Régimen Penal Juvenil y Acuerdo Mercosur-UE: el oficialismo busca cerrar las extraordinarias con una victoria estratégica

En un escenario de intensa actividad parlamentaria, el oficialismo nacional se encamina a definir el rumbo de su agenda legislativa en la recta final del período de sesiones extraordinarias. Bajo la conducción estratégica de La Libertad Avanza, el Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la sanción de dos iniciativas de alto impacto político y social: el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La meta trazada por la Casa Rosada es clara y ambiciosa, buscando cerrar este ciclo legislativo, que concluye el próximo 28 de febrero, con un triunfo contundente en el Senado que consolide el rumbo de la gestión.

Esta ofensiva parlamentaria cuenta con el liderazgo de la senadora Patricia Bullrich, quien encabeza la estrategia para que la baja de la edad de imputabilidad se convierta finalmente en ley durante la última semana de este mes. Cabe destacar que dicha iniciativa llega fortalecida tras haber obtenido este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados. Para alcanzar este objetivo en el recinto, el oficialismo ha tejido una red de apoyo que incluye a las bancadas del Pro, la UCR y diversas fuerzas provinciales, mientras que el bloque de Unión por la Patria, bajo la conducción de José Mayans, ya ha anticipado un rechazo sistemático, profundizando la polarización en torno a estas reformas.

Hacia un nuevo paradigma de responsabilidad penal

El eje central de la reforma del sistema de justicia es la reducción de la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años. La iniciativa llega a la Cámara alta respaldada por una votación de 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara baja. Desde los sectores libertarios se sostiene con firmeza que este es el Congreso "más reformista de la historia", destacando que se están sancionando iniciativas que fueron debatidas durante años en comisiones sin llegar a puerto. El régimen propuesto se estructura en once capítulos y se apoya en principios fundamentales como la legalidad, proporcionalidad, especialidad y celeridad procesal.

La normativa establece la privación de la libertad bajo el criterio de excepcionalidad, funcionando como un último recurso sujeto a control judicial permanente y con cumplimiento en establecimientos especializados, totalmente separados de la población adulta. Un punto destacado del texto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas y a contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Asimismo, se promueve la participación en instancias relevantes y mecanismos restaurativos, siempre bajo un enfoque orientado a la resocialización del joven.

El Acuerdo UE-Mercosur y la integración comercial

De forma paralela, el Senado iniciará el tratamiento del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea el próximo miércoles 18 de febrero a las 17:00 en la Comisión de Relaciones Exteriores. En dicha instancia se ratificará al senador Francisco Paoltroni como presidente del cuerpo, con el objetivo inmediato de firmar el dictamen que habilite el proyecto para llegar al recinto apenas siete días más tarde. La composición de esta comisión estratégica ya ha sido definida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, e incluirá a figuras como Luis Juez, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Maximiliano Abad y Sonia Rojas Decut, junto a una fuerte presencia de legisladores libertarios como Agustín Monteverde y Pablo Cervi.

Precisamente, el senador Cervi ha calificado este tratado como un avance fundamental para eliminar aranceles y permitir que la producción argentina compita en igualdad de condiciones con países como Chile o Sudáfrica. En sintonía, la diputada Mercedes Llano calificó al acuerdo como una herramienta estratégica para romper el aislamiento y retomar el modelo de "granero del mundo". Sin embargo, la voz disidente del excanciller Jorge Taiana advirtió que el tratado consolida asimetrías que perjudican la industria nacional, un argumento que sostiene el bloque opositor de UxP al denunciar que un país sin industria no podrá alcanzar la justicia social.

Realineamientos políticos y pliegos diplomáticos

El panorama interno de La Libertad Avanza también muestra signos de reordenamiento de cara a estos debates. El senador Francisco Paoltroni, quien fuera expulsado de la bancada tras enfrentarse al asesor Santiago Caputo por la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, ha reencauzado su relación con la Casa Rosada. Tras un periodo en su monobloque independiente, Paoltroni se reintegró al bloque oficialista liderado por Patricia Bullrich, asegurando la cohesión necesaria para defender los proyectos del Ejecutivo.

Finalmente, la actividad legislativa se completará el jueves 19 de febrero con la reunión de la Comisión de Acuerdos, que será presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. En esta instancia se tratará el pliego de Fernando Iglesias, propuesto por el presidente Javier Milei como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. Esta comisión tendrá una relevancia institucional superior en el corto plazo, ya que no solo analiza los pliegos del servicio exterior, sino que también tiene la potestad de evaluar a los futuros integrantes del Poder Judicial y los ministros propuestos para la máxima instancia del país.