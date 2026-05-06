Inmediata defensa de Javier Milei a Manuel Adorni: "No voy a echar gente honesta"

El presidente Javier Milei respondió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había pedido que Manuel Adorni presentara "de inmediato" su declaración jurada. Según el propio Milei, el jefe de Gabinete ya tenía previsto anticipar la presentación de sus números antes del vencimiento del plazo fijado para el 31 de julio.

"Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema", sostuvo el mandatario en diálogo con LN+.

En ese marco, Milei agregó que la decisión de adelantar la exposición de la información responde a la necesidad de desactivar lo que calificó como especulaciones: "Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano".

Críticas al periodismo y defensa del principio de inocencia

El presidente amplió su cuestionamiento al rol de los medios de comunicación, señalando que existe una vulneración del principio de presunción de inocencia.

"El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución", afirmó.

En paralelo, Milei desligó cualquier molestia respecto de Bullrich: "No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara".

Defensa cerrada de Manuel Adorni y advertencia política

Uno de los ejes más contundentes de la entrevista fue la defensa del jefe de Gabinete. Milei descartó de plano cualquier posibilidad de remoción:

"Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien".

Además, insistió en la transparencia del funcionario: "Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio".

El mandatario fue aún más enfático al marcar su postura frente a presiones externas:

"El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse".

Y añadió: "No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas".

Economía: recuperación, sectores en expansión y caída de la pobreza

En el plano económico, Milei sostuvo que la actividad se encuentra en un momento de expansión:

La actividad está "en pico histórico"

De 16 sectores, 12 se están expandiendo

Afirmó además que la economía aún atraviesa un proceso de corrección tras lo que describió como "un ataque especulativo como nunca en la historia" durante la segunda mitad del año pasado.

Respecto de la inflación, anticipó: "Tenemos todas las expectativas de que la tasa de inflación baje en el mes de abril".

En materia social y laboral, el presidente reconoció el impacto inicial del ajuste:

"Los salarios cayeron, se sintió como una frustración, la gente tiene razón, aunque igual les digo que los informales vienen ganando por goleada, pero el sector público cayó".

En ese contexto, destacó medidas del Gobierno:

170.000 empleados públicos fueron despedidos

fueron despedidos Se aprobó la modernización laboral

Indicadores sociales y visión del ajuste

Milei sostuvo que los efectos del programa económico comienzan a mostrar resultados:

La pobreza "se redujo a la mitad"

La indigencia "a un tercio"

El crédito "se está recuperando"

Según su visión, esto permitirá una mejora sostenida: "Los próximos números de actividad van a ser muy buenos, los salarios van a crecer, la actividad mejora, y la inflación va a caer".

También admitió el impacto del primer trimestre: "Entiendo el malestar, el primer trimestre fue complicado".

Filosofía de gobierno y proyección 2027

El presidente vinculó su programa económico con una visión moral del ejercicio del poder:

"Cuando vos planteas la idea de la moral como política de estado, es que si vos hacés lo que es justo, eso también es eficiente".

En ese sentido, reafirmó su disposición a sostener el rumbo:

"Voy a seguir haciendo las cosas que son justas".

De cara al futuro político, Milei planteó el escenario electoral:

"El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no".

Y llevó la proyección al 2027, donde contrapuso modelos de país:

"En el 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir abrazando las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia o prefieren el modelo cavernícola para ser Cuba".

Armado político y estructura de La Libertad Avanza

Finalmente, Milei se refirió al despliegue territorial de La Libertad Avanza (LLA), destacando el rol organizativo de su entorno:

"Equipo que gana no se cambia".

Subrayó que el espacio logró:

Presencia en 24 distritos en 6 meses

Victoria en 16 distritos

También señaló acuerdos electorales previos: "En muchos lugares fuimos con el PRO".

Y concluyó con una definición de su estilo de conducción:

"Sería una irresponsabilidad de mi parte opinar sobre la gente que está trabajando en la cuestión política".