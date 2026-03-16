Milei encabeza el homenaje a las víctimas de la Embajada de Israel

En una jornada marcada por la vigencia del reclamo de justicia a 34 años de la tragedia, el presidente Javier Milei ratificará este martes su alineamiento geopolítico internacional al participar del acto por el atentado a la Embajada de Israel. El evento, que conmemora el segundo ataque terrorista más grave sufrido por la Argentina, tendrá lugar a las 14:30 horas en la intersección de las calles Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro, sitio exacto donde se erigía la sede diplomática antes de su destrucción total.

El mandatario, quien se ha autodefinido como el jefe de Estado "más sionista del mundo", llegará al encuentro acompañado por una nutrida delegación gubernamental, reforzando la postura oficial de su administración frente a los actores involucrados en el ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992. La ceremonia, que se realiza bajo el lema "la primera vez no se olvida", busca recordar el horror de aquel ataque que dejó un saldo de 29 muertos, más de 200 heridos y la destrucción total del edificio, marcando el inicio de una oscura etapa de atentados contra la comunidad judía en el país.

Presencias clave y cronograma oficial

La jornada comenzará temprano para el oficialismo con un encuentro de la mesa política previsto para las 11:00 horas en la Casa Rosada, tras lo cual la mayoría de los integrantes de este grupo se trasladarán al epicentro del homenaje. Entre los funcionarios que han confirmado su asistencia, además del Presidente, se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En el lugar, serán recibidos por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y las autoridades de las instituciones comunitarias locales, entre ellas el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el de la AMIA, Osvaldo Armoza. El cronograma estipula que los presidentes de la DAIA y la AMIA realizarán una ofrenda floral en memoria de los fallecidos, seguida por el discurso del embajador Sela.

El contexto de una herida abierta

La conmemoración adquiere un carácter especial ante el actual escenario internacional. Mauro Berenstein, titular de la DAIA, lamentó que, a más de tres décadas, los responsables del atentado —identificados por la justicia argentina como el régimen de Irán y Hezbollah— continúen impunes. Berenstein señaló que el terrorismo no empieza con una bomba, sino cuando el odio se justifica o se mira para otro lado, enfatizando que como argentinos existe la obligación de estar del lado correcto de la historia, y remarcó que la memoria debe funcionar también como una advertencia ante el presente de confrontación con el régimen iraní.

Debido al sensible panorama geopolítico, las autoridades han extremado las medidas de seguridad con una fuerte presencia policial en los alrededores de la zona del homenaje. Cabe recordar que esta es la segunda vez que Milei asiste al acto desde que asumió el cargo, habiendo estado presente en 2024, mientras que en 2025 su ausencia se debió a cuestiones de agenda. Su respaldo a Israel se ha manifestado tanto en sus visitas oficiales a Tel Aviv como en la insistencia del Ejecutivo por concretar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

Alineamiento internacional y el rol de las potencias

Este homenaje se produce en medio de las intensas gestiones impulsadas por los Estados Unidos para lograr una resolución al conflicto en Medio Oriente. A nivel global, el republicano Donald Trump ha sido protagonista de las últimas movidas estratégicas a través de la denominada "Junta de la Paz". Según las últimas declaraciones del exmandatario estadounidense, las campañas militares contra Teherán habrían logrado destruir el 90% de su capacidad balística y el 95% de sus drones de ataque, sin descartar futuras intervenciones sobre infraestructura petrolera iraní, como las reservas en la isla de Kharg.

A nivel local, la justicia continúa siendo un terreno de disputa. Recientemente, el fiscal del caso AMIA, Sebastián Basso, urgió por el inicio del juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado de 1994, advirtiendo que el paso del tiempo ha provocado la muerte de varios de los sospechosos sin que hayan enfrentado una condena. Este marco refuerza el discurso de Milei, quien en su reciente disertación en la Universidad de Yeshiva en Nueva York, ratificó su posición al señalar que les han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel, por lo tanto son sus enemigos, sumado a su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Con este mensaje, el Presidente busca consolidar una política exterior que pone a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo como ejes fundamentales de su gestión.