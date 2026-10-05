Milei apuntó otra vez contra Lula tras el revés en Brasil: "Zurdos, córranse del medio"

El escenario político y económico de América Latina atraviesa un momento de alta visibilidad tras la celebración de la primera vuelta electoral en Brasil. En este contexto, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, volvió a utilizar sus canales oficiales de comunicación para expresar su firme respaldo al candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro, e interpelar de manera directa al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, a quien volvió a calificar en términos ideológicos como "zurdo comunista".

La postura del jefe de Estado argentino se manifestó principalmente a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí, el presidente vinculó el desempeño electoral opositor con el comportamiento positivo que registraron de forma inmediata los indicadores financieros y bursátiles del país vecino.

El impacto en los mercados

Tras difundirse la ventaja de la candidatura opositora, los activos financieros de origen brasileño que cotizan en las plazas internacionales experimentaron incrementos sustanciales en las operaciones previas a la apertura de las bolsas:

ETF iShares MSCI Brazil (EWZ): El fondo cotizado en Nueva York, que replica la marcha de las principales acciones de Brasil, alcanzó subas cercanas al 12%.

Comportamiento del real brasileño: La moneda nacional evidenció una apreciación significativa frente al dólar estadounidense en los mercados de futuros.

Acciones de empresas brasileñas en EE. UU.: La petrolera estatal Petrobras registró alzas próximasTensión diplomática y euforia financiera

Milei le sigue pegando a Lula

Desde la Argentina, el presidente Javier Milei intervino de manera activa en la coyuntura política del país vecino a través de sus canales oficiales. A través de un posteo publicado en su cuenta de la red social X, este lunes lanzó: "Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente": Y así celebró este el traspié de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

En su mensaje, el jefe de Estado argentino vinculó directamente el comportamiento financiero verdeamarelo con el desenlace del escrutinio dominical: "DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!", redactó el Presidente en la plataforma digital.

Esta ratificación pública no constituyó un hecho aislado, sino la continuación de una serie de pronunciamientos que habían comenzado durante la misma noche del domingo, apenas conocidos los primeros datos oficiales. En aquella oportunidad, Milei ya había extendido sus parabienes al postulante del Partido Liberal señalando: "Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula". Asimismo, enfatizó que bajo esta perspectiva "la libertad avanza en Brasil".

Dentro de sus declaraciones, el mandatario argentino profundizó su visión sobre el futuro continental, afirmando que el territorio americano pertenece a los ciudadanos que aspiran a vivir en libertad. En ese sentido, expresó su expectativa de comenzar a trabajar a la brevedad con una futura administración del espacio opositor para afianzar la alianza bilateral.

La reacción de Wall Street

El panorama político de la principal economía de América Latina atravesó un vuelco significativo tras la celebración de la primera vuelta presidencial. En una contienda marcada por la polarización, el candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer lugar al obtener alrededor del 47% de los votos. De esta manera, superó al actual mandatario, Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien cosechó poco más del 45% de los sufragios.

Este resultado desarmó los pronósticos vertidos por distintas encuestas previas, las cuales ubicaban a Lula da Silva en una posición considerablemente más favorable para definir la elección o liderar el conteo en este primer tramo. Al no haber alcanzado ninguno de los dos postulantes la mayoría necesaria para consagrarse de forma definitiva, la jefatura del Estado brasileño se resolverá en una segunda vuelta electoral ya programada para el próximo 25 de octubre.

La respuesta de los actores económicos ante la performance de la centro-derecha no se hizo esperar en las plazas financieras internacionales. Antes de la apertura formal de la Bolsa brasileña, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), instrumento que replica en la plaza de Nueva York el comportamiento de las principales acciones de dicho país, llegó a registrar subas de alrededor del 12%. A la par de este indicador, el real brasileño mostró una marcada apreciación frente al dólar estadounidense dentro de los mercados de futuros.

El optimismo de los inversores se extendió de manera uniforme a los activos de las principales compañías de origen brasileño que cotizan en los Estados Unidos durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street. La petrolera estatal Petrobras encabezó los avances con subas cercanas al 10%, secundada por incrementos de gran magnitud en las acciones del sector bancario, minero y aeronáutico, entre las que destacaron:

Itaú Unibanco

Bradesco

Nubank

Vale

Embraer

Distintos analistas financieros atribuyeron esta reacción en cadena al desempeño de Flávio Bolsonaro, sensiblemente superior a lo proyectado, argumentando la expectativa de que una eventual administración del candidato opositor logre impulsar una agenda de política económica basada en la disciplina fiscal, la reducción del gasto público y la consolidación de medidas enfocadas en favorecer la inversión privada.