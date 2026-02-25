Milei invitó a Jalil y a los gobernadores dialoguistas a la "Argentina Week" en Nueva York

En un movimiento que busca consolidar su acercamiento con diversos sectores políticos y territoriales, el presidente Javier Milei ha decidido imprimirle un carácter federal a su próxima incursión en los Estados Unidos. La invitación presidencial, cursada formalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada en Washington, fue dirigida a un nutrido grupo de diez gobernadores para que lo acompañen en la denominada "Argentina Week". Este evento, que se desarrollará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos, se perfila como una plataforma clave donde el mandatario buscará atraer inversiones estratégicas, rodeado de emprendedores y dueños de las compañías más importantes del planeta.

La construcción de una delegación federal y estratégica

La propuesta formal a los dirigentes fue gestionada por el ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Pablo Quirno, y la Embajada ante la Casa Blanca, liderada por Alec Oxenford, quienes coordinan las actividades en territorio norteamericano. El objetivo central de esta amplia convocatoria es presentar un frente institucional sólido ante el sector financiero internacional. Entre los mandatarios que recibieron la invitación y confirmaron su presencia se encuentran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). A ellos se sumarán Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

A esta nómina se añadieron originalmente Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Sin embargo, Frigerio declinó el ofrecimiento tras haber regresado recientemente de una gira de inversión propia, mientras que Jaldo argumentó complicaciones de agenda en su provincia. Un dato relevante de esta misión es que la mayoría de los gobernadores asistentes viajarán por su cuenta y no como parte de la comitiva oficial. Esta delegación central estará integrada por la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Luis "Toto" Caputo, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El puente minero entre Toronto y Manhattan

Para algunos de los mandatarios provinciales, la escala en Nueva York será la continuación de una agenda previa de alto impacto en el sector extractivo. Marcelo Orrego y Claudio Vidal serán de los primeros en arribar a la "Gran Manzana", dado que partirán directamente desde Canadá. Allí participarán, entre el 1 y el 4 de marzo, de la cumbre de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto. Este encuentro es considerado uno de los eventos mineros más importantes del mundo, reuniendo a más de 27 mil personas de unos 127 países.

Esta transición desde la cumbre minera hacia la Argentina Week subraya la importancia de los recursos naturales en la propuesta económica que el país presentará ante Wall Street. Ya en Nueva York, la comitiva se unirá a un entorno empresarial de élite que incluye a más de 30 CEOs y ejecutivos de entidades de la talla de JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y el US Argentina Business Council. La intención del Gobierno es que los gobernadores puedan dar fe de las oportunidades de inversión en sus respectivos territorios, respaldando el discurso presidencial ante los mercados de capitales internacionales.

Una agenda de alto nivel en el corazón financiero

El programa oficial iniciará el lunes 9 de marzo en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, con una bienvenida a cargo de Manuel Adorni. La jornada central tendrá lugar el martes en la JPMorgan Chase Tower, en el corazón de Manhattan. La apertura estará a cargo de Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, quien presentará a Javier Milei para su intervención principal. A lo largo del día, el canciller Quirno expondrá sobre las oportunidades de inversión en un nuevo entorno geopolítico, seguido de una conversación técnica con Sir Niall Ferguson, moderada por Pierpaolo Barbieri de Ualá.

Tras un almuerzo de networking, la tarde incluirá diálogos con Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, y las visiones de CEOs globales como Jim Fitterling (Dow) y Lorenzo Simonelli (Baker Hughes). El miércoles 11 de marzo, la actividad se trasladará al Bank of America, con sesiones técnicas encabezadas por el ministro Caputo y Santiago Bausili, enfocadas en la macroeconomía y los mercados de capitales. El evento concluirá en la sede de Microsoft Times Square, donde se distinguirá a representantes del sector privado y se entregarán menciones especiales a los denominados "RIGI Champions".

La nómina empresarial que participará activamente es de un peso específico innegable, destacándose nombres como Horacio Marín (YPF), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Marcelo Mindlin (Pampa), Martín Migoya (Globant), Ariel Szarfstein (Mercado Libre) y representantes de los principales bancos nacionales. Con esta estructura federal y empresarial, el Gobierno busca no solo atraer capitales bajo el nuevo marco regulatorio, sino también exhibir un respaldo político interno que garantice la sostenibilidad de sus reformas ante los ojos del mundo financiero global.