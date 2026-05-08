Milei reforzó su respaldo a Adorni y avanzó con nuevos recortes en el Presupuesto

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión de Gabinete que tuvo como eje central el respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que generaron tensiones internas dentro del oficialismo.

El encuentro, que se extendió durante dos horas y media, también sirvió para avanzar en una serie de definiciones vinculadas a cambios presupuestarios, nuevos recortes en el Estado, reestructuraciones administrativas y la agenda legislativa que el Gobierno busca impulsar entre 2026 y 2027.

Milei abrió la reunión con una exposición de aproximadamente treinta minutos en la que realizó un balance general de la gestión y buscó dejar en claro su apoyo político a Adorni. Dentro de la Casa Rosada, el gesto fue interpretado como un intento de ordenar la interna oficialista luego de varios días marcados por cuestionamientos cruzados y tensiones derivadas de la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

Un respaldo explícito frente al ruido interno

La reunión se desarrolló en un contexto de creciente incomodidad dentro de distintos sectores del oficialismo por el impacto político del caso Adorni. Desde el entorno presidencial consideran que las críticas públicas y los cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete forman parte de una estrategia orientada a debilitarlo políticamente.

"Manuel es fuerte en Ciudad y lo quieren destruir. Todos los que jueguen a favor de su desgaste son traidores", señalaron desde sectores del oficialismo.

Esa interpretación explica, según fuentes gubernamentales, la decisión de Milei de volver a respaldar públicamente a Adorni delante de todos los ministros y funcionarios presentes en la reunión de Gabinete. El objetivo principal del Presidente habría sido cerrar filas y transmitir una señal de unidad interna frente a las acusaciones y las tensiones generadas durante los últimos días.

Adorni y la gestión

Luego de la exposición inicial del Presidente, Adorni tomó la conducción del encuentro y expuso sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del Gobierno y a la planificación oficial para los próximos años.

Durante su intervención, el jefe de Gabinete agradeció a los equipos de trabajo por el informe de gestión presentado en el Congreso y avanzó en la explicación de la hoja de ruta del Ejecutivo para 2026 y 2027. Uno de los puntos principales abordados durante la reunión fue la reestructuración presupuestaria que, según indicaron fuentes oficiales, quedaría formalizada este mismo viernes.

El rediseño forma parte del esquema de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional y se encuentra alineado con el plan de ajuste y reducción del gasto público que el oficialismo sostiene desde el inicio de la gestión.

Nuevos recortes y reducción de estructuras estatales

Otro de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado al avance de los retiros voluntarios y desvinculaciones dentro de organismos públicos. El Gobierno fijó como objetivo cerrar esa etapa hacia fines de mayo, profundizando así el proceso de reducción de estructuras estatales.

Según se analizó en la reunión:

Se avanzará con nuevos recortes en organismos públicos.

Continuará el esquema de retiros voluntarios.

Se mantendrá la política de reducción del gasto estatal.

Se revisarán organismos internacionales bajo análisis del oficialismo.

La discusión sobre la reorganización administrativa ocupó una parte importante del encuentro y quedó asociada directamente a la estrategia económica impulsada por el Ejecutivo.

La agenda legislativa para 2026 y 2027

Además de las cuestiones presupuestarias y administrativas, la reunión de Gabinete incluyó un tramo destinado al frente legislativo. El oficialismo busca ordenar la agenda parlamentaria y retomar impulso en el Congreso con proyectos que considera prioritarios para los próximos años.

En esa parte del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El Gobierno pretende reorganizar los proyectos legislativos que buscará impulsar en los próximos meses y consolidar una hoja de ruta parlamentaria de mediano plazo.