Milei recibió a Kast en Casa Rosada antes de la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast, en la Casa Rosada, en lo que representó el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder. El encuentro se produjo antes de la reunión de Gabinete y en una jornada en la que la administración nacional buscó mostrar cohesión política y dejar atrás el escándalo que había impactado sobre la figura del jefe de Gabinete.

La actividad comenzó con un cara a cara entre ambos mandatarios junto a sus cancilleres, en un formato reservado que luego derivó en una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, uno de los espacios centrales para la diplomacia presidencial dentro de la sede gubernamental.

En esa instancia se sumaron funcionarios de ambos países, consolidando una imagen de coordinación institucional y peso político bilateral.

La agenda oficial de Kast en la Argentina

De acuerdo con la agenda oficial de la Presidencia chilena, Kast inició su actividad en el país con un desayuno formal en la Embajada de Chile. Allí participó su comitiva junto a autoridades argentinas.

Entre las presencias destacadas estuvo la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en un gesto político que sumó volumen a la visita. Más tarde, el mandatario chileno tenía previsto asistir a las 9:30 al Monumento del Libertador José de San Martín, ubicado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, donde iba a depositar una ofrenda floral al prócer argentino.

Sin embargo, esa actividad fue suspendida por el mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires, lo que modificó parcialmente la hoja de ruta protocolar de la visita.

Comercio, energía y economía

Pasadas las 10 de la mañana, Kast fue recibido por Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Si bien los temas específicos de la reunión privada no fueron difundidos oficialmente por las autoridades nacionales, trascendió que el eje formal estuvo puesto en comercio y energía. Según consignó el medio chileno La Tercera, citando a la Cancillería local, "los focos formales de la reunión estuvieron en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países".

Ese encuadre muestra una bilateral orientada a profundizar la vinculación económica, con especial atención a dos áreas clave:

intercambio comercial

cooperación energética

fortalecimiento de la relación económica bilateral

La dimensión política regional de la visita

Más allá de la agenda formal, la reunión también se inscribió en un objetivo político más amplio de la administración de Milei: forjar una alianza estratégica con Kast y otros líderes de centroderecha de la región.

La apuesta apunta a la conformación de un bloque de países con programas económicos liberales y socialmente conservadores, una arquitectura regional que el Presidente argentino busca impulsar como parte de su posicionamiento internacional. En ese marco, la visita de Kast funcionó no solo como un hito diplomático, sino también como una señal política de afinidad ideológica y construcción de alianzas.

La secuencia de la jornada —la bilateral, la foto ampliada en el Salón Eva Perón y la posterior reunión de Gabinete— dejó expuesto el intento del Gobierno de cerrar filas, respaldar a Manuel Adorni y reposicionar la agenda en torno a gestión, economía e inserción regional.