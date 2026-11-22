El régimen de Irán volvió a elevar el tono de sus advertencias contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), después de que el diplomático argentino reclamara públicamente a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores de la agencia de Naciones Unidas. La nueva amenaza fue formulada este sábado por Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien acusó al titular del organismo internacional de actuar en favor de Israel y lanzó una advertencia directa: "Recibirá lo que se merece".

Las declaraciones de Naghdi se produjeron en medio de una creciente tensión entre las autoridades iraníes y el organismo encargado de verificar las actividades nucleares de los países. El funcionario iraní no precisó qué medidas podría enfrentar Grossi, pero cuestionó su legitimidad y sostuvo que el director general del OIEA "es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento".

El episodio volvió a poner en primer plano las dificultades que enfrenta la agencia internacional para acceder a instalaciones y materiales nucleares iraníes. Desde hace meses, el organismo reclama condiciones que permitan retomar las inspecciones y obtener información suficiente para determinar el alcance y la naturaleza del programa nuclear de Teherán.

Grossi reclamó restablecer la cooperación con los inspectores

La advertencia contra el director del OIEA llegó pocos días después de que Grossi reclamara públicamente a Irán que retomara la colaboración con el organismo. Durante una conferencia de prensa en Viena, realizada tras el inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores, el diplomático argentino sostuvo que la cooperación iraní resultaba insuficiente y que las condiciones actuales impedían desarrollar adecuadamente las tareas de verificación.

"No estamos obteniendo la cooperación de Irán. La cooperación no es como debería ser", afirmó Grossi, al describir la situación que atraviesa la agencia frente a las restricciones para acceder a información y materiales relacionados con las actividades nucleares del país.

El funcionario, que además es candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031, insistió en que la falta de colaboración representa un obstáculo para establecer si las actividades nucleares iraníes tienen exclusivamente objetivos pacíficos.

En ese sentido, explicó que la ausencia de acceso a las instalaciones y de información durante tantos meses impide que el organismo pueda ofrecer garantías sobre la transparencia del programa.

"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia", señaló.

Grossi también recordó que las autoridades iraníes sostienen que sus actividades nucleares tienen fines exclusivamente pacíficos. Sin embargo, remarcó que el OIEA no recibió las condiciones necesarias para comprobar esa afirmación mediante sus mecanismos de inspección.

Los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que no pudieron verificarse

Uno de los puntos centrales de las advertencias de Grossi estuvo relacionado con la cantidad de material nuclear que Irán tenía bajo su control antes de los ataques de junio de 2025.

Según la información citada por el director general del OIEA, el país disponía entonces de alrededor de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, un volumen de material cuya situación actual el organismo no pudo verificar. La falta de información sobre ese material constituye uno de los principales interrogantes que enfrenta la agencia internacional. Grossi advirtió que, ante la imposibilidad de acceder a las instalaciones y comprobar las condiciones en las que se encuentra el uranio, el organismo no puede establecer con certeza qué ocurrió después de los ataques.

"No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real", manifestó el diplomático argentino.

A continuación, insistió en la necesidad de recuperar las condiciones de acceso para que los inspectores puedan realizar las verificaciones correspondientes.

"Debemos encontrar una manera de regresar a Irán y necesitamos inspeccionar las instalaciones del país", añadió durante su intervención ante la prensa. La preocupación del OIEA está vinculada precisamente con la imposibilidad de contar con información actualizada sobre las instalaciones y el material nuclear iraní. Sin esos elementos, la agencia no puede confirmar que las actividades desarrolladas por Teherán se mantengan dentro de los objetivos pacíficos que proclama su Gobierno.

El debate sobre una posible salida iraní del tratado nuclear

Durante sus declaraciones, Grossi también se refirió a las propuestas surgidas dentro de Irán para abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

El director general del organismo consideró que una eventual salida iraní del acuerdo "no sería una decisión sabia", en referencia a las consecuencias que tendría abandonar el marco internacional que establece compromisos vinculados con la no proliferación nuclear.

En su explicación, Grossi abordó además los cuestionamientos sobre el tratamiento que reciben Irán e Israel en relación con sus respectivas situaciones frente al tratado. "Existen países que son parte del TNP y otros que no lo son; Israel, por ejemplo, no lo es. Por consiguiente, en este sentido, no existe un doble rasero", sostuvo.

El funcionario explicó que, desde el punto de vista jurídico, la situación de ambos países es diferente debido a que Irán forma parte del tratado, mientras que Israel permanece fuera de ese acuerdo. Según su planteo, existiría un escenario distinto si Israel fuera integrante del TNP y el organismo aplicara criterios diferentes al momento de exigir el cumplimiento de sus obligaciones.

Grossi aclaró, sin embargo, que esa explicación no significaba que estuviera desinteresado en una eventual incorporación israelí al acuerdo internacional.

"No significa que no me gustaría que Israel y todos los países del mundo se unieran al TNP", expresó.

Teherán rechazó las explicaciones y denunció un doble rasero

Las declaraciones del director general del OIEA generaron una respuesta del Gobierno iraní a través de su portavoz diplomático, Esmaeil Baqaei, quien rechazó los argumentos presentados por Grossi y cuestionó la manera en que el organismo aborda las diferencias entre Irán e Israel.

Baqaei sostuvo que la explicación del diplomático argentino confundió "el estatus jurídico formal con la responsabilidad institucional y la imparcialidad". Para Teherán, el OIEA no puede limitar su actuación a las obligaciones asumidas por los países que firmaron el tratado mientras Israel permanece fuera del sistema de salvaguardias amplias.

El portavoz reclamó que Israel se incorpore al TNP y acepte las inspecciones previstas por el organismo internacional. También recordó que existen resoluciones internacionales anteriores que instaron a los Estados de Oriente Medio a adherirse al tratado y someter sus instalaciones nucleares a los controles de la agencia.

De esta manera, la posición iraní apuntó a cuestionar la imparcialidad del organismo y a reclamar que las exigencias de control se extiendan también a Israel.

Baqaei profundizó sus críticas al comparar el lenguaje utilizado en las declaraciones sobre ambos países y consideró que existe una diferencia en el tratamiento de las situaciones.

"Cuando se emplea la expresión 'condeno' en un caso y, en el otro, se recurre a un lenguaje cuidadosamente matizado, el doble rasero resulta inconfundible", agregó.