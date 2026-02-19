Milei viaja al Consejo de Paz de Trump en busca de inversiones

En un contexto nacional marcado por la intensidad del debate político interno —con el trasfondo de la reforma laboral y el paro de la CGT—, el presidente Javier Milei emprende este jueves una nueva misión internacional con destino a la capital de los Estados Unidos. Este viaje, que representa su decimocuarta travesía a territorio norteamericano desde el inicio de su gestión, tiene como objetivo central consolidar la relación política y comercial con la administración de Donald Trump, reforzando un eje de afinidad ideológica que busca redefinir el rol de la Argentina en el escenario global.

El Consejo de la Paz

El epicentro de la actividad presidencial será la sesión inaugural del Consejo de la Paz, un organismo de reciente creación impulsado directamente por el presidente Donald Trump. La relevancia de este ente no es solo diplomática, sino también estratégica: su propósito fundamental es desplazar la influencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la resolución de conflictos críticos a nivel mundial, con especial énfasis en la compleja situación que atraviesa la Franja de Gaza.

La agenda prevista para la comitiva argentina, que destaca por ser extremadamente reducida, incluye los siguientes hitos:

Visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump: Durante la mañana del jueves, los funcionarios visitarán este centro ubicado estratégicamente en diagonal al Departamento de Estado y a escasos metros del histórico Monumento a Abraham Lincoln.

Sesión Inaugural: A las 12:00 (hora de la Argentina), Milei participará en la apertura oficial del Consejo de Paz, donde se anticipa una nueva captura fotográfica junto a Trump, sellando la sintonía entre ambos mandatarios.

Logística de retorno: Tras el evento, el Presidente se trasladará a la Base Aérea Andrews, desde donde partirá el vuelo especial a las 21:00, con arribo estimado a la ciudad de Buenos Aires el viernes 20 de febrero a las 7:30.

La comitiva que asiste al jefe de Estado está integrada únicamente por dos figuras de máxima confianza: el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El horizonte de inversiones y el rol de Alec Oxenford

Este viaje exprés funciona como la antesala de una agenda aún más ambiciosa programada para el mes de marzo. La estrategia del Gobierno apunta a transformar la afinidad política en resultados económicos concretos. En este sentido, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, ha comenzado a trazar el camino para lo que denomina el "Argentina Week", un evento que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo.

Oxenford ha sido categórico al definir esta iniciativa como "el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente". Según la visión oficial, el objetivo es presentar ante inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina en sectores estratégicos:

Minería: Extracción de recursos críticos para la transición energética.

Energía: Potencial en hidrocarburos y fuentes renovables.

Tecnología: Impulso a los servicios basados en el conocimiento y la innovación.

Una agenda internacional cargada

La participación de Milei en el Consejo de Paz es apenas el primer eslabón de una serie de compromisos en suelo norteamericano. Tras su regreso este viernes, el mandatario libertario ya tiene confirmadas dos nuevas citas en Estados Unidos para las próximas semanas:

7 de marzo: Asistirá a la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Donald Trump.

9 al 11 de marzo: Participación activa en la mencionada feria Argentina Week, presencia que el propio Milei ratificó a través de sus redes sociales durante el mes de enero.

Desde la Casa Rosada consideran que estas travesías son una posibilidad inmejorable para atraer capitales y revertir la situación económica, utilizando la cercanía con Trump como un sello de garantía para la llegada de nuevos flujos de financiamiento internacional.