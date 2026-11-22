La investigación sobre el patrimonio de dirigentes y autoridades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporó una nueva operación inmobiliaria relacionada con Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la entidad y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

Según se denunció en una investigación, Beligoy adquirió la parcela 176, ubicada en el sector sur del barrio privado Saint Thomas, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

La operación quedó registrada el 15 de febrero de 2023, de acuerdo con la documentación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense.

La adquisición constituye uno de los puntos que se analizan dentro de una investigación por presunto lavado de dinero, en la que se encuentra bajo observación el crecimiento patrimonial del dirigente arbitral.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, antes de concretar la compra en Saint Thomas, Beligoy había buscado alternativas inmobiliarias en Terralagos de Canning. Finalmente, la operación se realizó en uno de los barrios privados de mayor dimensión de la zona, donde adquirió una vivienda con características y prestaciones de alto nivel.

Las dimensiones de la vivienda y su valor de mercado

La propiedad incorporada al patrimonio de Beligoy cuenta con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados. Entre sus características se mencionan un parque, arboleda, pileta y una entrada con capacidad para varios automóviles.

Los registros consignan una valuación fiscal de $6.514.485, aunque esa cifra se encuentra muy por debajo del valor de mercado estimado para una propiedad de esas características y ubicación.

Según las referencias difundidas por La Nación, el precio de mercado del inmueble oscilaría entre US$ 700.000 y US$ 900.000. La diferencia entre la valuación fiscal y la estimación comercial constituye uno de los datos relevantes de la operación, especialmente en el contexto de una investigación que busca examinar la evolución de los bienes vinculados con el titular de la AAA y funcionario de la AFA.

El inmueble se encuentra dentro del barrio privado Saint Thomas, un complejo que abarca aproximadamente 360 hectáreas, distribuidas en cinco sectores.

Saint Thomas, un complejo de 360 hectáreas

El barrio privado donde Beligoy adquirió la vivienda cuenta con una infraestructura que incluye instalaciones deportivas, espacios recreativos y servicios destinados a sus residentes. Entre sus principales características se encuentra un campo de golf de 27 hoyos, además de canchas para distintas actividades deportivas, piletas, gimnasio y spa.

El desarrollo está organizado en cinco sectores y dispone de servicios cercanos. También cuenta con áreas este y oeste en las que existen lotes cuyos valores pueden alcanzar los US$ 350.000.

En esos sectores residen, además, jugadores de River Plate y Boca Juniors, de acuerdo con la información difundida sobre las características del emprendimiento inmobiliario.

La ubicación y las dimensiones del complejo permiten contextualizar el tipo de propiedad incorporada al patrimonio de Beligoy. No se trata solamente de una vivienda de importantes dimensiones, sino de una adquisición realizada dentro de un desarrollo residencial que cuenta con infraestructura recreativa, deportiva y servicios propios de un barrio privado de gran escala.

La parcela 176, ubicada en el sector sur, constituye una de las incorporaciones inmobiliarias que aparecen dentro del relevamiento sobre los bienes del dirigente.

La evolución patrimonial desde su llegada a la conducción arbitral

La compra de Saint Thomas forma parte de una expansión patrimonial que, según la información difundida, se produjo desde que Beligoy asumió la conducción del arbitraje argentino en 2018. Su llegada a ese cargo contó con el impulso del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y desde entonces desarrolló un esquema de conducción con un rol dual: por un lado, como director nacional de Arbitraje de la AFA y, por otro, como titular de la Asociación Argentina de Árbitros.

Ese recorrido institucional aparece como contexto de la evolución de sus bienes y adquisiciones inmobiliarias.

La comparación con su situación habitacional anterior también forma parte de los datos incorporados al análisis patrimonial. Antes de las nuevas adquisiciones, Beligoy tenía una vivienda en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, que fue remodelada después de que sumara una planta alta.

La propiedad de Saint Thomas representa, en ese contexto, una incorporación inmobiliaria de características diferentes, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y valor comercial estimado.

Un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto

La vivienda de Esteban Echeverría no constituye la única propiedad de importancia atribuida al dirigente arbitral. A ese inmueble se agrega un departamento ubicado en Villa Devoto, con una superficie de 380 metros cuadrados, además de otros 43 metros cuadrados distribuidos en dos espacios de subsuelo.

Según los datos difundidos, la propiedad fue escriturada antes del Mundial por un monto de US$ 490.000.

Sin embargo, las referencias inmobiliarias de la zona permiten estimar que su valor actual superaría los US$ 900.000, tomando como parámetro un precio aproximado de US$ 4.000 por metro cuadrado. La superficie del departamento y los espacios complementarios de subsuelo constituyen otro componente relevante dentro del conjunto de bienes atribuidos a Beligoy.

La diferencia entre el valor de escrituración y la estimación basada en referencias zonales también aparece entre los elementos que permiten dimensionar el patrimonio inmobiliario mencionado en la investigación.

Dos departamentos y una cochera adquiridos en La Plata

Otro movimiento patrimonial consignado en la información corresponde al 3 de mayo de 2024, cuando Beligoy desembolsó US$ 261.490 por la adquisición de dos departamentos y una cochera en La Plata.

La operación se realizó dentro del denominado Fideicomiso Lucero, ubicado en calle 59 N.º 784, y correspondiente a un desarrollo de la empresa Abes. De esta manera, el relevamiento de las adquisiciones inmobiliarias incorpora una tercera referencia geográfica: además de la propiedad de Saint Thomas, en Esteban Echeverría, y el departamento de Villa Devoto, aparece una inversión en la ciudad de La Plata.

La compra incluyó dos unidades habitacionales y una cochera, con una inversión total informada de US$ 261.490.

El relevamiento patrimonial también incluye vehículos de alto valor económico. Entre los bienes mencionados figura una Toyota SW4 4x4 modelo 2023, cuyo valor estimado asciende a US$ 50.000.

A ese automóvil se agrega una Jeep Compass modelo 2025, registrada a nombre de la mujer de Beligoy, con un valor estimado de US$ 35.000. Ambos vehículos forman parte del conjunto de bienes considerados en la información difundida sobre la evolución patrimonial del dirigente arbitral.