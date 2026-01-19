Milei parte a Davos con ambiciosa agenda empresarial y un posible encuentro con Trump

Este lunes, el presidente Javier Milei emprenderá rumbo a Suiza para participar de la 56ª edición del Foro Económico Mundial, que se celebrará en Davos del 19 al 23 de enero. La comitiva argentina encara una semana clave en la que el jefe de Estado buscará consolidar relaciones con inversores internacionales, reforzar su posicionamiento ideológico y aprovechar la presencia de líderes globales, entre ellos el estadounidense Donald Trump, con quien existe la expectativa de un posible encuentro, aunque aún no está confirmado.

La agenda oficial de Milei comenzará incluso antes de su intervención principal en el foro. El martes tendrá una primera reunión privada con un emprendedor, cuyos detalles aún no fueron difundidos, en lo que será la antesala de una jornada intensa prevista para el miércoles. Ese día, el mandatario argentino cumplirá con un saludo protocolar con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, antes de subir al escenario principal del Foro para dar su discurso, programado para las 11.45 hora argentina.

El discurso de Milei, que se espera dure alrededor de 30 minutos, será uno de los momentos más observados por la prensa y los delegados presentes. Según fuentes oficiales, el Presidente reforzará su mensaje liberal, destacará la apertura comercial como motor de crecimiento y reiterará sus críticas a lo que denomina la agenda "woke", un concepto que utiliza para referirse a políticas de orientación progresista que, en su visión, socavan la libertad económica y social.

Más allá de su exposición pública, la presencia de Milei en Davos tiene un claro objetivo: vender la Argentina como destino de inversiones y fortalecer vínculos con actores clave de los mercados globales. En ese sentido, la agenda oficial incluye reuniones con destacados CEO's de la banca internacional, entre ellos Jamie Dimon, de JP Morgan; Larry Fink, de BlackRock; David Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, del Bank of America; Onur Genç, del BBVA; y Héctor Grisi, del Banco Santander.

La comitiva presidencial también busca utilizar el foro para posicionar a la Argentina dentro de un esquema global de reformas y apertura económica, en un momento en que la economía mundial enfrenta tensiones geopolíticas, presiones de inflación y debates sobre políticas comerciales multilaterales. El discurso de Milei se dará en un contexto internacional complejo que incluye discusiones sobre conflictos globales, disputas diplomáticas y temas de seguridad internacional, casos que también concentrarán la atención de los participantes del Foro.

Una de las expectativas más resonantes es la posible coincidencia con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien también fue confirmado entre los asistentes al evento. La presencia de ambos mandatarios en Davos genera especulaciones sobre un encuentro bilateral o, al menos, un cruce durante la cumbre, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de una reunión programada entre ellos.

Mientras tanto, Milei aprovechará su estancia para participar de otras sesiones y reuniones paralelas donde estarán presentes líderes políticos, empresarios y académicos de todo el mundo, en una de las conferencias más influyentes del año. El Foro de Davos no solo reunirá figuras gubernamentales, sino también a más de 850 CEO's y altos ejecutivos de grandes corporaciones globales, además de jefes de Estado y líderes de pensamiento, en un escenario que apunta a debatir las principales problemáticas económicas y sociales de la actualidad.

La participación de Milei en la cumbre mundial se inscribe en una estrategia para consolidar sus ideas en la agenda global y captar mayor atención hacia las reformas implementadas en Argentina, al tiempo que busca posicionarse como interlocutor clave en el diálogo económico y político internacional.