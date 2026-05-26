Milei sobre García Cuerva: mirada "válida" y cuestionamiento al "terrorismo" en las redes

El presidente Javier Milei se refirió al discurso pronunciado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo y aseguró que no se sintió ofendido por las críticas planteadas por el líder religioso. El mandatario sostuvo que las expresiones del arzobispo forman parte de un debate legítimo y destacó el tono en el que fueron realizadas.

El día posterior al fuerte mensaje pronunciado durante la ceremonia religiosa, Milei buscó diferenciarse de escenarios de confrontación política previos entre el poder político y referentes de la Iglesia. En ese marco, rechazó que García Cuerva pueda ser considerado un adversario político, ante comparaciones con la relación que el kirchnerismo mantuvo con Jorge Bergoglio antes de convertirse en Papa.

"Lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida", afirmó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre. Además, destacó la forma en que el arzobispo expresó sus críticas y remarcó que el intercambio abre un espacio de discusión pública.

"Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso", expresó el mandatario.

El desacuerdo por el concepto de "terrorismo" en redes

Más allá de aceptar las críticas formuladas durante el Tedeum, Milei marcó diferencias concretas respecto a una de las definiciones planteadas por García Cuerva vinculadas al clima de violencia digital y al uso de las redes sociales.

El Presidente relativizó la idea de que determinados comportamientos en internet puedan ser considerados "terrorismo" y sostuvo que el término resulta exagerado para describir posteos realizados por usuarios en plataformas digitales.

"A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo", afirmó el jefe de Estado. En ese contexto, diferenció el uso de expresiones agresivas en redes sociales de hechos que, según explicó, sí constituyen verdaderos actos terroristas.

"Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror", sostuvo.

El mandatario también planteó que muchas de las expresiones que circulan en plataformas digitales funcionan como mecanismos de descarga o frustración frente a situaciones de la realidad cotidiana. "No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula", explicó.

Además, indicó que quienes se sienten incómodos con ese tipo de intercambios pueden optar por abandonar la plataforma o bloquear usuarios específicos. "Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes", agregó.

La mediación de la Iglesia y la tensión política

Durante la entrevista, Milei también hizo referencia al rol que puede desempeñar una autoridad religiosa dentro de un contexto político atravesado por fuertes discusiones y tensiones. En ese sentido, consideró que existen posiciones "interesantes, positivas y constructivas" cuando referentes religiosos intentan mediar en escenarios de confrontación pública.

"Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio", afirmó el Presidente.

Las declaraciones se produjeron luego del Tedeum celebrado por el 25 de Mayo, ceremonia que volvió a convertirse en un espacio de fuerte contenido político y social, con mensajes orientados al clima de confrontación y al escenario económico y social del país.

La mediación de la Iglesia y la tensión política

Durante la entrevista, Milei también hizo referencia al rol que puede desempeñar una autoridad religiosa dentro de un contexto político atravesado por fuertes discusiones y tensiones.

En ese sentido, consideró que existen posiciones "interesantes, positivas y constructivas" cuando referentes religiosos intentan mediar en escenarios de confrontación pública. "Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio", afirmó el Presidente.

Las declaraciones se produjeron luego del Tedeum celebrado por el 25 de Mayo, ceremonia que volvió a convertirse en un espacio de fuerte contenido político y social, con mensajes orientados al clima de confrontación y al escenario económico y social del país.

Reunión de gabinete y agenda política

Después de participar del Tedeum, Milei encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada y aseguró que el encuentro se desarrolló con normalidad.

"Me pareció que era un buen momento, que todos teníamos agenda libre por ser un día feriado. Por lo tanto, me pareció interesante para que trabajemos", señaló.

Durante la entrevista también abordó distintos temas de la agenda política nacional, entre ellos la posibilidad de una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Según explicó el mandatario, es "altamente probable" que el Pontífice visite el país durante noviembre y sostuvo que la gestión diplomática permitió "cerrar posiciones" para avanzar con el viaje.

La relación con Macri y la defensa de la gestión

En otro tramo de sus declaraciones, el Presidente evitó cuestionar a Mauricio Macri luego de que Martín Menem sugiriera que una eventual candidatura presidencial del líder del PRO podría favorecer al kirchnerismo.

"Yo no compito contra otros espacios políticos. Yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor", afirmó Milei.

El mandatario volvió además a defender la gestión económica del oficialismo y aseguró que la continuidad política dependerá de los resultados obtenidos durante el mandato. "Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos", sostuvo.

Entre los principales logros de gestión mencionados por el Presidente destacó:

La baja de la inflación.

La reducción de la pobreza.

El fin de los piquetes.

Las declaraciones dejaron expuesta una postura de apertura frente a las críticas formuladas por García Cuerva, aunque también evidenciaron diferencias claras respecto al análisis sobre el clima de confrontación digital y el papel que cumplen las redes sociales dentro del debate político actual.