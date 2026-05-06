Milei ratificó a Adorni y volvió a cargar contra la prensa desde Estados Unidos

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo político y judicial que atraviesa el funcionario por la investigación vinculada a un presunto enriquecimiento ilícito. Desde Estados Unidos, donde desarrolla una nueva gira oficial y mantiene reuniones con grandes inversores, el mandatario utilizó nuevamente su cuenta de X para desmentir rumores sobre posibles cambios en el Gabinete nacional y, al mismo tiempo, profundizar sus ataques contra la prensa.

La estadía del Presidente en territorio norteamericano marca su decimosexto viaje a Estados Unidos, en esta oportunidad con escala en Los Ángeles, aunque el foco político interno continúa ocupando parte importante de sus intervenciones públicas. El avance de las revelaciones relacionadas con los viajes y el patrimonio de Adorni generó tensión dentro del oficialismo y abrió especulaciones sobre eventuales modificaciones en áreas estratégicas del Gobierno.

Sin embargo, Milei buscó cerrar cualquier discusión respecto de una eventual salida de su funcionario de confianza. A través de publicaciones en redes sociales, el mandatario descartó versiones que señalaban la posibilidad de una reestructuración dentro del Gabinete nacional.

Las versiones sobre cambios en el Gabinete

En las últimas horas circularon distintas hipótesis políticas que sugerían un posible movimiento dentro del esquema de funcionarios nacionales. Entre esas versiones aparecía la posibilidad de que Juan Pazo, extitular de ARCA y exsecretario dentro del Ministerio de Economía, fuera promovido al cargo de canciller.

Al mismo tiempo, los rumores sostenían que el actual ministro de Exteriores, Pablo Quirno, podría convertirse en reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de ministros. Frente a esas especulaciones, Milei respondió con dureza y utilizó un tono agresivo para rechazar de manera tajante la posibilidad de cambios.

"Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman 'periodistas'", escribió el Presidente en referencia a las versiones sobre el supuesto enroque de funcionarios.

OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS"

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

Las declaraciones del mandatario se produjeron mientras el Gobierno enfrenta un escenario complejo a raíz de la situación judicial y política de Adorni, cuyas informaciones patrimoniales y viajes generaron repercusiones dentro y fuera del oficialismo.

El respaldo explícito a Adorni

Lejos de tomar distancia, Milei volvió a expresar respaldo directo hacia su jefe de Gabinete y desmintió incluso que el tema haya sido analizado dentro de la comitiva oficial durante el viaje.

En otro tramo de sus mensajes, el Presidente explicó que compartió varias horas de vuelo junto al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y con el propio Pablo Quirno, y negó que durante esas conversaciones se haya mencionado la posibilidad de un recambio.

"He pasado un montón de horas con Toto [Caputo] y Pablo [Quirno] en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil", sostuvo Milei.

Las expresiones del mandatario volvieron a exhibir el tono confrontativo que mantiene desde hace meses hacia distintos sectores de la prensa. En este caso, las críticas se intensificaron mientras avanzan las revelaciones relacionadas con el patrimonio y los viajes de Adorni, una situación que impactó en el clima político del oficialismo.

Hipótesis: la estupidez humana no puede tender a infinito...

Bueno... ponele...

Mala mía...



PD: Jamás imaginé que estas basuras inmundas pudieran mentir tanto... https://t.co/efxAxreEuj — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2026

La agenda en Estados Unidos

Mientras se desarrolla la controversia en la Argentina, Milei continúa con su agenda oficial en Estados Unidos, donde mantiene encuentros con inversores y referentes económicos. La gira presidencial se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno busca sostener señales de respaldo político y económico en el exterior, mientras internamente enfrenta cuestionamientos derivados de la investigación que involucra a uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

El respaldo explícito a Adorni, expresado desde Los Ángeles y reiterado a través de las redes sociales, dejó en claro que, al menos por el momento, Milei no tiene previsto impulsar modificaciones dentro de su Gabinete. En paralelo, el Presidente volvió a elegir la confrontación directa con el periodismo como respuesta frente a las versiones y revelaciones que rodean el caso.

De esta manera, la gira internacional del mandatario quedó atravesada no solo por las reuniones con inversores y la agenda económica, sino también por la crisis política generada alrededor de su jefe de Gabinete y por una nueva escalada verbal del Presidente contra la prensa.