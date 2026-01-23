Milei volvió de Davos y reanuda su agenda local con foco en la reforma laboral

El presidente de la Nación, Javier Milei, regresó esta mañana a Buenos Aires tras completar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde además de exponer ante líderes globales, suscribió la integración de la Argentina al nuevo "Consejo de Paz" impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La delegación presidencial aterrizó en el país a las 6.26 horas tras una escala técnica en la Isla Gran Canaria luego de partir desde Zurich, según informaron fuentes oficiales. A su llegada, el mandatario se trasladó directamente a la quinta de Olivos, donde comenzó una serie de audiencias privadas y retomó actividades propias de la gestión nacional.

Desde Presidencia se confirmó que el jefe de Estado permanecerá en la residencia oficial durante la jornada, coordinando la agenda local tras varios días de intensa actividad internacional. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, que formó parte de la comitiva, retornó a sus funciones en el Palacio de Hacienda.

El viaje a Suiza estuvo marcado por la participación de Milei en el Foro Económico Mundial —un foro anual que reúne a dirigentes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo— donde encabezó discursos y encuentros con distintos actores globales. Además, en ese contexto, el mandatario firmó la adhesión de Argentina al denominado Consejo de Paz (Board of Peace), una iniciativa impulsada por Trump que busca articular esfuerzos internacionales para abordar conflictos, en particular en la Franja de Gaza, aunque su enfoque y alcance han generado debates y distintas lecturas en la comunidad internacional.

La demarcación de este nuevo organismo internacional representa, según el Gobierno argentino, un paso en la política exterior de alineamiento estratégico con Estados Unidos, una señal reforzada por la estrecha cooperación entre Milei y Trump durante la ceremonia de firma. En ese acto también participaron integrantes de la comitiva oficial, incluidos Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Cancillería) y Karina Milei (secretaria general de la Presidencia).

Tras su retorno, el jefe de Estado enciende su agenda doméstica con varios compromisos por delante. Entre los más inmediatos figura una visita a Mar del Plata, programada para el martes 27 de enero, en el marco del evento La Derecha Fest, donde Milei prevé participar de actividades públicas y mantener contactos con sectores de su espacio político, además de recorrer la ciudad balnearia. La gira por la costa se suma a la reactivación de la agenda política y social tras su estadía en el exterior.

En el plano legislativo, la mesa política del Gobierno se reunirá este lunes para afinar los mecanismos que permitan avanzar con la Reforma Laboral y otros proyectos enviados al Congreso para ser tratados durante sesiones extraordinarias. Esta discusión será clave para el Ejecutivo ante la necesidad de asegurar los votos necesarios en el Parlamento, un desafío permanente en el actual esquema político.

La vuelta de Milei a la escena doméstica se da en un contexto de alta expectativa y agenda cargada: combinar la gestión de políticas públicas con los debates estructurales dentro del oficialismo, al tiempo que se redefine el perfil internacional de la Argentina tras su participación en Davos y su incorporación a iniciativas globales promovidas por Estados Unidos.