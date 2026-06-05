Milei frenaría la designación de Michelli pese al aval del Senado y crece la tensión

La aprobación del pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata abrió un nuevo foco de conflicto dentro del Gobierno nacional. Aunque la candidata recibió el respaldo necesario del Senado para avanzar en el proceso de designación, en la Casa Rosada consideran que el presidente Javier Milei no firmaría el decreto correspondiente, una decisión que impediría completar el trámite constitucional requerido para que la magistrada asuma efectivamente el cargo.

Según la interpretación que realizan sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo, el mandatario mantendría paralizado el proceso pese al resultado favorable obtenido en la Cámara Alta.

La posición oficial se apoya en una lectura del procedimiento constitucional para la cobertura de vacantes judiciales. Desde el Gobierno sostienen que el acuerdo del Senado constituye solamente una de las etapas necesarias y que el nombramiento definitivo requiere además la firma presidencial.

Los pasos establecidos incluyen:

• Propuesta del Poder Ejecutivo.

• Acuerdo del Senado.

• Decreto presidencial de designación.

Es precisamente este último punto el que permanece bajo control exclusivo del Presidente y donde podría quedar trabado el proceso.

El antecedente que observa la Casa Rosada

Dentro del Gobierno señalan como referencia un caso ocurrido durante la administración de Cristina Kirchner, que consideran comparable a la situación actual.

Se trata de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego fue aprobado por el Senado en 2011 para desempeñarse como camarista federal en San Martín. Sin embargo, el decreto de designación nunca fue firmado luego del malestar que generó su actuación en una causa vinculada al dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.

Finalmente, Yalj renunció a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

Ese episodio es mencionado en despachos oficiales como un antecedente que demostraría que la aprobación legislativa no implica necesariamente la concreción inmediata de una designación judicial.

En Balcarce 50 consideran que una demora prolongada podría generar una situación similar en el caso de Michelli y derivar eventualmente en una decisión personal de la candidata para retirarse del proceso.

Un tribunal que aún no funciona plenamente

Otro de los argumentos que aparecen en el análisis oficial está relacionado con la situación administrativa del tribunal para el cual fue aprobada la magistrada.

Según explican en el Gobierno, el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no se encuentra plenamente integrado ni funcionando de manera ordinaria.

Para su puesta en marcha aún restan diversos pasos vinculados a:

• Cobertura de vocalías.

• Habilitación operativa.

• Incorporación de personal.

• Equipamiento.

• Definición de recursos por parte del Poder Judicial.

De acuerdo con esta interpretación, esas condiciones otorgan margen al Ejecutivo para no avanzar de inmediato con la firma del decreto.

Una votación que expuso diferencias políticas

El pliego de Michelli fue aprobado por el Senado con una mayoría contundente.

El resultado de la votación fue el siguiente:

• 44 votos a favor.

• 18 votos en contra.

• 2 abstenciones.

La mayoría del oficialismo se manifestó en contra de la postulación, mientras que Patricia Bullrich optó por abstenerse.

La postura de la ministra de Seguridad adquirió especial relevancia debido a que previamente había anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura.

La votación terminó exhibiendo diferencias dentro del espacio oficialista y dejó al descubierto las dificultades que encontró la Casa Rosada para alinear posiciones entre sus aliados parlamentarios.

Cómo se originó el conflicto

La situación adquirió una dimensión política particular debido a que la postulación de Michelli había sido impulsada inicialmente por el propio oficialismo.

Sin embargo, posteriormente el Gobierno modificó su postura.

Según se detalla, la objeción surgió cuando en Balcarce 50 advirtieron el parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.

A partir de ese momento, el Ejecutivo intentó retirar el pliego antes de que fuera tratado en el recinto. No obstante, la oposición junto con bloques dialoguistas impulsaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron reunir los dos tercios necesarios para aprobarlo.

De esta manera, la candidata logró el aval legislativo a pesar de la resistencia manifestada por el Gobierno.

El rol de Milei en la discusión de los pliegos

Desde la Casa Rosada aseguran que Javier Milei siguió personalmente el tratamiento de los distintos pliegos judiciales que llegaron al Senado. De acuerdo con fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien ordenó incorporar todos los expedientes que se encontraban en condiciones de ser tratados.

Inicialmente se trabajaba sobre una nómina de 50 postulaciones, pero luego la decisión presidencial derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales.

Posteriormente, y a pedido de la oposición, también se habilitó el tratamiento de Michelli.

La explicación oficial sostiene que la selección inicial de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional definido.

"La elección había sido sin un criterio particular", argumentan en el Ejecutivo.

Por ese motivo, se avanzó en la incorporación del resto de los candidatos que contaban con dictamen favorable.

Una sesión compleja

El cambio de criterio generó tensiones durante el desarrollo de la sesión. La ampliación de la cantidad de pliegos provocó cuestionamientos por parte del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de los acuerdos alcanzados previamente en Labor Parlamentaria.

La situación obligó al oficialismo a solicitar un cuarto intermedio. Tras la reanudación de la sesión, se acordó votar los 73 pliegos que contaban con dictamen, además del expediente correspondiente a Michelli, que hasta entonces había permanecido retenido en la Comisión de Acuerdos.

El resultado dejó una lectura dual para el Gobierno. Por un lado, la Casa Rosada celebró la aprobación de múltiples pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes dentro del Poder Judicial.

Por otro, quedó enfrentada a la situación de una candidata que recibió acuerdo parlamentario pese a que el propio Presidente había decidido frenar su nombramiento.

No casualmente, tanto Milei como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron hacer referencias públicas a Michelli luego de la votación.

La estrategia oficial hacia adelante

Mientras el debate sobre la designación permanece abierto, el Gobierno busca retomar la iniciativa en materia judicial.

En el Ejecutivo anticipan que durante la próxima semana enviarán al Senado otros 30 expedientes vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia.

El objetivo oficial es mantener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar la idea de que la política judicial continúa activa pese a las tensiones generadas por este episodio.

Por ahora, en Balcarce 50 consideran que el decreto de designación no será firmado y apuestan a prolongar los tiempos de definición. Bajo esa estrategia, el acuerdo otorgado por el Senado no alcanzaría para que María Verónica Michelli asuma el cargo, manteniendo abierto un conflicto político que volvió a exponer diferencias internas dentro del oficialismo y que todavía no encuentra una resolución definitiva.