Catamarca lanza "Marcatón Transporte": 50% de descuento en el boleto urbano

En un contexto marcado por la necesidad de reducir el impacto del gasto cotidiano en los hogares, el Gobierno de Catamarca puso en marcha el programa "Marcatón Transporte", una iniciativa que introduce un descuento del 50% en el boleto del transporte público urbano para quienes utilicen medios de pago digitales.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a incentivar el consumo y facilitar la movilidad urbana, con un enfoque que combina herramientas financieras y políticas públicas. El programa estará vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2026, con la posibilidad de renovación en función de su implementación y resultados.

Se trata de una propuesta que, según lo informado, tiene carácter inédito en el país, al articular de manera directa a un banco público con un gobierno provincial para generar beneficios concretos en un servicio esencial como el transporte.

Un acuerdo institucional

La puesta en marcha de "Marcatón Transporte" se enmarca en un convenio entre el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, el Banco de la Nación Argentina y la Federación Económica Catamarca. Esta articulación institucional refleja un esquema de cooperación entre el sector público y actores económicos con el objetivo de generar impacto directo en la vida diaria de los usuarios.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, y el gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros. La participación de estos actores institucionales subraya el carácter estructurado de la medida, que no solo apunta a generar un beneficio económico inmediato, sino también a impulsar la adopción de nuevas modalidades de pago.

Cómo funciona el beneficio

El programa establece condiciones específicas para acceder al descuento, que se aplicará directamente sobre el valor del pasaje del transporte público urbano.

Los principales puntos del beneficio son:

Descuento del 50% en el boleto.

en el boleto. Tope de reintegro de $10.000 mensuales por persona .

. Vigencia: del 1 de junio al 31 de julio de 2026.

del 1 de junio al 31 de julio de 2026. Posibilidad de renovación del programa.

Para acceder, los usuarios deberán cumplir con requisitos vinculados al uso de tecnología y validación de datos personales.

Requisitos y modalidad de acceso

El acceso al beneficio está condicionado a la utilización de medios de pago digitales, específicamente mediante el uso de dinero en cuenta y tecnología QR.

Los requisitos establecidos son:

Abonar el viaje mediante código QR utilizando la aplicación MODO BNA+ .

utilizando la aplicación . Estar registrado en la plataforma "Mi Catamarca" .

. Estar enrolado en el programa "Marcatón Transporte" .

. Contar con los datos personales validados en el sistema.

Además, se especifica que el beneficio es:

Personal e intransferible .

. No acumulable con otras promociones , salvo excepciones.

, salvo excepciones. Renovable automáticamente mes a mes, siempre que se mantengan las condiciones de acceso.

Estas condiciones buscan garantizar que el beneficio llegue de manera directa a los usuarios registrados, al tiempo que promueven la formalización y digitalización de los pagos en el sistema de transporte.

Movilidad y economía local

El lanzamiento de "Marcatón Transporte" apunta a generar un efecto concreto en distintos niveles. Por un lado, busca facilitar el acceso al transporte público, reduciendo el costo del pasaje para los usuarios que adopten la modalidad digital de pago.

Por otro lado, la iniciativa también tiene como objetivo promover el uso de herramientas digitales, incentivando a los ciudadanos a operar con aplicaciones y sistemas de pago electrónicos. Este aspecto se vincula directamente con la modernización de los servicios y la inclusión financiera.

Finalmente, el programa se plantea como un mecanismo para dinamizar la economía local, en un escenario donde el consumo se encuentra condicionado por el contexto económico. La reducción del costo del transporte puede traducirse en un mayor margen disponible para otros gastos, generando un efecto indirecto en la actividad comercial.