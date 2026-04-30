Milei arribó al portaaviones USS Nimitz y participa de los ejercicios navales

El presidente Javier Milei partió este jueves a las 9.30 rumbo a Mar del Plata para participar de ejercicios navales desarrollados en el Atlántico Sur, en el marco de la llegada del portaaviones estadounidense USS Nimitz. El viaje se realizó acompañado de una acotada comitiva oficial, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, en una actividad que se inscribe dentro de una agenda orientada a la cooperación militar internacional.

La presencia del mandatario en estas maniobras marca un hecho relevante en el plano institucional, en tanto se trata de ejercicios que involucran la participación conjunta de fuerzas armadas de Argentina y Estados Unidos. La iniciativa es impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, en articulación con la Armada Argentina.

Ejercicios conjuntos en el Atlántico Sur

Las actividades se desarrollan en aguas del Atlántico Sur, frente a las costas de Mar del Plata y Necochea, y tienen como objetivo principal reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas. Este tipo de ejercicios permite coordinar capacidades operativas y establecer mecanismos de acción conjunta ante distintos escenarios.

Dentro del programa de maniobras se incluyen diversas operaciones que abarcan múltiples dimensiones del ámbito militar. Entre ellas se destacan:

Operaciones de búsqueda y rescate , orientadas a la asistencia en situaciones de emergencia.

, orientadas a la asistencia en situaciones de emergencia. Defensa aérea con aviones F-18 , que forman parte del despliegue del portaaviones.

, que forman parte del despliegue del portaaviones. Tácticas navales en columna, ejecutadas en coordinación entre unidades marítimas.

Estas actividades se desarrollan en un contexto de cooperación bilateral que busca fortalecer los vínculos operativos entre ambas fuerzas armadas.

El USS Nimitz y las demostraciones aéreas

La llegada del portaaviones USS Nimitz constituye el eje central de estos ejercicios. La presencia de esta embarcación permite desplegar una serie de capacidades militares que se integran a las maniobras conjuntas.

El traslado del presidente Milei hacia el área de operaciones se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, una aeronave de transporte diseñada para operar desde y hacia la cubierta de portaaviones. Este detalle marca la modalidad de acceso al buque y la logística específica que implica su funcionamiento.

La visita presidencial coincidió con una jornada de demostraciones aéreas que forman parte del cierre del programa de ejercicios. En ese marco, se llevaron a cabo vuelos de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que integran el despliegue operativo del USS Nimitz.

Comitiva oficial y participación institucional

El jefe de Estado está acompañado por un grupo reducido de funcionarios y autoridades del ámbito político y militar. Integran la comitiva Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, Carlos Presti, ministro de Defensa, Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto y Juan Carlos Romay, jefe de la Armada.

La presencia de estas autoridades refleja el carácter institucional del evento y su relevancia dentro de la estructura de defensa nacional.

La participación del presidente Milei en estos ejercicios es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional. En ese sentido, la actividad no solo tiene implicancias operativas, sino también una dimensión estratégica vinculada a las relaciones internacionales.