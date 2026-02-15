Milei consolida su alianza con Estados Unidos: una maratón diplomática entre Washington, Miami y New York

Desde la ciudad de Washington, la señal emitida por la Casa Rosada es de una claridad meridiana: el presidente Javier Milei se dispone a profundizar su alineación estratégica con el Norte a través de una hoja de ruta internacional de una intensidad inédita. En un lapso de apenas tres semanas, el jefe de Estado argentino emprenderá dos viajes sucesivos a los Estados Unidos para participar en tres de los escenarios más influyentes de la política y las finanzas globales. Esta gira no solo busca ratificar su pertenencia ideológica, sino que también posiciona a la Argentina como el aliado principal de Donald Trump en la región, superando incluso en frecuencia de encuentros a líderes históricos del entorno republicano.

El despliegue diplomático que se avecina es, por definición, histórico para el país. En toda la cronología institucional de la Argentina, no se registra un solo mandatario que haya visitado los Estados Unidos con tanta asiduidad, ni que haya coronado un número tan elevado de encuentros oficiales con un presidente estadounidense. Actualmente, Milei acumula cinco reuniones con Trump, pero tras las próximas citas en Washington y Miami esa cifra se elevará a siete encuentros. Con este número, el mandatario argentino deja atrás incluso a figuras como Benjamín Netanyahu, quien, a pesar de la crisis en Medio Oriente y su vínculo de años con el líder republicano, ha quedado relegado en términos de frecuencia ante el impulso diplomático del presidente sudamericano.

El debut en la Junta de la Paz y el conflicto en Gaza

La primera escala de esta maratón comenzará el 19 de febrero en Washington. Milei ha sido invitado especialmente por Trump para participar en la primera sesión de la Junta de la Paz, un foro multilateral de reciente creación diseñado por el líder republicano para intervenir en la resolución de crisis mundiales. El eje central de la sesión del próximo jueves será de una complejidad extrema, ya que se debatirá una hoja de ruta destinada a reconstruir Gaza y terminar definitivamente con el grupo terrorista Hamas, responsable del sangriento ataque ejecutado contra Israel en octubre de 2023.

Este organismo nace bajo un clima de fuerte controversia internacional debido a su naturaleza geopolítica. Los países más poderosos de Europa, como Alemania, Francia y el Reino Unido, han rechazado la creación de este organismo alegando que sus intenciones se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU. En el caso de América Latina, en coincidencia con la Unión Europea, países como Brasil, México y Colombia también cuestionaron a la Junta de la Paz y reivindicaron la vigencia de las Naciones Unidas, a pesar de lo que consideran un rol intrascendente del organismo en la actual crisis de Medio Oriente. De la región, Argentina y Paraguay son los dos únicos países que participarán de la sesión convocada para el 19 de febrero, marcando una clara distinción diplomática.

La Cumbre de Miami y el contrapeso a la influencia china

Tras un breve regreso a Buenos Aires, el Presidente volará nuevamente hacia la Florida para una cita de alto voltaje político el 7 de marzo. En Miami, Milei participará de una cumbre de presidentes de América Latina convocada por Trump que nuclea a mandatarios con una marcada afinidad ideológica. Por distintos canales diplomáticos ya han sido invitados, además del presidente argentino, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Tito Asfura de Honduras y José Jeri de Perú. El objetivo geopolítico de este encuentro es explícito: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las vías de comercialización en la región.

Desde esta perspectiva, la Casa Blanca intentará junto a sus aliados latinoamericanos bloquear todos los contratos a favor de China que impliquen aumentar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar o desarrollar infraestructura que beneficie su comercio internacional. La Cumbre de Miami exhibirá así la fractura ideológica del continente, separando a naciones como Argentina y sus socios afines del bloque compuesto por Brasil, Colombia y México, que mantienen fluidas relaciones comerciales con Pekín y no cuestionan su matriz autoritaria en el ejercicio del poder.

Wall Street y el lanzamiento del "Argentina Week"

Sin solución de continuidad, Milei volará desde Miami a Manhattan para protagonizar el "Argentina Week", que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo. Este evento está destinado a explicar la actual situación económica y financiera del país con la intención de ampliar la inversión privada internacional. La organización ha quedado a cargo de la Embajada argentina en Estados Unidos, junto al fondo Kaszek y los bancos J.P. Morgan y Bank of America, contando con la presencia de figuras como Jamie Dimon, CEO del JPMorgan.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, destacó que este será el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina, subrayando que el país ha pasado de ser una curiosidad a ser algo respetado en los mercados globales. Milei disertará el 10 de marzo y, tras concluir su agenda en New York, regresará a Buenos Aires para prepararse para su siguiente compromiso regional. Un día más tarde, está previsto que el mandatario concurra a la jura de José Antonio Kast, quien asume como nuevo presidente de Chile, cerrando así tres semanas de actividad internacional frenética que redefinen el posicionamiento de Argentina en el tablero mundial.