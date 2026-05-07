Diputados: La Libertad Avanza negocia con aliados para sesionar el 20 de mayo

La Cámara de Diputados atraviesa una etapa de intensas negociaciones políticas luego de que el oficialismo decidiera modificar su estrategia parlamentaria para intentar reactivar la actividad legislativa. En ese contexto, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocó a sectores de la oposición dialoguista con el objetivo de construir acuerdos que permitan avanzar hacia una sesión especial prevista para el próximo 20 de mayo.

La iniciativa surge en medio del escenario político generado por la causa que involucra a Manuel Adorni y que, según distintos sectores parlamentarios, terminó frenando el ritmo de trabajo tanto en Diputados como en el Senado. Frente a ese panorama, La Libertad Avanza decidió abrir una nueva ronda de conversaciones con aliados y fuerzas provinciales para acordar una agenda legislativa consensuada que permita retomar el funcionamiento parlamentario.

Los asistentes

El encuentro se desarrolló en la oficina de Martín Menem y estuvo encabezado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, junto a la secretaria parlamentaria Silvana Giudici. Por parte del oficialismo participaron además Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

En representación de los bloques dialoguistas asistieron Pamela Verasay, por la UCR, Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba, por el PRO, Oscar Zago, por el MID, Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires., José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, Fernanda Ávila, de Elijo Catamarca y Gladis Medina, del bloque Independencia de Tucumán.

El objetivo central del encuentro fue comenzar a recibir propuestas de los distintos bloques para construir mayorías parlamentarias y consensuar el temario de una eventual sesión especial. "Intentaremos sesionar el 20. La propuesta ya está hecha a la oposición", sostuvo un diputado libertario tras la reunión.

Desde los sectores dialoguistas, en tanto, remarcaron que el encuentro tuvo inicialmente un carácter informativo. "Para nosotros fue una reunión informativa", señaló Gisela Scaglia, presidenta del interbloque Unidos.

La reforma electoral y Ficha Limpia

Uno de los principales focos de discusión gira alrededor de la reforma electoral impulsada por el Gobierno y particularmente sobre el proyecto de Ficha Limpia. Scaglia propuso avanzar con el tratamiento de Ficha Limpia por separado respecto de la reforma electoral general, una postura que también recibió el respaldo del diputado Cristian Ritondo.

El oficialismo tomó nota de esa posibilidad y designó a la diputada Giselle Castelnuovo como nexo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para avanzar en la búsqueda de consensos.

La Libertad Avanza no descarta discutir Ficha Limpia de manera independiente, aunque mantiene una postura firme respecto del futuro de las elecciones primarias. "Si no las eliminamos, las suspendemos nuevamente. Hay que bajar el costo de la política", señalaron desde el oficialismo.

La discusión sobre las PASO también comenzó a trasladarse al Senado, donde incluso sectores del radicalismo presentaron proyectos para que las primarias sean optativas.

Los proyectos prioritarios para el oficialismo

Dentro de la agenda parlamentaria que busca impulsar la Casa Rosada aparecen varios proyectos considerados estratégicos por el Gobierno.

Entre ellos se destacan la ley Hojarasca, la ratificación del acuerdo sobre patentes, tratados internacionales y el proyecto de medidas energéticas.

La secretaria parlamentaria Silvana Giudici tendrá un rol central en esta nueva etapa de negociaciones con bloques dialoguistas para construir acuerdos sobre esos temas.

El acuerdo internacional por patentes

Uno de los proyectos prioritarios para el oficialismo es la aprobación parlamentaria del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).

La iniciativa ya cuenta con sanción del Senado y necesita ahora la aprobación de Diputados. La Libertad Avanza buscará dictaminar el proyecto la próxima semana en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Juliana Santillán.

El tratado habilita un sistema internacional administrado por la WIPO que permite centralizar solicitudes de patentes con efectos en múltiples jurisdicciones. La adhesión forma parte además de los compromisos incorporados al acuerdo comercial con Estados Unidos y aparece como una señal política e institucional que el oficialismo busca mostrar ante la Casa Blanca.

Tensiones con laboratorios y biotecnología

El avance del acuerdo genera expectativas en laboratorios internacionales, aunque también resistencia en sectores vinculados a la industria local. Los laboratorios nacionales observan con preocupación el posible impacto sobre:

La competencia en el mercado.

La producción de medicamentos genéricos.

La estructura del mercado interno.

En las últimas semanas, funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con representantes de laboratorios, empresas biotecnológicas, integrantes de la Mesa de Enlace y compañías productoras de semillas para discutir el alcance de la iniciativa.

El proyecto de medidas energéticas y las zonas frías

Otro de los ejes legislativos impulsados por el oficialismo es el proyecto de Medidas Energéticas, nombre con el que el Gobierno rebautizó la iniciativa sobre zonas frías ingresada recientemente en Diputados.

El proyecto será tratado en un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch.

La propuesta contempla una revisión del Fondo Fiduciario destinado a subsidiar consumos residenciales de gas. El régimen de subsidios fue creado en 2002 y ampliado en 2021 para beneficiar a usuarios de la región patagónica, la Puna, el departamento Malargüe, en Mendoza, 90 municipios de la provincia de Buenos Aires y sectores de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto oficial mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), monto que pagan todos los usuarios del sistema. Sin embargo, el Gobierno reconoce que esos recursos no alcanzan para cubrir completamente los subsidios correspondientes al régimen de Zona Fría y que será necesario incorporar fondos adicionales del Tesoro Nacional.

Cambios en el esquema de subsidios

La iniciativa también introduce modificaciones en el mecanismo de compensación. El subsidio pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa. Además, la compensación será abonada directamente a los proveedores, dejando fuera de la cadena de cobros a distribuidoras y subdistribuidoras.

El Gobierno aclaró que continuarán subsidiándose los hogares económicamente más vulnerables que residan en las zonas alcanzadas por el régimen de Zona Fría.

Mientras avanzan las negociaciones políticas, La Libertad Avanza busca construir una mayoría parlamentaria que le permita retomar la actividad legislativa y avanzar con proyectos considerados prioritarios para la Casa Rosada en un escenario político marcado por tensiones, negociaciones cruzadas y disputas sobre el rumbo institucional y económico del país.