Milei se subió al escenario en Mar del Plata y cantó "Rock del gato" en el show de Fátima Florez

El presidente Javier Milei protagonizó un momento llamativo durante su paso por Mar del Plata, al asistir al espectáculo Fátima Universal, encabezado por Fátima Florez, y subir al escenario para cantar el clásico "Rock del gato", de Ratones Paranoicos.

El mandatario se encuentra en la ciudad balnearia como parte del denominado "Tour de la Gratitud" y aprovechó su estadía para presenciar el show que la humorista presenta en el Teatro Roxy. Desde el inicio del espectáculo, Milei fue ovacionado por el público, que volvió a aplaudirlo cuando Florez destacó su presencia desde el escenario.

El momento más esperado de la noche se dio hacia el cierre del show. Tal como estaba anunciado, el Presidente apareció en escena junto a la artista y, tras un intercambio distendido y con tono humorístico, interpretó "Rock del gato", uno de los temas más conocidos del rock nacional.

La escena recordó a su presentación del viernes 6 de octubre, cuando Milei cantó junto a su banda en el Arena de Buenos Aires. En esta ocasión, la diferencia fue que la interpretación estuvo acompañada por un baile de Fátima Florez, con quien el mandatario mantuvo una relación sentimental.

El episodio no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se viralizaron los videos del momento.