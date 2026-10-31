Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica junto a Figueroa

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez.

El acto está previsto para las 19 y contará con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene un vínculo cercano con la Casa Rosada. La actividad coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La visita se produce mientras el Gobierno busca fortalecer sus vínculos con las provincias y define su estrategia política de cara al próximo año electoral.

El vínculo de Milei con las iglesias evangélicas

La participación presidencial también tendrá relevancia por la presencia de Nadia Márquez, una de las legisladoras cercanas a Karina Milei en el Senado. La senadora es hija del pastor Hugo Márquez, quien conduce la congregación que inaugurará el nuevo espacio.

No es la primera vez que Milei participa de una actividad vinculada con iglesias evangélicas. El 5 de julio de 2025 viajó a Resistencia, Chaco, para asistir a la apertura del templo Portal del Cielo.

El último encuentro con Rolando Figueroa

Hace dos semanas, el Presidente estuvo nuevamente en Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. Durante su discurso, destacó el desarrollo de Vaca Muerta y elogió la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Milei valoró que el mandatario provincial haya sido uno de los primeros en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Entendió mejor que nadie que la mejor ayuda que se le puede dar a quien quiere invertir es no poner palos en la rueda. Aceptó las reglas básicas del capitalismo, comprendió la oportunidad de la época y acompañó las reformas clave que impulsamos desde el gobierno nacional", expresó.

En el plano político, la Casa Rosada mantiene una relación cercana con Figueroa y no descarta que el gobernador pueda convertirse en un aliado de cara a las elecciones de 2027.

Además, el oficialismo busca respaldos en el Congreso para avanzar con sus iniciativas, entre ellas la reforma electoral, que continúa sin consensos suficientes en el Senado.

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