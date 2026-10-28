Milei defendió el RIGI en Catamarca, destacó inversiones y apuntó contra Quintela

Durante su discurso en la inauguración de nuevas instalaciones de Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, el presidente Javier Milei defendió el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y destacó la decisión de Catamarca de adherir a esa herramienta. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, y estuvo centrado en el desarrollo de la actividad minera y la ampliación de la capacidad productiva vinculada al litio.

En su exposición, el mandatario cuestionó a los sectores que critican el costo fiscal del régimen y puso en duda los argumentos que consideran que los incentivos representan un gasto para el Estado. "Me cuesta entender a los opositores que hablan del costo fiscal del RIGI. ¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?", expresó.

Milei sostuvo que los proyectos que no existían antes de la aplicación de esos incentivos tampoco generaban impuestos, empleo ni exportaciones. Desde esa perspectiva, argumentó que la llegada de nuevas inversiones permite incorporar actividad económica que, según su planteo, no se habría producido sin las condiciones ofrecidas por el régimen.

El Presidente también contrastó el esquema de incentivos con modelos de gestión anteriores y defendió la importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad cambiaria para promover inversiones. En ese marco, cuestionó a los gobernadores que se opusieron al RIGI y utilizó el caso de La Rioja como ejemplo de una estrategia provincial diferente a la adoptada por Catamarca.

Diez proyectos aprobados entre Catamarca y San Juan

Uno de los datos centrales del discurso fue la cantidad de iniciativas mineras aprobadas bajo el RIGI en la región. Milei señaló que entre Catamarca y San Juan ya existen diez proyectos aprobados, con un monto de inversión cercano a los 23.000 millones de dólares.

El mandatario destacó particularmente la posición de Catamarca dentro del desarrollo minero nacional y afirmó que la provincia cuenta con cinco proyectos aprobados bajo el régimen, a los que vinculó con la generación de más de 19.000 puestos de trabajo.

Estas cifras fueron presentadas como parte de los argumentos del Gobierno nacional para defender la continuidad del esquema de incentivos. En su exposición, Milei relacionó la aprobación de proyectos con la posibilidad de atraer capitales, ampliar la producción, generar empleo y aumentar las exportaciones.

El discurso puso así el foco en la articulación entre la política de inversiones nacional y las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales. Mientras Catamarca fue destacada por su adhesión al régimen, el Presidente utilizó el caso riojano para cuestionar a las administraciones que decidieron no incorporarse a esa herramienta.

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El cruce con Ricardo Quintela

Milei dirigió críticas al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su oposición al RIGI. Según sostuvo el Presidente, la provincia cuenta con recursos de litio y cobre, pero decidió no adherir al régimen de incentivos para grandes inversiones.

"Quintela decidió oponerse al RIGI y hoy La Rioja no tiene ni un proyecto productivo", afirmó el mandatario durante la ceremonia en el Salar del Hombre Muerto. En ese tramo de su discurso, también cuestionó la emisión de los bonos provinciales conocidos como "chachos", utilizados por el Gobierno riojano para afrontar distintas obligaciones, entre ellas el pago a los empleados estatales. Milei recurrió a esa referencia para contrastar la estrategia financiera de La Rioja con la política de atracción de inversiones que destacó en Catamarca.

El Presidente extendió sus cuestionamientos a otras administraciones provinciales que rechazaron el régimen y sostuvo que algunas provincias vecinas, pese a disponer de recursos, no cuentan con proyectos productivos. En ese contexto, se refirió a los bonos riojanos como "papelitos de colores llamados chachos".

La comparación formó parte de su defensa de un modelo basado en la llegada de inversiones privadas como vía para ampliar la actividad económica y fortalecer las economías provinciales.

Río Tinto y una inversión cercana a los US$ 1.400 millones

La inauguración de las nuevas instalaciones de Río Tinto constituyó el eje del acto presidencial. Durante su exposición, Milei destacó la expansión del proyecto Fénix y la puesta en marcha de nuevas instalaciones destinadas a incrementar la producción de carbonato de litio.

