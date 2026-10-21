Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y le respondieron con una canción de Lali

El presidente Javier Milei inició su gira en Madrid con una exposición ante el Nueva Economía Fórum, un encuentro en el que volvió a expresar sus cuestionamientos al socialismo y lanzó fuertes críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante su intervención, el mandatario argentino calificó a su par de España como un "impresentable dictador" y, al referirse a su figura, también lo llamó "delincuente".

La presentación se produjo a seis semanas de las elecciones adelantadas en España y marcó el comienzo de una agenda que incluye reuniones con referentes de la derecha local. Entre los encuentros previstos se encuentran los que mantendrá con Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y con autoridades de Vox.

En su discurso, Milei combinó sus críticas al Gobierno español con referencias a la situación argentina, la emigración de ciudadanos durante las sucesivas crisis económicas y su objetivo de generar condiciones para que quienes abandonaron el país puedan regresar.

El Presidente agradeció a España por haber recibido a cientos de miles de argentinos que buscaron allí una alternativa frente a las dificultades económicas y la falta de perspectivas en su país de origen. Sin embargo, vinculó esa emigración con lo que definió como las consecuencias del socialismo del siglo XXI y su expresión política en la Argentina, el kirchnerismo.

"España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", afirmó.

Los datos sobre los jóvenes argentinos que quieren emigrar

Durante su exposición, Milei sostuvo que su Gobierno está trabajando para revertir la tendencia de los argentinos que desean abandonar el país y generar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su futuro en la Argentina.

Para respaldar su planteo, mencionó cifras sobre la proporción de jóvenes que, según estudios recientes citados por el mandatario, manifestaban su intención de emigrar durante distintas administraciones nacionales. "Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar", expresó.

Luego, comparó los porcentajes correspondientes a los últimos gobiernos y aseguró que el deseo de emigrar había aumentado durante las gestiones anteriores, mientras que actualmente se encontraría en retroceso.

Los datos mencionados por el Presidente fueron los siguientes:

Durante el gobierno de Cristina Kirchner: cerca del 45% de los jóvenes quería irse del país. Milei se refirió a la expresidenta con las expresiones "la condenada", "la Reina de la Tobillera" y "la corrupta Cristina Kirchner".

Durante la presidencia de Mauricio Macri: el porcentaje trepó al 55%.

Durante el gobierno de Alberto Fernández: superaba el 70%.

En la actualidad, según Milei: el número de jóvenes que quiere irse de la Argentina cayó al 25% y, afirmó, continúa descendiendo.

A partir de esa comparación, el mandatario defendió la orientación de su gestión y sostuvo que busca reconstruir las bases del país para que las nuevas generaciones encuentren motivos para permanecer en él.

"Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país", señaló. En el mismo tramo de su discurso, Milei apeló a una consigna de confrontación directa con el socialismo español. "Hay que sacar a los socialistas a patadas", expresó, al tiempo que definió a España como "la cuna del liberalismo".

Las acusaciones contra el socialismo por la situación en Ceuta

Las críticas del Presidente argentino no se limitaron a Pedro Sánchez ni a las referencias sobre la emigración juvenil. Milei también acusó al socialismo de fomentar la "invasión" en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África, con fines electorales.

En ese sentido, cuestionó lo que considera una estrategia política vinculada con la inmigración y sostuvo que los socialistas estarían dispuestos a asumir consecuencias negativas para el país con tal de obtener beneficios electorales.

"Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", afirmó.

Durante su intervención, Milei se refirió a la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta durante julio pasado, muchas de ellas provenientes de Marruecos. Según planteó, ese episodio no había sido accidental ni producto de una casualidad.

"La entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma española del norte de África en julio pasado no fue un accidente", fue el argumento expuesto por el mandatario, quien insistió en que tampoco se trató de una casualidad y sostuvo que las consecuencias ya podían observarse.

A continuación, vinculó ese fenómeno con la seguridad en las calles y puso especial énfasis en la situación de las mujeres. "Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades", advirtió.

De esta manera, el Presidente argentino incorporó la cuestión migratoria al centro de su crítica política contra el socialismo y presentó la situación de Ceuta como un ejemplo de lo que considera las consecuencias de esas políticas.

Malvinas, Estados Unidos y China: otros temas de la exposición

Durante su presentación en el Nueva Economía Fórum, Milei también respondió preguntas de periodistas sobre otros asuntos vinculados con la política exterior argentina. En relación con la soberanía de las Islas Malvinas, descartó la posibilidad de llevar adelante acciones bélicas y afirmó que la ocupación inglesa "representa un riesgo para la región".

El planteo incluyó una referencia a las implicancias regionales de la presencia británica en las islas, aunque el mandatario rechazó una salida militar para abordar la cuestión de soberanía.

Asimismo, defendió su relación con Estados Unidos y aclaró que ese vínculo no le impide a la Argentina realizar negocios con China. De esa manera, sostuvo que la relación con Washington no excluye la posibilidad de mantener intercambios comerciales con el país asiático. Estos temas formaron parte de una intervención que combinó cuestiones internacionales con críticas ideológicas y referencias a la situación política de España y la Argentina.

Pedro Sánchez respondió con "Fanático", de Lali Espósito

Las declaraciones de Milei contra Pedro Sánchez tuvieron una respuesta pública del presidente del Gobierno español. En lugar de contestar directamente a los calificativos utilizados por el mandatario argentino, Sánchez recurrió a las redes sociales y eligió una canción de Lali Espósito.

El jefe del Gobierno español publicó en X un mensaje acompañado por una fotografía de su teléfono celular, en cuya pantalla se veía el tema "Fanático", de la artista argentina. La canción contiene indirectas dirigidas a Milei y fue utilizada por Sánchez como una respuesta a las expresiones pronunciadas durante la exposición en Madrid.

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.¡Me encanta!", escribió el mandatario español.

La publicación se produjo después de que Milei calificara a Sánchez de "impresentable dictador" durante su intervención en el Nueva Economía Fórum. De este modo, el intercambio político sumó una respuesta musical a las descalificaciones verbales del Presidente argentino.