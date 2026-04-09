Milei sigue golpeando a la prensa: "El 95% de los periodistas son delincuentes"

El presidente Javier Milei volvió a profundizar su confrontación con los medios durante una entrevista brindada este miércoles por la noche en la Televisión Pública, donde defendió la gestión económica y fiscal del Gobierno, pero dedicó buena parte de sus definiciones a cuestionar al periodismo.

En diálogo con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira, dos economistas afines a la administración libertaria que conducen el ciclo Economistas, el mandatario lanzó una de sus frases más duras contra la prensa: "El 95% de los periodistas son delincuentes. El 95% está envenenado y envenena a la gente y tiene prebendas".

La entrevista, grabada durante la tarde y emitida a partir de las 23, se produjo mientras en el Congreso la Cámara de Diputados continuaba el debate sobre la reforma a la Ley de Glaciares. En ese contexto, Milei realizó primero una defensa del trabajo de su gabinete económico y luego retomó sus cuestionamientos al periodismo, en línea con una escalada discursiva que ya había tenido expresiones durante la semana en redes sociales.

"Estamos sufriendo un embate mediático"

En su argumentación, el jefe de Estado vinculó el tono crítico de parte de la cobertura mediática con dos factores: la afectación de intereses políticos y el impacto del recorte de la pauta oficial. "Estamos sufriendo un embate mediático y en parte se debe a que cortamos la pauta oficial", sostuvo, tras afirmar que existen medios que "tienen conflictos porque tienen prebendas o responden a empresarios prebendarios".

Milei también cuestionó la forma en que, según su visión, se construyen determinadas narrativas informativas. En ese sentido, señaló que "el periodismo está generalizando mucho. Busca el caso malo y lo que hace es generalizarlo".

Dentro de ese tramo de la entrevista, también lanzó una crítica general al vínculo entre política y medios: "Mucha gente de la política es una basura, pero muchos de los periodistas son peores", afirmó. Pese a la dureza de sus expresiones, luego matizó parcialmente su postura al señalar: "Hay una parte (de los periodistas) que sí son buenos y los respeto".

Las menciones a Rusia, Venezuela e Irán

Otro de los ejes del mensaje presidencial estuvo vinculado a la denuncia de FOPEA y a la investigación de un consorcio periodístico sobre filtraciones de datos que expusieron el presunto financiamiento del gobierno ruso a medios y periodistas para publicar contenidos críticos con la gestión.

Sobre ese punto, Milei expresó: "Ahora se conoce el tema de Rusia, y probablemente después se conozcan temas de Venezuela, de Irán...". Y agregó que lo que está ocurriendo "impacta en el bolsillo de mucha gente de los medios", además de referirse a "plumas que responden a los políticos".

La mención amplió el alcance de sus críticas, al proyectar la posibilidad de que en el futuro aparezcan situaciones similares vinculadas a otros gobiernos, entre ellos la Venezuela chavista de Nicolás Maduro.

La defensa de funcionarios por los créditos del Banco Nación

Durante la misma entrevista, el Presidente también se refirió al escándalo por la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a funcionarios de distintos niveles. Milei defendió esa operatoria al sostener que no vulnera los valores de su gestión. En ese sentido planteó: "Si un funcionario toma un crédito en el BNA, la pregunta es: ¿que hayan tomado esos créditos mató gente? No, por lo cual nuestros valores no están vulnerados".

También insistió en que la clave está en determinar si esos préstamos fueron otorgados a tasa de mercado, y remarcó: "La respuesta es afirmativa. No violentaste nada". El mandatario incluso defendió la lógica bancaria detrás de la asignación de esos productos, al describir mecanismos de credit scoring, análisis de ingresos y garantías patrimoniales.

En esa misma línea elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por su postura sobre el tema, y sostuvo que la entrevista que brindó días atrás le pareció "excelente".

Economistas, inflación y equilibrio fiscal

La parte final de la entrevista estuvo enfocada en la defensa del programa económico y en nuevas críticas a economistas opositores.

Milei destacó que, según el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el Gobierno ya superó las 15 mil reformas, y volvió a reivindicar logros en materia fiscal e inflacionaria. Entre los datos mencionados, enumeró:

Más de 15 mil reformas

Eliminación del déficit fiscal en un mes

32% de inflación el año pasado

Inflación mayorista por debajo del 1%

Nivel cercano al 10% anual

Además, sostuvo que "la motosierra sigue encendida", reafirmando su decisión de no resignar el equilibrio fiscal.

También cuestionó con dureza a economistas opositores y a colegas que sugieren modificaciones en el esquema cambiario o monetario. En ese marco, rechazó cualquier posibilidad de emisión con fines electorales y afirmó: "No voy a resignar el equilibrio fiscal".

La entrevista dejó así una nueva escalada en el tono presidencial contra la prensa, amplificada por definiciones sobre medios, periodistas, economistas y funcionarios, en una noche en la que Milei combinó defensa económica, confrontación discursiva y respaldo político a su equipo de gobierno.