VIDEO: el viral encuentro de Javier Milei y Doña Juana Lucero

La visita del presidente Javier Milei a Catamarca dejó una de las escenas más comentadas de la jornada: el encuentro con Doña Juana Lucero, una catamarqueña conocida por su cercanía y el afecto que expresó hacia el mandatario nacional. El saludo se produjo este miércoles por la mañana, antes de que el Presidente partiera hacia la inauguración de la nueva planta de carbonato de litio de la empresa Rio Tinto.

La mujer llegó hasta el lugar donde se encontraba Milei para expresarle personalmente su alegría por su visita a la provincia. Su presencia estuvo motivada por el deseo de saludar al jefe de Estado y transmitirle el agradecimiento que había manifestado públicamente.

El encuentro adquirió una especial repercusión por las palabras que Doña Lucero había compartido ante la prensa. La catamarqueña contó que, si Milei no hubiera viajado a Catamarca, estaba pensando en emprender una caminata hasta Buenos Aires para poder abrazarlo y agradecerle por lo que considera que está haciendo.

Esa declaración, marcada por la espontaneidad y el afecto que manifestó hacia el Presidente, antecedió al saludo que finalmente pudo concretar. La posibilidad de encontrarse cara a cara con Milei convirtió aquel deseo en una escena que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El deseo de abrazar al Presidente

Doña Lucero había expresado su intención de acercarse a Milei para darle un abrazo y transmitirle personalmente su agradecimiento. La mujer manifestó ante los medios que se alegraba por la llegada del mandatario a Catamarca y que, de no haberse producido la visita, incluso contemplaba la posibilidad de viajar caminando hasta la ciudad de Buenos Aires para cumplir con ese objetivo.

La declaración fue uno de los elementos que rodearon el encuentro y que contribuyeron a que la historia despertara interés. No se trataba solamente de un saludo durante una visita presidencial, sino de la concreción de un deseo que la propia mujer había expresado públicamente.

Finalmente, este miércoles pudo ser recibida por Milei y compartir el momento con el jefe de Estado. El encuentro fue presentado como una respuesta al cariño que Doña Lucero había manifestado hacia el Presidente y se convirtió en uno de los episodios destacados de la jornada en Catamarca.

La publicación es viral

El diputado provincial Federico Lencina fue quien publicó el video del encuentro entre Milei y Doña Juana Lucero. Junto con las imágenes, compartió un mensaje en el que agradeció al Presidente por haber recibido a la mujer y destacó la emoción que había generado su expresión de afecto.

"Muchas gracias Sr. Presidente por Recibir a Doña Juana Lucero, mujer que nos emocionó a todos por su cariñoso mensaje", escribió el legislador provincial.

La publicación puso el foco en el gesto del mandatario al recibir a la catamarqueña y en las palabras que ella había dedicado a su visita. El mensaje de Lencina también resaltó el impacto emocional que había tenido la declaración de Doña Lucero, cuya intención de abrazar al Presidente y agradecerle se había conocido antes de concretarse el encuentro.

De esta manera, el video se convirtió en el principal registro público de la reunión y contribuyó a que la escena trascendiera el momento del saludo. La difusión de las imágenes permitió que otras personas conocieran la historia de la mujer y el deseo que había expresado ante la prensa.