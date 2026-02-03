Milei encabeza la histórica restitución de la reliquia sanmartiniana a los Granaderos

El próximo sábado, el territorio santafesino de San Lorenzo será el escenario de un acontecimiento de profunda relevancia histórica y simbólica para la República Argentina. El presidente Javier Milei encabezará la ceremonia oficial de entrega del sable corvo que perteneciera al Libertador, general José de San Martín, al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Este evento, que se desarrollará en el emblemático Campo de la Gloria, marca un hito institucional de gran envergadura, ya que será la primera vez en más de 25 años que un Jefe de Estado asiste a esta conmemoración.

La ceremonia central está programada para las 19 horas en las barrancas del río Paraná, linderas al histórico Convento de San Carlos. En este espacio geográfico cargado de mística se llevará a cabo la tradicional recreación del Combate de San Lorenzo, la única batalla liderada por San Martín en suelo argentino, la cual resultó decisiva para el posterior despliegue del plan libertador en el continente.

La comitiva oficial que acompañará al mandatario subraya la importancia de la jornada, contando con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti. Asimismo, se sumarán al encuentro el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos, y diversos funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

De la custodia museológica a la vigilancia militar

La decisión presidencial, formalizada mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, dispone que el sable corvo sea trasladado desde su actual ubicación en el Museo Histórico Nacional hacia la custodia directa de la unidad fundada por el Libertador. Esta medida busca fortalecer la seguridad y protección de la pieza, fundamentándose en los antecedentes históricos de vulnerabilidad que sufrió este símbolo nacional. Es imperativo recordar que el sable fue objeto de sustracciones en los años 1963 y 1965 por parte de integrantes de la "Juventud Peronista". Tras ser restituido finalmente al Ejército en 1966, el decreto 8756/1967 había dispuesto inicialmente su depósito en el Regimiento.

La nueva norma reafirma ahora que la tutela, vigilancia y preservación quedarán bajo responsabilidad exclusiva de los Granaderos, aplicando todos los protocolos exigidos por la normativa vigente para garantizar la integridad de esta reliquia invaluable.

Las actividades conmemorativas comenzarán antes del acto central del sábado para imbuir a la región del espíritu sanmartiniano. El viernes está previsto un acto en Capitán Bermúdez, mientras que la Fanfarria Alto Perú realizará un desfile a las 19:30 horas sobre la avenida San Martín. Los músicos avanzarán hacia el norte, desde la calle Moreno hasta el Paseo del Pino, interpretando un repertorio de marchas y canciones populares ante la comunidad. Más tarde, a las 21:30 horas, el Convento San Carlos será escenario de la solemne ceremonia de cambio de guardia de los granaderos, preparando el terreno para la jornada culminante.

El sábado, tras la recreación del combate en las barrancas, el presidente Javier Milei será el único orador del encuentro, culminando su discurso con la entrega física del sable al teniente coronel Castellanos.

Significado institucional y museológico

La relación entre el Poder Ejecutivo y los Granaderos es estrecha, dado que el Regimiento cumple la misión de ser guardia de honor y custodia presidencial tanto en la Casa Rosada como en la Residencia de Olivos, participando activamente en servicios de protocolo de Estado.

El traslado del sable no solo refuerza este vínculo de cercanía especial que el mandatario mantiene con la unidad, sino que también jerarquiza el rol del regimiento como depositario de la historia viva. El museo de la unidad ya cumple con los estándares del Consejo Internacional de Museos (ICOM/UNESCO), recibiendo contingentes escolares y visitantes de todo el país. Con este nuevo decreto, se prevé ajustar la propuesta museológica para satisfacer la creciente demanda de un público que desea conectar con los objetos fundamentales de la gesta sanmartiniana.

Según el texto oficial, esta administración responsable del patrimonio busca honrar la historia y reafirmar la soberanía, independencia y libertad como principios rectores del Estado argentino, amparándose en la autoridad conferida por el artículo 99 de la Constitución Nacional.