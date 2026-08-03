La demanda que complica a Chiqui Tapia: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi

Mientras continúa bajo la lupa por el caso de las transferencias vinculadas al empresario Javier Faroni, Claudio "Chiqui" Tapia enfrenta un nuevo proceso judicial en los Estados Unidos. De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es demandado por una empresa organizadora de eventos que reclama una millonaria indemnización por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con dos partidos amistosos disputados por la Selección argentina durante octubre del año pasado.

El expediente se tramita en el Tribunal del 11° Circuito Judicial de Miami-Dade, en el estado de Florida, y tiene como demandante a VID Music Group, firma que estuvo a cargo de la organización de los encuentros que el seleccionado argentino disputó frente a Venezuela y Puerto Rico.

La controversia judicial se centra en el cumplimiento de un contrato comercial y en las consecuencias económicas que, según la empresa demandante, derivaron de distintas modificaciones ocurridas durante la organización de ambos compromisos.

La presencia de Messi, eje central del reclamo

Según surge de la presentación judicial, VID Music Group sostiene que el contrato firmado establecía como una condición esencial la presencia de Lionel Messi en ambos encuentros amistosos.

Sin embargo, el capitán argentino no disputó el partido frente a Venezuela. De acuerdo con la demanda, esa ausencia provocó una marcada caída en la venta de entradas y generó importantes pérdidas económicas para la empresa organizadora, que ahora reclama una indemnización por los presuntos incumplimientos contractuales.

La documentación mencionada en la investigación señala que la participación de Messi constituía uno de los elementos fundamentales del acuerdo comercial, motivo por el cual su ausencia adquirió un papel central dentro del proceso judicial que se desarrolla en territorio estadounidense.

El intento de citar a Tapia

Los abogados que representan a VID Music Group intentaron que Claudio Tapia prestara declaración durante la disputa del Mundial 2026, aprovechando que el dirigente se encontraba en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina.

Ese intento no prosperó en aquel momento. Sin embargo, una vez concluida la Copa del Mundo, el expediente volvió a tomar impulso y actualmente se analiza la posibilidad de citar al presidente de la AFA para declarar el próximo 2 de septiembre.

La eventual comparecencia del dirigente constituye uno de los próximos pasos procesales dentro de una causa que continúa avanzando en los tribunales de Miami-Dade.

La respuesta de la defensa de la AFA

Frente a los planteos formulados por la empresa demandante, la defensa de Claudio Tapia rechazó los argumentos expuestos y sostuvo que el proceso todavía atraviesa una etapa preliminar.

Además, los abogados afirmaron que VID Music Group no habría cumplido con un pago de cinco millones de dólares previsto en un contrato firmado en junio de 2026. Según esa posición, ese supuesto incumplimiento habilitaba a la AFA a rescindir el acuerdo suscripto entre ambas partes.

En una nueva presentación realizada durante la semana pasada, los representantes legales contratados por la AFA en Estados Unidos solicitaron que, en caso de concretarse la declaración de Tapia, el interrogatorio quede limitado exclusivamente al conocimiento del dirigente sobre los contratos firmados durante 2025 y 2026.

Asimismo, pidieron que esa eventual audiencia no sea registrada en video o, si existiera una grabación, que la misma permanezca bajo carácter confidencial y no pueda ser difundida públicamente.

Messi también figura entre los demandados

El expediente judicial no involucra únicamente al presidente de la AFA. La demanda también alcanza a Lionel Messi y al agente FIFA Julian Kapelan, identificado por la empresa como intermediario en la negociación. Según la presentación, Kapelan habría percibido honorarios pese a que, siempre de acuerdo con la demanda, su licencia como agente organizador de partidos internacionales se encontraba vencida.

La empresa también sostiene que sufrió nuevas pérdidas económicas como consecuencia del cambio de sede del amistoso frente a Puerto Rico. Inicialmente, ese encuentro estaba previsto para disputarse en Chicago, pero finalmente se jugó en Fort Lauderdale, modificación que, según la firma demandante, afectó la venta de entradas y profundizó el perjuicio económico que reclama en el expediente.

La situación procesal de Messi

En el marco del avance de la causa, la Justicia estadounidense ya resolvió un planteo formulado por la defensa de Lionel Messi.

El tribunal hizo lugar a ese pedido y determinó que el capitán argentino no deberá asistir personalmente a la audiencia inicial del proceso, decisión que marca una diferencia respecto de la situación procesal de Claudio Tapia, cuya eventual declaración continúa siendo analizada por la Justicia de Miami.

De esta manera, la causa sigue su curso en el Tribunal del 11° Circuito Judicial de Miami-Dade, donde se debate un conflicto contractual vinculado a la organización de dos amistosos de la Selección argentina. Mientras la empresa VID Music Group sostiene que existieron incumplimientos que le ocasionaron importantes pérdidas económicas, la defensa de la AFA rechaza esos planteos, afirma que el contrato podía rescindirse por un presunto incumplimiento de pago de cinco millones de dólares y busca limitar el alcance de una eventual declaración de Claudio "Chiqui" Tapia, cuya citación para el 2 de septiembre permanece bajo análisis.