trámite.

Entre los puntos que actualmente forman parte del análisis judicial aparecen:

La compra de un departamento en Caballito.

Declaraciones testimoniales vinculadas a la operación inmobiliaria.

Movimientos financieros bajo investigación.

Viajes y gastos patrimoniales observados en las denuncias.

La adquisición de muebles valuados en 14 millones de pesos para la vivienda.

La evolución patrimonial del funcionario.

Según trascendió en informes recientes, dentro de las presentaciones judiciales también fueron incorporados datos relacionados con gastos y deudas atribuidos al funcionario. Uno de los aspectos señalados fue la compra de muebles destinados al departamento investigado, valuados en 14 millones de pesos.

Ese dato fue incorporado como elemento de análisis dentro de las actuaciones judiciales que intentan reconstruir el cuadro patrimonial completo del jefe de Gabinete.

El posible impacto judicial de los chats

La aparición pública de los mensajes entre Adorni y Tabar podría tener ahora consecuencias dentro de las investigaciones en curso.Fuentes vinculadas a las causas señalaron que el contenido de los chats podría ser evaluado para determinar si existió algún tipo de intervención indebida o intento de influencia en relación con el desarrollo de las actuaciones judiciales.

El hecho de que los intercambios hayan ocurrido antes de la declaración del contratista aparece como uno de los aspectos más sensibles del episodio político y judicial. Por el momento, el caso continúa en una etapa de recopilación de pruebas y testimonios, aunque no se descartan nuevas medidas en las próximas semanas.

Tensión política

La difusión de los presuntos mensajes se produjo además en un contexto político delicado para el oficialismo, donde las denuncias contra Adorni comenzaron a tener impacto directo en el funcionamiento parlamentario y en la dinámica interna del Gobierno.

Las investigaciones y el avance de las causas judiciales se transformaron en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas. Mientras la Justicia continúa avanzando con medidas vinculadas a operaciones patrimoniales, movimientos financieros y testimonios relacionados con el caso, la aparición de los chats sumó un nuevo componente que profundiza la exposición pública del funcionario.

Las causas siguen abiertas

Hasta el momento, las investigaciones permanecen abiertas y en pleno proceso de análisis judicial.

Los expedientes continúan enfocados en:

La reconstrucción de operaciones inmobiliarias.

La verificación de movimientos patrimoniales.

La recopilación de pruebas documentales y testimoniales.

La evaluación de posibles inconsistencias financieras.

El análisis de los mensajes difundidos públicamente.

La aparición de estos chats incorporó un nuevo elemento político y judicial a un escenario ya atravesado por denuncias y sospechas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando en la recolección de información y no se descartan nuevas citaciones, medidas probatorias ni ampliaciones de las investigaciones en las próximas semanas.