Según detalló el mandatario, las obras inauguradas representan una inversión cercana a los 1.400 millones de dólares y permitirán aumentar la producción en 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Milei vinculó la ampliación de la capacidad productiva con la generación de nuevas oportunidades económicas y con el crecimiento de las exportaciones. En ese sentido, sostuvo: "Cada planta que se inaugura es más trabajo y dólares que antes simplemente no estaban".

La referencia a la inversión y al incremento previsto de la producción ocupó un lugar central en el argumento presidencial sobre los resultados que, según su planteo, pueden derivarse de los proyectos incorporados al RIGI. El desarrollo de Fénix fue presentado como un ejemplo concreto de la expansión de la actividad minera en Catamarca.

Proveedores argentinos

Otro de los puntos destacados por Milei fue la participación de proveedores nacionales y provinciales en los proyectos de Río Tinto. El mandatario hizo especial referencia a los montos adjudicados a empresas argentinas y catamarqueñas en el marco del proyecto Fénix 1B.

De acuerdo con los datos mencionados durante el discurso, el proyecto adjudicó 310 millones de dólares a proveedores argentinos, de los cuales 153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas.

La distribución de esos contratos fue utilizada para destacar la participación de firmas locales en el desarrollo de la actividad minera. En su exposición, Milei vinculó las inversiones con oportunidades que pueden extenderse más allá de las instalaciones productivas, mediante la contratación de proveedores y la generación de actividad económica asociada.

El dato sobre la participación catamarqueña se incorporó así a la defensa del modelo de inversiones promovido por el Gobierno nacional. La ampliación del proyecto Fénix no fue presentada únicamente en términos de producción de litio, sino también en relación con los recursos destinados a empresas proveedoras del país y de la provincia.

Infraestructura y capacitación

El discurso presidencial también abordó el impacto de la actividad minera en las comunidades cercanas a los proyectos. Milei sostuvo que las inversiones pueden traducirse en infraestructura, capacitación, servicios y nuevas oportunidades económicas, con especial relevancia para las localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Como ejemplos, mencionó obras vinculadas con la actividad de Río Tinto, entre ellas mejoras en rutas, centros de salud, plantas de tratamiento de efluentes y electrificación para familias de la región. El mandatario relacionó estas intervenciones con la posibilidad de que el desarrollo productivo tenga efectos sobre las condiciones de vida de las comunidades. En esa línea, planteó que la actividad privada puede generar puestos de trabajo y oportunidades para los habitantes de las provincias en las que se llevan adelante los proyectos.

"Este es el verdadero federalismo y la verdadera inclusión, que los hijos de las provincias se queden en las provincias, con empleo de calidad y en el sector privado", manifestó.

La afirmación sintetizó uno de los ejes políticos de su exposición: vincular la llegada de inversiones con la creación de empleo privado y con la posibilidad de que los habitantes encuentren oportunidades laborales en sus propios territorios.

El objetivo de acelerar nuevas inversiones

Hacia el cierre de su discurso, Milei afirmó que el Gobierno nacional buscará acelerar los procesos para concretar nuevas inversiones. El Presidente también sostuvo que el potencial del litio puede posicionar a la Argentina como un proveedor relevante en el mercado internacional.

La inauguración de las instalaciones de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto reunió los principales argumentos expuestos por el mandatario en defensa del RIGI: la aprobación de proyectos mineros, los montos de inversión comprometidos, el aumento de la producción de carbonato de litio, la participación de proveedores nacionales y provinciales y las obras vinculadas con las comunidades.

Con Raúl Jalil entre las autoridades presentes, Catamarca fue destacada por su adhesión al régimen y por los cinco proyectos aprobados que Milei mencionó durante la ceremonia. En contraposición, el Presidente cuestionó la decisión de Ricardo Quintela de rechazar la herramienta en La Rioja y utilizó esa diferencia para defender la estrategia nacional de promoción de grandes inversiones.

El mensaje final estuvo orientado a sostener que el desarrollo del litio puede ampliar la producción y las exportaciones argentinas, al tiempo que genera empleo y nuevas oportunidades económicas en las provincias donde se desarrollan los proyectos.