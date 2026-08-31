Milei viajará a Chile y se reunirá con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda

El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada esta semana, con actividades en Buenos Aires, un viaje a Chile y una visita a Misiones. El jueves se trasladará a Santiago de Chile, donde participará del Foro Madrid y mantendrá una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

La actividad presidencial comenzará este lunes en Buenos Aires, con la inauguración del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realiza en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) y regresa al país después de 15 años.

La apertura está prevista para las 11.30 y contará con la presencia de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, además de representantes de 35 clubes de automovilismo de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. El encuentro se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre.

El martes, Milei encabezará una reunión de Gabinete a las 10, mientras que a las 13 se desarrollará la habitual Mesa Política semanal. Por la tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El miércoles, a las 18, el Presidente participará del encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", organizado por Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason. La actividad tendrá lugar en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y reunirá a referentes vinculados con el espacio libertario.

El viaje de Milei a Chile

El jueves será el turno del viaje internacional. Milei partirá a las 7 rumbo a Santiago de Chile y, a las 9.30, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Luego, cerca del mediodía, el mandatario argentino se trasladará al Palacio de La Moneda, donde mantendrá un encuentro bilateral con José Antonio Kast.

La reunión será uno de los principales puntos de la visita y se producirá en el marco de la relación entre ambos gobiernos y de la agenda regional vinculada con las ideas políticas y económicas que comparten.

La actividad de Milei continuará el viernes. A las 15.30, viajará a Puerto Iguazú, Misiones, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La agenda de Caputo y Quirno

La actividad internacional del Gobierno también estará marcada por los compromisos de Luis Caputo y Pablo Quirno.

El ministro de Economía participará este lunes de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, que se realizará en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Quirno, en tanto, recibirá a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para mantener un encuentro bilateral en el Palacio San Martín.

El miércoles, Caputo participará del encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", mientras que el canciller viajará a Montevideo, Uruguay, para asistir a una reunión informal de cancilleres del Mercosur.

Finalmente, ambos funcionarios participarán el viernes de la Convención Anual del IAEF. Quirno expondrá a las 13 y Caputo lo hará a las 17.45.

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