Milei se reunió con el presidente de Suiza y se presentó ante banqueros y empresarios

El presidente Javier Milei dio inicio este martes a su agenda oficial en el Foro Económico Mundial de Davos con una intensa jornada de reuniones políticas y económicas, centradas en la búsqueda de inversiones y en la presentación de su programa de reformas ante referentes clave del escenario financiero internacional. En ese marco, el mandatario mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y participó de una serie de reuniones con banqueros, empresarios y directivos de las principales firmas globales.

Durante la mañana, Milei encabezó el denominado "Country Strategy Dialogue on Argentina", un espacio reservado para la exposición de estrategias nacionales ante CEOs y líderes corporativos de alcance global. Allí, el Presidente detalló los ejes centrales de su plan económico, basado en el equilibrio fiscal, la reducción del tamaño del Estado, la desregulación de la economía y la apertura al comercio y a los mercados internacionales.

El encuentro fue seguido por una ronda de reuniones con los máximos ejecutivos de bancos y fondos de inversión internacionales, ante quienes el jefe de Estado buscó transmitir un mensaje de previsibilidad, estabilidad macroeconómica y oportunidades de negocios en la Argentina. Según fuentes oficiales, el objetivo central fue mostrar al país como un destino atractivo para el desembarco de capitales productivos, en un contexto de profundas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Entre los participantes del encuentro se destacaron figuras centrales del sistema financiero global, como la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman del banco BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. La presencia de estos referentes subrayó el interés del sector financiero en conocer de primera mano el rumbo económico de la Argentina.

En paralelo, Milei mantuvo una reunión bilateral con Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, en la que se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el comercio y las inversiones. Suiza es uno de los países con mayor presencia de capitales en la Argentina, especialmente en sectores como la industria farmacéutica, la energía y los servicios, por lo que el encuentro tuvo un marcado perfil estratégico.

La delegación argentina que acompaña al Presidente en Davos está integrada por el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los funcionarios participaron de las reuniones técnicas y políticas, aportando detalles sobre el proceso de reformas económicas, fiscales y regulatorias que impulsa el Ejecutivo.

Desde el Gobierno destacaron que la participación en el Foro Económico Mundial forma parte de una estrategia más amplia de reposicionamiento internacional de la Argentina, orientada a reconstruir la confianza de los mercados y a integrar al país en los principales flujos de inversión global. En ese sentido, remarcaron que la agenda de Milei en Davos combina encuentros con líderes políticos, empresarios y referentes financieros, con el objetivo de consolidar un mensaje claro sobre el rumbo económico.

El punto culminante de la jornada será el discurso que el Presidente brindará este mediodía ante el plenario del Foro Económico Mundial, donde se espera que profundice su visión sobre el rol del Estado, el funcionamiento de los mercados y el modelo económico que propone para la Argentina. La intervención genera expectativa tanto en el ámbito político como en el financiero, en un contexto de fuerte atención internacional sobre el proceso de reformas encarado por el Gobierno argentino.