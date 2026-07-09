Jalil: "El Presidente ha valorado el diálogo a pesar de las diferencias"

Los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia comenzaron en Catamarca con una serie de actividades protocolares que reunieron a las autoridades provinciales en distintos puntos de la capital.

La primera ceremonia de la jornada fue el izamiento del pabellón nacional en la plaza 25 de Mayo, dando apertura a las celebraciones oficiales del 9 de Julio. Posteriormente, las actividades continuaron con el tradicional desayuno patrio realizado en el Colegio de la Quintana, uno de los encuentros institucionales previstos para la fecha.

La agenda oficial prosiguió con el acto central, desarrollado frente al centenario monumento a Fray Mamerto Esquiú, ubicado en la plazoleta del colegio franciscano. Allí se desarrolló la ceremonia principal en homenaje a la fecha patria, antes de dar continuidad a las actividades religiosas previstas para la jornada.

Finalizado el acto, los presentes participaron de la procesión hasta la Catedral Basílica, donde se está celebrando el Solemne Tedeum, cuya homilía está a cargo del Arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello.

Jalil destacó el diálogo con el Gobierno nacional

Antes del inicio de las actividades religiosas y al salir del acto realizado en el colegio, el gobernador Raúl Jalil realizó declaraciones vinculadas al escenario institucional y al vínculo entre las provincias y el Gobierno nacional. El mandatario provincial recordó que la noche anterior había participado de los actos realizados en Tucumán junto al presidente Javier Milei, oportunidad en la que, según indicó, observó una valoración del diálogo por parte del jefe de Estado.

En ese contexto, Jalil sostuvo: "Es muy interesante que el presidente haya valorado el diálogo a pesar de las diferencias, como expresaba en su momento el Beato Esquiú. Creo que hubo por lo menos un paso de reflexión del presidente hacia los gobernadores, pensando en nuestras políticas públicas, de hacer viviendas, puentes, caminos. Ha valorado el diálogo".

El gobernador vinculó ese concepto con el pensamiento del Beato Fray Mamerto Esquiú, resaltando que el entendimiento institucional conserva plena vigencia en el contexto actual.

El encuentro con los gobernadores

Durante sus declaraciones, Raúl Jalil aclaró que durante su participación en los actos desarrollados en Tucumán no mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei, aunque sí compartió ese espacio con otros mandatarios provinciales. Al referirse al significado de la fecha patria, el gobernador convocó a centrar la atención en la conmemoración del aniversario de la Independencia y en el legado del fraile catamarqueño.

"Hoy disfrutemos de este aniversario del 9 de julio, disfrutemos del pensamiento de Fray Mamerto Esquiú, que tiene más valor en estos momentos", expresó el mandatario provincial.

La conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia se desarrolla mediante una agenda que integró los tradicionales actos protocolares con las celebraciones religiosas previstas para la fecha.

En ese marco, las palabras del mandatario provincial estuvieron centradas en la importancia del diálogo entre los distintos niveles del Estado y en la vigencia del pensamiento de Fray Mamerto Esquiú, al tiempo que llamó a vivir la celebración del 9 de Julio poniendo en valor el significado de la fecha y el legado del religioso catamarqueño.