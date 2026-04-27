Brizuela: "Entendemos que hay gente que no la está pasando bien"

En el marco de la presentación de la agenda legislativa con reformas institucionales impulsadas por espacios como La Libertad Avanza, el PRO y Generar, el diputado nacional Adrián Brizuela analizó la evolución de la imagen del presidente Javier Milei. El legislador sostuvo que, a lo largo de más de dos años de gestión, la imagen presidencial ha mostrado fluctuaciones, aunque dentro de un margen sostenido. "Algo que ha caracterizado la imagen de Milei en estos más de dos años es que ha tenido altibajos, pero siempre manejándose dentro de un rango del 40%, por momentos sube a más del 50%, como fueron después de la elección, y ahora todos los sondeos están alrededor del 40%", afirmó.

En ese sentido, consideró que las variaciones en la valoración pública forman parte de la dinámica habitual de cualquier administración. "Esto, más allá de que la oposición resalta cada vez que hay una baja en la imagen del presidente, esto forma parte de todos los gobiernos", señaló.

Brizuela también recordó momentos en los que el respaldo fue mayor, vinculándolos con instancias clave de la gestión. "Después de las elecciones y de la maratón de leyes que sacaron en las sesiones extraordinarias, la imagen estaba alta. Después hubo situaciones que son parte de gobernar, pero no podemos dejar de resaltar que es un presidente que tiene una imagen positiva arriba del 40%", agregó.

Reformas estructurales y expectativas electorales

Durante el diálogo con La Unión, el diputado planteó una visión optimista respecto al escenario político y económico, en función de las reformas que se discuten en el Congreso. "Yo creo que tengo grandes expectativas, primero porque veo que el país, más allá de los debates coyunturales, el país está sentando las bases, los cimientos de grandes cambios estructurales", expresó.

Según detalló, estas transformaciones se reflejan en las iniciativas que avanzan en el ámbito legislativo y que impactan directamente en el debate político. En ese contexto, hizo referencia a los lineamientos que propone La Libertad Avanza Catamarca en relación con una eventual reforma de la Constitución provincial.

Entre los ejes mencionados, destacó la incorporación del concepto de responsabilidad fiscal, como uno de los pilares de las discusiones que podrían darse en ese ámbito. Para el legislador, este tipo de propuestas reflejan una agenda propia que busca intervenir en el diseño institucional de la provincia.

Coyuntura económica

El análisis de Brizuela también se centró en la situación económica, donde reconoció la existencia de dificultades, pero las enmarcó dentro de un proceso de transformación. "Estamos sentando las bases, entendemos que hay gente que no la está pasando bien, porque es obvio, pero también al mismo tiempo entendemos que todo análisis de coyuntura económica, social, política, siempre tiene que ser contrastado con algo", indicó.

En esa línea, propuso evaluar los indicadores actuales en comparación con períodos anteriores. "Dicen, no, la inflación pasó del 3%, bueno, estamos a analizar al 30%, cuando teníamos 211 el gobierno anterior", afirmó, al tiempo que llamó a considerar otros datos como los índices de pobreza.

El diputado también describió los efectos del cambio hacia un modelo económico diferente, basado en una mayor apertura y competencia. "Nosotros creemos en una economía más abierta, competitiva, hay sectores que no pueden competir, y otros que hay un boom", explicó.

Entre los ejemplos mencionados, enumeró:

Récord en exportación de pymes en Argentina .

. Crecimiento del sector minero energético .

. Impactos desiguales según el nivel de competitividad de cada sector.

"Forma parte de un cambio de estas estructuras", sintetizó.

Salarios y proceso de recuperación

En relación con los salarios, Brizuela reconoció el impacto inicial que tuvo la reorganización económica tras el cambio de gobierno. "Después del cambio de gobierno, evidentemente la reorganización que tuvo que hacer este gobierno para evitar el estallido inflacionario implicó esos dos primeros meses, tres primeros meses donde hubo un estallido inflacionario y una real pérdida del poder adquisitivo del salario", explicó.

Sin embargo, sostuvo que a partir de ese momento comenzó un proceso gradual de recuperación. "A partir de abril, mayo del 2024, ha comenzado un proceso lento de recuperación y de sinceramiento de las variables económicas", indicó. En ese contexto, mencionó algunos de los elementos que caracterizaban el esquema anterior y que fueron modificados:

Tarifas subsidiadas .

. Economía controlada .

. Transición hacia un modelo de economía abierta.

"Así que bueno, estamos en ese proceso", afirmó.

Alianzas políticas

Finalmente, el legislador se refirió a la articulación entre el PRO, Generar y La Libertad Avanza, destacando la importancia de consolidar una agenda propia en la provincia. "Lo más importante a resaltar es que siempre se nos criticaba y se nos decía, bueno, no hacen otra cosa que copy-paste de las políticas nacionales, no tienen proyecto propio en Catamarca", señaló.

En ese sentido, consideró que la presentación de estos lineamientos busca responder a esas críticas y plantear propuestas concretas para el debate. "Nosotros más allá de que no hemos venido a decir venimos a plantear una reforma a la Constitución, lo que estamos diciendo es que en caso de que se vuelva a usar como pantalla, como hace el gobernador todos los años, cada mayo, nosotros tenemos estos ejes y que a partir de ahí nos sentamos a discutir", expresó.

Dentro de los temas prioritarios, Brizuela hizo especial énfasis en el área judicial. "Para mí, en lo personal, lo más importante es el tema de la justicia. Porque todos son importantes, obviamente, hablamos de educación, justicia, minería, pero creo que el tema de la justicia es un tema muy preocupante", concluyó.