Vista de Milei: Jalil destacó el RIGI y defendió el consenso minero en Catamarca

En el marco de la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, pronunció un discurso luego de las palabras del mandatario nacional durante la visita a la minera Río Tinto, concretada durante la mañana en la Puna catamarqueña.

La actividad reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes de la empresa minera, que ofició de anfitriona. La presencia presidencial se convirtió en el marco para que Jalil expusiera la posición de Catamarca frente al desarrollo de la actividad minera y destacara el papel que atribuye al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la promoción de nuevos proyectos y en la generación de oportunidades económicas.

Al comenzar su intervención, el gobernador agradeció la presencia de Milei, de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. También expresó su reconocimiento a las autoridades de Río Tinto, empresa que recibió a la comitiva durante la actividad desarrollada en sus instalaciones.

El discurso estuvo centrado en la importancia de la visita presidencial a la Puna, el acompañamiento provincial a la política de inversiones y las posibilidades que, según planteó Jalil, ofrece la minería para ampliar la actividad económica de Catamarca.

La visita presidencial y el antecedente de Menem

Durante su exposición, Jalil hizo referencia a la presencia de presidentes argentinos en la provincia y recordó que la visita de Milei constituye, según expresó, la segunda ocasión en que un jefe de Estado llega a Catamarca.

"Es la segunda vez que nos visita un presidente. En el 96 vino el presidente Carlos Menem y hoy nos visita el presidente Javier Milei", manifestó el gobernador. La referencia histórica sirvió para destacar la relevancia institucional de la jornada, desarrollada en la Puna catamarqueña en el contexto de la actividad minera. Jalil puso así el foco en la presencia del mandatario nacional en una región vinculada directamente con los proyectos productivos y con las inversiones destinadas al sector.

El gobernador también destacó que la visita se concretara en el Día del Empleado Minero, una coincidencia que consideró significativa para la provincia y para quienes forman parte de la actividad.

"También que venga el presidente de la Nación a la Puna argentina en el Día del Empleado Minero, es importante", señaló. La mención vinculó la visita presidencial con la actividad laboral que se desarrolla en la región y con el lugar que ocupa la minería en la agenda económica provincial.

El RIGI para estabilizar la economía

Uno de los ejes principales del discurso fue la valoración del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Jalil sostuvo que esta herramienta contribuye a estabilizar la macroeconomía y a acelerar la llegada de inversiones, y expresó su agradecimiento por la implementación de la política.

En sus palabras, el mandatario provincial señaló que el RIGI vino a "estabilizar la macroeconomía y a acelerar todas las inversiones. Por eso estamos muy agradecidos". El gobernador relacionó el régimen con la posibilidad de promover nuevos proyectos productivos y ampliar las oportunidades de desarrollo para Catamarca. En ese sentido, indicó que la herramienta no se limita a favorecer inversiones vinculadas con la minería, sino que también puede contribuir a generar empleo y a impulsar otras actividades económicas.

Jalil destacó, además, que la provincia acompaña la política de Estado relacionada con este esquema de promoción. Al referirse a las nuevas inversiones, mencionó especialmente las vinculadas con el cobre, un sector que también aparece entre las oportunidades que el régimen busca promover.

"Nosotros acompañamos esta política de Estado", afirmó. La declaración expresó el respaldo del Gobierno catamarqueño a la estrategia de inversiones y la intención de continuar acompañando las iniciativas que puedan ampliar la actividad productiva en la provincia.

Federalismo, empleo y diversificación de la economía

Jalil insistió en que uno de los principales aportes del RIGI es el fortalecimiento del federalismo a través de la generación de empleo y el crecimiento de las economías provinciales.

"El RIGI nos da federalismo, federalismo porque generamos empleo", sostuvo el gobernador. En ese tramo de su discurso, hizo referencia a la presencia de autoridades locales y representantes de las comunidades de la región. "Acá nos acompaña el intendente, los caciques", expresó, al mencionar a los participantes que acompañaban la actividad en la Puna.

El mandatario planteó que el desarrollo minero puede tener efectos que exceden la propia producción y contribuir a diversificar la matriz económica de Catamarca. Entre las actividades que pueden beneficiarse de ese proceso, mencionó el turismo y otras iniciativas productivas.

Según explicó, el crecimiento de los recursos propios y la generación de empleo genuino abren posibilidades para que la provincia amplíe sus actividades económicas y reduzca la dependencia de un único sector. La minería, desde esa perspectiva, aparece como una actividad capaz de impulsar otros rubros y generar condiciones para nuevos emprendimientos.

Jalil resumió esa visión al señalar que la actividad minera sirve "para generar turismo, para generar otras actividades, para diversificar la matriz económica".

El consenso minero

En otro tramo de su intervención, el gobernador afirmó que Catamarca podría contar actualmente con uno de los mayores niveles de consenso en torno a la minería. Vinculó esa situación con el crecimiento de la provincia, la generación de empleo y las oportunidades asociadas al RIGI.

"Hoy tal vez Catamarca tenga el mayor consenso de la minería, y eso es porque estamos creciendo, porque estamos generando empleo, y el RIGI ha generado oportunidades, pero sobre todo federalismo", expresó.

La declaración ubicó el consenso social y político alrededor de la actividad minera entre los aspectos que Jalil considera relevantes para el desarrollo provincial. En su planteo, la expansión de las inversiones y la creación de puestos de trabajo se relacionan con las oportunidades que pueden surgir para las comunidades catamarqueñas.

El gobernador también vinculó el crecimiento económico con la posibilidad de diversificar la matriz productiva y desarrollar infraestructura. En ese sentido, sostuvo que disponer de mayores recursos propios y generar empleo genuino permite avanzar en actividades como el turismo y en obras destinadas a mejorar la conectividad.

Caminos y obras para conectar la región

La infraestructura fue otro de los componentes mencionados por Jalil al explicar los efectos que atribuye al crecimiento de la actividad económica. El gobernador señaló que el desarrollo de los recursos provinciales puede traducirse en obras viales y mencionó el camino que se está realizando desde Antofagasta hasta San Antonio de los Cobres.

La referencia a esa conexión se incorporó a su argumento sobre la relación entre las inversiones, los recursos propios y las posibilidades de ejecutar obras que contribuyan al desarrollo de la región.

En la visión expuesta por el mandatario, la minería no representa solamente una actividad productiva, sino también una oportunidad para generar empleo, promover el turismo, impulsar otras actividades económicas y avanzar en infraestructura. Estos elementos fueron presentados como parte de un proceso de diversificación de la economía provincial.

La visita de Milei a las instalaciones de Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, fue el escenario en el que Jalil expresó ese enfoque y ratificó el acompañamiento de Catamarca a la política nacional de promoción de inversiones.

Con sus referencias al RIGI, al cobre, al empleo, al federalismo y a las obras viales, el gobernador defendió el papel que asigna a la minería en el crecimiento provincial. Su discurso concluyó con una visión en la que el desarrollo de los recursos propios y la llegada de nuevas inversiones pueden contribuir a generar oportunidades para las comunidades y a ampliar la matriz económica de Catamarca.