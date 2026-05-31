Milei le pegó al kirchnerismo con un video de Chávez: "Lobo con piel de cordero"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a utilizar sus redes sociales para cuestionar al kirchnerismo y reforzar una de las críticas que sostiene desde el inicio de su gestión. En esta oportunidad, el mandatario compartió un video protagonizado por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y acompañó la publicación con una frase contundente: "Lobo con piel de cordero".

La publicación original había sido difundida por una cuenta identificada como Escuela Austríaca de Economía, afín al oficialismo, que estableció un paralelo entre expresiones utilizadas por Chávez durante los primeros años de su liderazgo en Venezuela y los discursos que, según esa interpretación, emplean sectores vinculados al kirchnerismo.

El video que compartió el Presidente

El fragmento audiovisual difundido por Milei muestra una antigua entrevista de Hugo Chávez en la que el entonces mandatario venezolano afirma que su administración impulsaría un "capitalismo con rostro humano" y que mantendría el respeto por la propiedad privada.

Sobre ese contenido, la cuenta libertaria sostuvo una advertencia política dirigida a los seguidores del oficialismo y a quienes observan el escenario político argentino. El mensaje señalaba: "Cuando escuchen este discurso por parte de los kirchneristas, recuerden cómo terminó la historia en Venezuela".

Milei decidió replicar esa publicación desde sus propias redes sociales y agregó una definición breve pero contundente: "Lobo con piel de cordero". De esa manera, el Presidente reforzó la asociación planteada por la cuenta libertaria entre los planteos realizados por Chávez en el pasado y determinadas expresiones atribuidas al kirchnerismo.

LOBO CON PIEL DE CORDERO https://t.co/zpGRq8vSWb — Javier Milei (@JMilei) May 31, 2026

Una nueva crítica al kirchnerismo

La publicación se inscribe en una serie de mensajes y declaraciones en las que Milei ha mantenido un fuerte enfrentamiento discursivo con sectores del kirchnerismo. En distintos actos públicos, entrevistas y publicaciones en redes sociales, el mandatario ha cuestionado reiteradamente a la principal fuerza opositora y a sus dirigentes.

En ese contexto, la referencia a Venezuela vuelve a ocupar un lugar central dentro del discurso presidencial. La comparación entre el proceso político venezolano y determinadas propuestas vinculadas al kirchnerismo ha sido uno de los ejes recurrentes utilizados por Milei para expresar sus diferencias ideológicas con la oposición.

El mensaje libertario y la referencia a Venezuela

La publicación compartida por el Presidente buscó enfatizar la idea de que ciertos discursos moderados pueden ocultar objetivos políticos distintos a los que se presentan públicamente. Esa interpretación fue sintetizada por la frase elegida por Milei al repostear el contenido.

La publicación volvió a generar repercusión en redes sociales, donde el mandatario suele mantener una intensa actividad y donde frecuentemente comparte contenidos elaborados por militantes, dirigentes y cuentas identificadas con el espacio libertario.

Redes sociales como escenario de confrontación

La actividad digital de Javier Milei se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación política del Gobierno. A través de reposteos, comentarios y publicaciones propias, el Presidente suele intervenir en debates públicos, responder cuestionamientos y difundir mensajes alineados con la visión del oficialismo.

En este caso, el eje de la discusión volvió a centrarse en el kirchnerismo y en la experiencia venezolana. La frase "Lobo con piel de cordero" sintetizó la postura expresada por Milei al compartir el video de Hugo Chávez y acompañó una publicación que buscó establecer paralelismos entre ambos discursos políticos.

De esta manera, el mandatario volvió a cargar contra el kirchnerismo desde sus redes sociales y reactivó una comparación que forma parte habitual de sus cuestionamientos al espacio opositor, utilizando como referencia las declaraciones del exlíder venezolano y el posterior desarrollo político de Venezuela.