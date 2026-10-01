Milei reunió en París a los 13 gobernadores que lo acompañan a promocionar el país

El presidente Javier Milei mantuvo en París un encuentro reservado con los gobernadores argentinos que participan del Argentina Week, una iniciativa destinada a promocionar la Argentina en el mercado europeo y generar oportunidades para la llegada de inversiones.

La reunión tuvo como eje central la situación económica del país. Durante el encuentro, el jefe de Estado hizo referencia al escenario económico y repasó las principales variables e indicadores, en un clima definido por la camaradería y la cercanía con los mandatarios provinciales.

La presencia de los gobernadores en París se vinculó con una agenda de promoción de la Argentina frente al mercado europeo. En ese marco, el encuentro con Milei permitió reunir a representantes de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de una mirada vinculada con las posibilidades de desarrollo y atracción de inversiones.

La composición de la delegación mostró una amplia representación territorial, con mandatarios de provincias patagónicas, cuyanas, del norte argentino, del centro del país y del litoral, además del jefe de Gobierno porteño y la vicegobernadora de Córdoba.

Los gobernadores que participaron

Del encuentro participaron Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

La participación de estos representantes provinciales configuró un encuentro con una amplia presencia de gobiernos subnacionales, en línea con el planteo federal que el propio Presidente destacó durante la reunión.

La nómina estuvo integrada por:

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes.

Leandro Zdero, gobernador de Chaco.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba.

La mirada federal que destacó Milei

Durante la reunión, Milei agradeció la presencia de los gobernadores y sostuvo que su Gobierno tiene una "verdadera mirada federal".

En su planteo, el Presidente puso el foco en el desarrollo de distintos sectores considerados estratégicos, varios de los cuales tienen una fuerte presencia en las economías provinciales. Entre las actividades mencionadas estuvieron:

Energía.

Minería.

Agronegocios.

Otros sectores estratégicos con desarrollo principalmente en el interior del país.

El planteo presidencial vinculó de esta manera la mirada federal con el potencial productivo de las provincias. Milei destacó que sectores como la energía, la minería y los agronegocios tienen su principal desarrollo en el interior del país, por lo que adquieren relevancia dentro de una agenda destinada a promocionar a la Argentina y atraer inversiones.

El encuentro en París se produjo, precisamente, en el marco de una actividad cuyo objetivo es mostrar las posibilidades del país ante el mercado europeo.

Una agenda argentina frente al mercado europeo

El Argentina Week funciona como marco para la participación de los gobernadores y para la promoción de la Argentina en Europa. En ese escenario, la presencia conjunta de los mandatarios provinciales y del Presidente concentró parte de la agenda en la posibilidad de presentar sectores productivos estratégicos y generar interés inversor.

La reunión reservada permitió además que Milei compartiera con los gobernadores una revisión de las principales variables e indicadores de la economía. El intercambio se desarrolló, según la información proporcionada, en un clima de camaradería y cercanía.

La economía ocupó así un lugar central en la conversación, junto con la referencia a las actividades productivas que tienen un peso significativo en distintas regiones del país.

El enfoque planteado por el Presidente combinó ambos aspectos: por un lado, el repaso de la situación económica y sus principales indicadores; por otro, la importancia de sectores estratégicos cuyo desarrollo se concentra especialmente en las provincias.

El equipo nacional que acompañó al Presidente

Milei no participó solo de la reunión. El Presidente estuvo acompañado por integrantes de su equipo de Gobierno, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

También formaron parte de la comitiva funcionarios responsables de distintas áreas de la administración nacional. El grupo estuvo integrado por:

Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Pablo Quirno , de Cancillería.

, de Cancillería. Federico Sturzenegger , de Desregulación.

, de Desregulación. Mario Lugones , ministro de Salud.

, ministro de Salud. Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.

La presencia de funcionarios de Economía, Cancillería, Desregulación, Salud y Justicia acompañó la participación presidencial en la agenda desarrollada en París.