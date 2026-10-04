Milei sigue las elecciones de Brasil desde Olivos y apuesta por Flávio Bolsonaro

Desde la Quinta de Olivos, Javier Milei sigue de cerca las elecciones presidenciales de Brasil y refuerza su respaldo a Flávio Bolsonaro, el candidato al que apoya en su disputa contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Presidente dejó en claro su preferencia a través de las redes sociales, donde compartió una serie de publicaciones favorables al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien considera su amigo personal.

Entre los posteos que difundió en Instagram, Milei volvió a cuestionar a Lula. Compartió una imagen que comparaba su pasado como arquero en Chacarita con una fotografía policial del mandatario brasileño tomada durante su detención en 1980, ordenada por la dictadura militar luego de que encabezara una huelga metalúrgica en la región metropolitana de San Pablo.

De esta manera, el jefe de Estado argentino ratificó su postura de confrontación con su par brasileño. Días atrás, durante una entrevista con el medio francés Le Point, volvió a calificarlo de «ladrón» y sostuvo que Lula recuperó la libertad por una maniobra administrativa en la que intervino un juez del Supremo Tribunal Federal, en referencia a Alexandre de Moraes.

Esas declaraciones públicas se sumaron a las tensiones diplomáticas entre ambos países. En ese contexto, Brasilia había decidido rebajar el nivel de la relación diplomática con Argentina y retirar a su embajador.

Además, Milei publicó una fotografía junto a Flávio Bolsonaro y su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022. La imagen fue acompañada por la frase «hoy por él».

El mandatario argentino también celebró que el senador por Río de Janeiro utilizara su lema político: «Viva la libertad, carajo».

Este domingo, después de votar en la escuela Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, Flávio Bolsonaro sostuvo que Brasil necesita «un cambio» y anticipó que le gustaría invitar a Milei al país.

En la Casa Rosada, según trascendió antes de los comicios, daban por hecho que ningún candidato alcanzaría la mitad de los votos válidos, por lo que la elección se definiría en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

En el oficialismo argentino admitían que Lula podía quedar primero en la primera instancia electoral, pero mantenían expectativas de una victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje.

Los resultados preliminares y las expectativas del Gobierno argentino

Los sondeos que llegaron a la Casa Rosada mostraban una elección ajustada. Una de las principales encuestas ubicaba a Lula con el 42% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con el 38%. Otro relevamiento les asignaba el 45,3% y el 42,2%, respectivamente.

Sin embargo, los primeros resultados preliminares, con el 11% de las mesas escrutadas, mostraban una ventaja para Bolsonaro, con el 51,09% de los votos frente al 40,67% de Lula.

Un eventual triunfo del senador brasileño fortalecería lo que el Gobierno argentino denomina la «ola azul» en América Latina, en referencia al avance de dirigentes conservadores en la región.

En ese escenario, el oficialismo destaca las recientes victorias de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, junto con los gobiernos de Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile, José Raúl Mulino en Panamá, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, Nayib Bukele en El Salvador, Luis Abinader en República Dominicana y Laura Fernández en Costa Rica.

El impacto de las elecciones en el futuro del Mercosur

El resultado electoral de Brasil también podría tener consecuencias sobre la agenda comercial que Milei impulsa dentro del Mercosur. Desde el inicio de su gestión, el Presidente argentino promueve la reducción de barreras comerciales, la revisión del Arancel Externo Común y una mayor flexibilidad para que los países miembros puedan negociar acuerdos con terceros mercados.

Durante la cumbre de Foz de Iguazú, en diciembre de 2025, Milei reclamó una reforma institucional integral del bloque. Desde entonces, hubo avances parciales en materia arancelaria y en el régimen de excepciones, aunque los cambios estructurales siguen pendientes.

En el Gobierno argentino reconocen que avanzar en esa transformación resulta difícil sin el respaldo de Brasil, debido a su peso económico y político dentro del bloque regional.

La primera instancia para evaluar el escenario será la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. Será el primer encuentro presidencial del bloque después de que Brasil defina quién gobernará durante los próximos cuatro años.

Si Lula consigue la reelección, la administración de Milei deberá sostener su propuesta de apertura comercial mediante negociaciones con Brasilia, en un vínculo que continúa marcado por las diferencias políticas y la falta de diálogo diplomático directo.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.