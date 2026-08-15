Milei presentará el Presupuesto 2027 en Diputados y buscará acordar con los gobernadores

Javier Milei presentará personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre, fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso. La Casa Rosada decidió que el propio Presidente vuelva a exponer los principales lineamientos económicos y fiscales para el próximo año.

La presentación significará el regreso de Milei al recinto para defender un proyecto presupuestario después de dos años. El mandatario había utilizado este formato el 15 de septiembre de 2024, cuando presentó ante los diputados el proyecto correspondiente a 2025. En 2025, en cambio, modificó la modalidad y presentó el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada.

En el oficialismo explicaron que la decisión responde a la intención de concentrar en Milei la comunicación del programa económico. La posibilidad de que el Presidente regresara personalmente al Congreso ya era evaluada por el Gobierno durante las últimas semanas.

El Ejecutivo pretende que el equilibrio fiscal vuelva a ser uno de los ejes centrales del mensaje y que la presentación permita establecer las prioridades económicas para 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales. Además, el Gobierno considera importante llegar a los comicios con una ley de Presupuesto vigente y evitar una nueva prórroga.

El antecedente inmediato fue diferente al de los primeros años de gestión. El proyecto de Presupuesto 2025 no logró ser aprobado por el Congreso, mientras que el correspondiente a 2026 fue sancionado durante las sesiones extraordinarias de diciembre y se convirtió en el primer presupuesto aprobado durante la administración de Milei.

Una negociación con gobernadores y bloques aliados

La presentación del proyecto se producirá en medio de una negociación más amplia con gobernadores y bloques aliados. En Balcarce 50 reconocen que la distribución de recursos, las obras y los programas provinciales volverán a formar parte de las conversaciones, y que la iniciativa ofrece un marco adicional para ordenar los reclamos de las provincias.

Este escenario se cruza con la estrategia oficial para suspender las PASO antes del inicio formal del año electoral. La Casa Rosada busca alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, y admite que los recursos y proyectos de interés para los gobernadores forman parte de la construcción de esos entendimientos.

La llegada de la iniciativa al Congreso no significa, sin embargo, que el Gobierno vaya a convertir inmediatamente su tratamiento en la única prioridad legislativa. Antes pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el super-RIGI y la reforma política.

La intención oficial es evitar que la discusión presupuestaria absorba otras negociaciones que el Ejecutivo considera necesarias para avanzar primero con su agenda estructural.

Cómo será el debate en Diputados

En la Cámara de Diputados, la conducción oficialista deberá definir cómo organizar el debate luego de la presentación presidencial. El proyecto requiere acuerdos más amplios que otras iniciativas debido al reparto de partidas, las transferencias a las provincias y las proyecciones macroeconómicas.

Por ese motivo, la Casa Rosada prevé desarrollar una negociación específica con los gobernadores y los bloques dialoguistas.

La exposición del 15 de septiembre marcará así el comienzo de una de las principales negociaciones legislativas antes de las elecciones de 2027. Milei buscará utilizar la presentación para defender su programa fiscal y económico, mientras que la mesa política del Gobierno intentará mantener separada la discusión formal de otros debates que pretende resolver previamente en el Congreso, entre ellos las reformas económicas y, especialmente, la suspensión de las PASO.