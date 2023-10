Milei desestimó la posibilidad de que funcionarios del PRO integren su Gabinete

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, desmintió la posibilidad de sumar a su Gabinete a referentes del PRO al sostener que "no hubo ninguna charla al respecto".

"Si fuera de otra manera, no tendrá problema en admitirlo. Entiendo que muchos crean que es así porque están acostumbrados a la vieja política. Me encontré con una actitud de generosidad de (Patricia) Bullrich y (Mauricio) Macri impresionante", destacó el diputado en una entrevista con Radio Rivadavia.

En sintonía, reveló algunos detalles del equipo de gobierno que encabezará: "Estamos trabajando en la misma línea que hasta hace un tiempo y cuando llegue el momento de considerar nombres, todas las personas que puedan hacer un aporte, van a ser tenidas en cuenta. El ministro de Economía está, pero no voy a hacerlo público".

El libertario aseguró que desde el PRO "son muy generosos" con su proyecto, ya que, "no solo manifestaron un apoyo incondicional y no han pedido nada" sino que están dispuestos a colaborar con el tema de la fiscalización. "Estamos muy agradecidos con las ayudas que nos bridan", expresó.

Por otro lado, volvió a cuestionar a un sector de la Unión Cívica Radical, aunque aclaró que con "los radicales de la línea de Alem" no tiene problemas, incluso integran su espacio.

A poco menos de 20 días para la segunda vuelta y ante la definición electoral de distintas fuerzas políticas, Milei alertó: "Votar en blanco o no votar es votar a Massa".

Las críticas a Massa y la pelea por el debate presidencial

El candidato presidencial libertario cargó contra su rival, Sergio Massa, con quien se medirá el próximo 19 de noviembre: "Massa se tiene que poner de acuerdo en cuánto va a mentir. Es un mentiroso, no se le puede creer nada. Me refiero a su gestión política, en lo que respecta a la Cámara de Diputados no interactuaba mucho".

También contó acerca de las discusiones que mantiene su equipo con el de Unión por la Patria por el próximo debate presidencial que tendrá lugar el 12 de noviembre."La gente de Massa no quiere que haya papeles. No leo la presentación, tengo bullets para no dispersarme y mantener el orden. Eso estuvo en el debate anterior. Si chequeas mis papeles son bullets, punteos, la familia de argumentos para no dispersarme", concluyó.