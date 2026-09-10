Milei reúne a su tropa legislativa antes de una semana clave para el Gobierno

En el comienzo de una semana que estará atravesada por decisiones centrales para el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión en la Casa Rosada. El encuentro se desarrollará el próximo lunes por la tarde y tendrá como eje una exposición del mandatario sobre el rumbo de la economía y los principales lineamientos de la administración libertaria.

La convocatoria se produce en la antesala de una serie de movimientos legislativos de especial importancia para el Gobierno. El mismo lunes, el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras que el martes será presentado el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión tendrá un formato similar al de encuentros anteriores. Un diputado explicó que la intención es que Milei brinde una "charla conceptual sobre economía", en una instancia destinada a ordenar la posición de los legisladores oficialistas frente a los próximos debates parlamentarios.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas, donde los representantes de ambas cámaras escucharán los principales lineamientos económicos del Presidente.

Está prevista la presencia de:

Karina Milei , secretaria general.

, secretaria general. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Fabián Fernández , secretario de Prensa y Comunicación.

, secretario de Prensa y Comunicación. Diego Santilli , jefe de Gabinete, quien podría participar.

, jefe de Gabinete, quien podría participar. Ignacio Devitt, segundo del jefe de Gabinete, también entre los posibles asistentes.

El método que Milei repite ante proyectos centrales

La convocatoria se inscribe en una modalidad que el Presidente viene utilizando en el último tiempo: reunir a los bloques de ambas cámaras antes del tratamiento de iniciativas consideradas centrales para el Poder Ejecutivo y establecer, en esos encuentros, los lineamientos con los que el oficialismo buscará defenderlas públicamente.

Ese mecanismo ya fue utilizado en relación con la reforma del Banco Central de la República Argentina, pero también para transmitir a los legisladores la necesidad de fijar una posición pública frente al debate generado por el aumento de la mora en las familias.

La última reunión de estas características tuvo lugar el 25 de agosto. En aquella oportunidad, Milei abordó los cambios en la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el proyecto de Inocencia Fiscal II y la ley Hojarasca. Además, el mandatario entregó a los presentes un ejemplar del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt. La edición que recibieron los legisladores contaba con un prólogo escrito por Milei y Walter Block.

La nueva reunión vuelve a colocar al bloque oficialista ante una agenda legislativa que, por su cantidad de iniciativas y por los tiempos previstos para cada tratamiento, demandará coordinación entre ambas cámaras.

Malvinas, la primera iniciativa que llegará al Congreso

Uno de los puntos centrales de la semana será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, referido a las Islas Malvinas. El Ejecutivo aspira a enviarlo al Congreso el lunes y está previsto que ingrese por la Cámara de Diputados.

La iniciativa podría contemplar sanciones a otras actividades desarrolladas en las islas, entre ellas la pesca, según la información suministrada sobre el proyecto. El oficialismo ya tiene definido un horizonte para su tratamiento. La intención es llevarlo al recinto entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, y dentro de La Libertad Avanza existe una postura optimista respecto de la posibilidad de alcanzar su sanción.

"Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido", expresó una fuente del reducido círculo designado por el mandatario. Según esa misma mirada, el tratamiento debería comenzar durante la última semana de septiembre o la primera de octubre.

El proyecto fue, además, uno de los temas abordados durante la mesa política del pasado martes, instancia en la que se realizó un repaso de las principales cuestiones legislativas pendientes.

El Presupuesto 2027 y la reforma electoral

El martes concentrará otros dos movimientos relevantes. En la Cámara Baja se presentará el Presupuesto 2027, mientras que en el Senado se habilitará por primera vez el debate en comisión sobre la reforma electoral.

De esta manera, tres iniciativas adquieren particular relevancia dentro de la planificación del Gobierno:

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , con eje en Malvinas.

, con eje en Malvinas. Presupuesto 2027 , que será presentado el martes en Diputados.

, que será presentado el martes en Diputados. Reforma electoral, cuyo debate comenzará en comisión en el Senado.

Las tres cuestiones fueron analizadas en la mesa política del martes anterior. Allí, Martín Menem y la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, realizaron un repaso de los principales puntos que todavía se encuentran pendientes de tratamiento.

El escenario plantea, así, una semana en la que el oficialismo deberá poner en marcha su estrategia legislativa frente a proyectos que tienen distintos recorridos previstos y que requerirán apoyos para avanzar en el Congreso.

Una cena después de la reunión en Casa Rosada

Una vez finalizado el encuentro con Milei en el Palacio de Gobierno, la actividad del oficialismo continuará fuera de la sede gubernamental. Los legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza se trasladarán al nuevo local partidario bonaerense de la fuerza, inaugurado hace algunas semanas en el barrio porteño de San Telmo, donde se realizará una cena.

La actividad política tendrá, de esta manera, una continuidad luego de la reunión formal en Casa Rosada, en una jornada en la que el oficialismo buscará ordenar su estrategia frente a la agenda parlamentaria que se inicia.

El debate electoral, condicionado por los apoyos

La reforma electoral presenta, por su parte, un escenario diferente. Si bien dentro del Gobierno existen intenciones de avanzar con su tratamiento hacia finales de octubre, la posibilidad de habilitarlo estará vinculada a los apoyos que consiga la Casa Rosada.

La discusión también está atravesada por los tiempos institucionales vinculados con las próximas elecciones nacionales de 2027. En este sentido, se advierte que el Congreso deberá sesionar antes de diciembre.

El motivo señalado es una advertencia formulada por la Cámara Nacional Electoral, que mediante una acordada indicó que los cambios en las reglas de votación deben definirse con anticipación si se pretende aplicarlos en los próximos comicios nacionales de 2027.

Ese señalamiento introduce un límite temporal para la discusión y coloca al Congreso ante la necesidad de definir los cambios con suficiente antelación.

Así, mientras el Gobierno prepara el envío del proyecto sobre Malvinas y la presentación del Presupuesto 2027, el Senado se dispone a abrir el debate sobre la reforma electoral. En paralelo, Milei reunirá a los legisladores de su espacio para transmitirles los lineamientos económicos y establecer la estrategia discursiva frente a una agenda que tendrá, durante las próximas semanas, varios de sus principales proyectos en discusión.

La semana que comienza aparece, de este modo, como un punto de concentración para el oficialismo: reunión política en Casa Rosada, proyecto de Malvinas, presentación del Presupuesto 2027, inicio del debate electoral y una agenda parlamentaria condicionada por los tiempos previstos para cada iniciativa.