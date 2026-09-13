Catamarca impulsa la agenda regional sobre prevención del suicidio

El Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo el I Encuentro Regional del NOA: Abordaje Integral del Suicidio "Hacia un entramado de corresponsabilidad para sostén de la comunidad", una jornada enmarcada en la conmemoración del Día Mundial y Nacional de la Prevención del Suicidio.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer una red que permita prevenir y llegar a tiempo, colocando como prioridades la escucha, el diálogo y el sostén colectivo. El encuentro planteó así la necesidad de profundizar una mirada integral frente a una problemática que requiere la participación articulada de distintos sectores de la sociedad.

El eje de la jornada estuvo puesto en la construcción de un entramado de corresponsabilidad que permita abordar el suicidio desde una perspectiva que exceda las respuestas individuales o aisladas. La convocatoria reunió a representantes de diferentes ámbitos y provincias del Noroeste Argentino para compartir experiencias y políticas públicas vinculadas con la prevención.

Problemática compleja y multicausal

Durante el encuentro se destacó que el suicidio constituye una problemática compleja y multicausal, cuya magnitud hace que ninguna institución pueda brindar una respuesta por sí sola.

Desde esta perspectiva, la jornada materializó la necesidad de construir un espacio de corresponsabilidad, en el que distintos actores asuman funciones diferenciadas, pero al mismo tiempo complementarias. El entramado propuesto contempla la participación de:

Salud.

Educación.

Organismos públicos.

Universidades.

Organizaciones comunitarias.

Familias.

La articulación entre estos sectores aparece planteada como un componente central para fortalecer las herramientas de prevención, generar condiciones de escucha y favorecer la posibilidad de llegar a tiempo ante situaciones que requieren acompañamiento.

El abordaje propuesto durante el encuentro busca, de este modo, superar explicaciones exclusivamente individuales y avanzar hacia una construcción colectiva en la que cada ámbito pueda aportar desde su rol específico.

"No alcanza con buscar explicaciones individuales"

La Secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Florencia Acosta, destacó la importancia de la participación de representantes de otras provincias del NOA y valoró especialmente el intercambio generado durante la jornada.

"Para nosotros es un orgullo inaugurar un espacio de intercambio con compañeros y compañeras de Jujuy, Tucumán y La Rioja que generosamente eligieron formar parte de este encuentro y compartir las políticas públicas que vienen trabajando; ya que no alcanza con buscar explicaciones individuales", expresó.

Sus palabras marcaron uno de los principales ejes de la convocatoria: la necesidad de compartir experiencias y políticas públicas y, a partir de ese intercambio, fortalecer una respuesta regional frente a una problemática que requiere la intervención coordinada de distintos sectores.

La presencia de representantes de Jujuy, Tucumán y La Rioja permitió incorporar al encuentro una dimensión regional, con autoridades de salud mental de esas provincias que participaron de la jornada.

El impacto de las políticas públicas

Por su parte, la Diputada Provincial María Argerich puso el foco en los resultados vinculados con las políticas públicas sostenidas y señaló que la disminución de la tasa de suicidios constituye una evidencia de que la intervención estatal y el trabajo articulado pueden generar resultados.

"Nosotros tenemos que reconocer que haber bajado la tasa de suicidios evidencia que las políticas públicas sostenidas pueden generar resultados; cuando el Estado decide involucrarse, articular, sostener los dispositivos y trabajar con la comunidad, realmente las cosas comienzan a cambiar", expresó.

La legisladora vinculó de esta manera los resultados alcanzados con una estrategia que contempla la presencia activa del Estado, la articulación institucional, el sostenimiento de dispositivos y el trabajo conjunto con la comunidad.

En su intervención también hizo referencia al proceso que permitió consolidar esta perspectiva de trabajo y destacó una decisión política concreta: la creación de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio.

La Mesa Intersectorial como herramienta de articulación

Argerich agregó que el camino estuvo atravesado por la decisión de crear la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, concebida como un espacio destinado a desarrollar acciones para abordar el suicidio de manera intersectorial.

La existencia de esta mesa se inscribe en la lógica de corresponsabilidad que atravesó el encuentro regional. La propuesta implica que la prevención no quede circunscripta a un único organismo o área, sino que pueda ser trabajada desde distintos sectores con responsabilidades diferenciadas y complementarias.

En este sentido, la Mesa Intersectorial aparece vinculada con la construcción de acciones destinadas a abordar la problemática desde una perspectiva que involucre a los distintos actores que forman parte de la comunidad.

Especialistas y autoridades del NOA

El encuentro contó con la presencia de Diana Altavilla, doctora en Psicología, integrante de la Comisión de Expertos para la Reglamentación de la Ley Nacional N.º 27.130, Presidenta de la Sección de Suicidio y Autolesiones de la World Federation for Mental Health y Presidenta del Capítulo Suicidio y lo Autolesivo de la Asociación Argentina de Salud Mental.

Su participación se sumó a la de autoridades provinciales y referentes vinculados con las políticas de salud pública y salud mental. También estuvieron presentes:

María Argerich , Diputada Provincial.

, Diputada Provincial. Silvia Barrientos , Secretaria de Asistencia en Salud Pública.

, Secretaria de Asistencia en Salud Pública. Daniela Ayala , Secretaria de Planificación y Gestión en Salud Pública.

, Secretaria de Planificación y Gestión en Salud Pública. Autoridades de Salud Mental de Jujuy .

. Autoridades de Salud Mental de Tucumán .

. Autoridades de Salud Mental de La Rioja.

La presencia de estos referentes permitió consolidar el carácter regional del encuentro y generar un espacio de intercambio en torno a las políticas públicas que se vienen desarrollando en las distintas jurisdicciones.