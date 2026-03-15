Milei regresa al país y mañana visita Córdoba junto a Adorni

El presidente Javier Milei regresó este domingo por la mañana a Buenos Aires luego de pasar el fin de semana en Europa, donde participó del cierre del Madrid Economic Forum y mantuvo reuniones con economistas y dirigentes políticos afines.

El viaje se inscribe dentro de una agenda internacional que el mandatario desarrolló en distintos puntos del exterior, que incluyó escalas previas en: Florida, Nueva York y Chile.

En cada uno de esos destinos, el presidente llevó adelante actividades vinculadas a la agenda diplomática internacional, en las que mantuvo encuentros y participaciones en espacios de debate económico y político.

Tras este recorrido internacional, el mandatario vuelve al país para retomar la agenda política nacional, en un escenario marcado por diversas controversias que involucran a miembros del gobierno y por la difusión de documentos vinculados a un caso financiero que generó fuerte repercusión.

La participación en el Madrid Economic Forum

Durante su estadía en Europa, Milei participó del cierre del Madrid Economic Forum, un evento en el que coincidió con economistas y referentes políticos afines a su visión económica.

El foro representó el punto final de su agenda en el continente europeo durante el fin de semana, antes de emprender el regreso a la Argentina.

La presencia del presidente en ese encuentro se enmarcó dentro de su estrategia de vinculación con espacios internacionales vinculados al debate económico, donde comparte su visión sobre políticas económicas y modelos de desarrollo. Tras finalizar su participación en el evento, el mandatario emprendió el regreso al país y arribó a Buenos Aires este domingo por la mañana, desde donde retomará su agenda institucional y política.

Un regreso atravesado por controversias

El retorno del presidente al país se produce en un contexto político particular, atravesado por controversias vinculadas a viajes oficiales y a la publicación de documentos relacionados con el caso $LIBRA. Entre los episodios que generaron mayor repercusión se encuentra el viaje a Nueva York de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien habría integrado la comitiva oficial en un vuelo presidencial.

El episodio generó una fuerte polémica política, al tratarse de un traslado realizado en el avión presidencial, lo que abrió cuestionamientos sobre el uso de los recursos del Estado.

A este escenario se suman los documentos recientemente publicados vinculados al caso $LIBRA, que según lo difundido comprometen al propio presidente Milei. Estos elementos conforman el marco político en el que el mandatario retoma su actividad pública en el país, luego de completar su gira internacional.

La agenda de la semana comenzará en Córdoba

La primera actividad prevista en la agenda presidencial tras su regreso al país tendrá lugar este lunes en la provincia de Córdoba.

Allí, Milei participará de un evento en el que compartirá escenario con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del debate público generado por los viajes oficiales.

La presencia conjunta de ambos funcionarios se producirá en pleno escándalo por los traslados cuestionados, lo que convierte al evento en un punto de especial atención dentro del escenario político de la semana. La actividad central del presidente en Córdoba se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde está previsto que el mandatario realice una exposición.

El encuentro contará además con la participación de otros referentes vinculados al ámbito económico y financiero. Entre ellos se encuentran:

Manuel Tagle, presidente de la institución anfitriona.

Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

La actividad reunirá así a dirigentes y especialistas del ámbito económico en un espacio de intercambio que marcará el inicio de la agenda presidencial en el país tras el viaje internacional.

Una semana marcada por la agenda política interna

Con su llegada a Buenos Aires este domingo por la mañana, el presidente Javier Milei retoma formalmente la actividad política en territorio nacional, luego de una serie de viajes internacionales que lo llevaron por distintos destinos. Sin embargo, el comienzo de la semana se produce en un escenario político atravesado por debates y cuestionamientos públicos, relacionados con:

El viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial

El presunto viaje en avión privado a Punta del Este

La publicación de documentos vinculados al caso $LIBRA

En ese contexto, la actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba aparece como el primer evento público del mandatario tras su regreso al país, donde compartirá escenario con Manuel Adorni y otros referentes del ámbito económico.

De esta manera, el presidente inicia una nueva semana de actividad política en la Argentina, luego de completar su agenda internacional y en medio de un escenario marcado por la repercusión de estos episodios.