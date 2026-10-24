Recreo: el Gobierno confirmó la continuidad de la asistencia a la textil Sabri Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y al secretario de Industria, Sebastián Caria, mantuvo una reunión con Carlos Brieva, propietario de Sabri Catamarca, empresa textil radicada en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, para analizar la situación de la firma en un contexto de incertidumbre para la actividad industrial textil.

Tras la reunión, Brieva agradeció el acompañamiento de la Provincia y destacó la asistencia recibida durante los últimos meses para mantener en funcionamiento la fábrica. "Vine a agradecerle al Gobernador por la ayuda que nos viene dando la provincia para darle continuidad a nuestra producción", manifestó el empresario.

Sabri Catamarca se dedica a la fabricación de ropa de trabajo y enfrenta las dificultades que atraviesa la industria nacional, marcadas por la caída del consumo y la presión de las importaciones. En ese contexto, la firma busca sostener su producción, la capacidad instalada y garantizar la continuidad de sus operaciones, para lo cual el Gobierno confirmó la continuidad del apoyo a través del Programa de Emergencia Textil.

La asistencia del Gobierno provincial forma parte de las herramientas de acompañamiento a la actividad industrial, con el objetivo de respaldar a la empresa y, fundamentalmente, preservar las fuentes laborales en Recreo. El desafío, es encontrar alternativas que permitan sostener la producción y el empleo en un contexto económico complejo.