Milei redobló sus críticas contra Lula: "Es un ladrón y lo liberaron por una falla en el procedimiento"

El presidente Javier Milei volvió a cargar este domingo contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y profundizó el conflicto diplomático entre ambos países al ratificar las declaraciones que habían motivado el malestar del Gobierno brasileño.

Durante una entrevista con LN+, el mandatario argentino sostuvo que no se retractará de sus dichos y afirmó que Lula fue condenado por corrupción.

"¿Mentí? Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario", expresó Milei.

Además, insistió en que la liberación del mandatario brasileño respondió a una cuestión procesal y no a una declaración de inocencia.

"Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto", afirmó.

Las declaraciones llegan pocos días después de que la Cancillería de Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires como respuesta a los cuestionamientos formulados por el jefe de Estado argentino.

Defendió su respaldo a la oposición brasileña

Durante la entrevista, Milei justificó su apoyo al dirigente opositor Flávio Bolsonaro y aseguró que forma parte de la denominada "batalla cultural" que impulsa en distintos países de la región.

"Cuando yo empecé esta carrera en 2021 había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul", sostuvo.

El Presidente también acusó al Gobierno brasileño de haber intervenido en la campaña presidencial argentina de 2023.

"Estos que hablan de interferencia política, si hay alguien que interfiere políticamente en la región fue Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo en todos lados", manifestó.

Asimismo, aseguró que Brasil destinó recursos para respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa y cuestionó lo que calificó como un intento de influir en la política argentina.

Críticas a Pedro Sánchez por la crisis migratoria

Milei también se refirió a la crisis migratoria registrada en Ceuta y responsabilizó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la situación.

Según afirmó, el fenómeno es consecuencia de las políticas migratorias impulsadas por la Unión Europea y del "multiculturalismo".

Además, acusó al mandatario español de utilizar la inmigración con fines electorales.

"En el caso de España, además, Sánchez los usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos, que voten por él y perpetuar su tiranía", aseguró.

Su respuesta sobre Cristina Kirchner

Consultado por la presentación realizada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, Milei evitó profundizar sobre el tema.

"Que la condenada haga todas las presentaciones que se le dé la gana, me importa un rábano", respondió.

Finalmente, volvió a cuestionar a la exmandataria y a la dirigencia política tradicional.

"Yo compito contra mí mismo, no contra el pasado decadente. Cristina y todo el resto de la política representan el modelo de la decadencia, del plan platita y de la miserabilidad de la política", concluyó.

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