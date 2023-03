Milei le respondió a Cerruti: Me pagan por dar conferencias, ella tiene que pagar

Javier Milei analizó la deuda y la herencia de Alberto Fernández, la reacción de la oposición por el canje de los pasivos en pesos, y aseguró que va a ganar las presidenciales. El diputado nacional de La Libertad Avanza atacó al Gobierno y también a Juntos por el Cambio: “Ellos también fracasaron”, dijo.

En diálogo con José Del Río, en LN+, el legislador aprovechó además para contestarle a la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, quien volvió a criticar este domingo al diputado nacional y a través de un video de TikTok cuestionó el origen de los fondos con los que vive Milei. “Lo primero que tengo para decirle es que no le mienta a la gente”, dijo el liberal. Y respondió: “Yo escribo libros y la gente los compra. Vivo de conferencias y me pagan en dólares”.

Entonces, chicaneó a la portavoz del Presidente. “En cambio, ¿quién va a pagar un mango para escuchar a la señora Cerruti?”



Durante el programa, Milei analizó el escenario electoral, embistió contra Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que aunque se enfrente con Juntos por el Cambio o el kirchnerismo, va a ganar las elecciones. “La gente está cansada de los políticos y con razón”, manifestó en Comunidad de Negocios. También contó que ya tiene elegidos a sus candidatos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, pero que no los anuncia para “no exponerlos”.

Por otro lado, se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso y por qué decidió retirarse del recinto: “Decidimos levantarnos e irnos porque no teníamos por qué soportar las agresiones y las mentiras del Presidente sobre la Ciudad y la economía”, dijo. Y agregó: “Lo que me preocupa es que venga y traiga un discurso donde directamente miente y hace recortes de los datos de la realidad que no es así”.

En ese sentido, cuestionó los datos que mostró el mandatario en la Cámara de Diputados: “Los procesos de crecimiento se miden en 50 años. Si mirás el PIB de la Argentina está estancado en los niveles de 2011. Tenemos el segundo salario en dólares más bajo de la región, 45% pobres 10 % de indigentes, inflación del 100% y se mete a maltratar a lo que es la ciudad de Buenos Aires que es el distrito que estamos representando”.

Elecciones presidenciales: “Le gano a cualquiera”

En otro tramo de la entrevista, habló sobre la construcción de su espacio en las distintas provincias y los cargos para gobernadores y jefe de Gobierno. “Estamos en todos los distritos en condiciones de competir para presidente y para gobernador como en Neuquén, Río Negro, Chubut y Tucumán”, anunció.

Sin embargo, explicó porque todavía no da los nombres de sus candidatos en la Provincia y en el distrito porteño. “Lo haré cuando se definan los candidaturas públicamente porque sino se te bajan”, dijo. Y acusó al jefe de Gobierno porteño de sobornar candidatos. “Los 'valijean', como es la metodología del jefe de Gobierno. Ahí las voluntades cambian muy rápidamente”.

Tras ello, fue consultado sobre los votos que su espacio puede llegar a quitarle a Juntos por el Cambio, y aseguró: “Los que hacen el análisis de que saco votos son muy totalitarios. Cuando vas a votar, ¿tus votos son de alguien? ¿Son esclavos de los políticos? No. Se toma como si la gente fuera una cosa”.

Entonces, arremetió contra la oposición: “Juntos por el Cambio me quiere fuera de las elecciones, parece que lo que ellos quisieran es matarme para que no compita”. Y añadió: “Yo voy a jugar y si entro en la segunda vuelta ganamos la presidencial”.

Más tarde, habló sobre lo que pasó en las elecciones de 2019 y lo que podría pasar este año. “La realidad es que las PASO del 2019 actuaron como una primera vuelta. Fue tan impresionante el triunfo de Alberto de 48 a 31 que generó espanto”, analizó.

Por último, aseguró que “Juntos por el Cambio no tiene más del 40%” y que Cristina Kirchner es “la mejor candidata del Frente de Todos y tiene un techo de 25%”. A continuación, desafiante, Milei sostuvo que le da lo mismo a quién enfrente en un presunto ballotage. “Le gano a cualquiera. porque la gente tiene una pésima imagen de los políticos, porque son una basura y tienen razón”, concluyó.