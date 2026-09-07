Milei vuelve a reunir a su Gabinete y pone el foco en Malvinas, el Presupuesto 2027 y el Congreso

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 10 una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en lo que será el tercer encuentro consecutivo de ministros en las últimas semanas.

La convocatoria se realizará pocos días después de la cadena nacional en la que el mandatario anunció nuevas medidas vinculadas con la cuestión Malvinas y anticipó iniciativas que deberán avanzar en el Congreso.

La agenda formal del encuentro todavía no fue definida, aunque en el Gobierno esperan que se retomen algunos de los principales ejes que vienen marcando las últimas reuniones: el seguimiento de las medidas sobre las Islas Malvinas, el inminente envío del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa para las próximas semanas.

"La temática la define el presidente, pero me imagino que se hablarán de esos temas", señaló una fuente oficial.

El Gabinete tendrá reuniones fijas todos los lunes

La convocatoria responde a una decisión de Milei de convertir las reuniones con sus ministros en una instancia habitual de seguimiento de la gestión.

Según fuentes oficiales, el encuentro de Gabinete quedará fijo todos los lunes a las 10, con el objetivo de aumentar la frecuencia del seguimiento de las distintas áreas del Gobierno.

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y volvió a hacerlo el martes pasado. En ambos encuentros, además de los temas de gestión, tuvo especial relevancia la política nacional vinculada con Malvinas.

La nueva dinámica se suma a la mesa política, que se reúne los martes, y busca darle mayor regularidad a las reuniones del equipo de Gobierno después de varios meses en los que los ministros concurrían a la Casa Rosada para encuentros más puntuales.

Malvinas y las nuevas medidas del Gobierno

Uno de los temas que podría volver a ser analizado es el impacto de las medidas anunciadas por Milei durante la cadena nacional.

El paquete incluyó un endurecimiento de las sanciones para empresas que exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina, además de un refuerzo de los fondos destinados a la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

El Presidente también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Dentro del oficialismo realizaron una evaluación positiva del respaldo inicial que tuvieron las medidas. El asesor presidencial Santiago Caputo escribió este domingo en X:

"Enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente sobre la cuestión Malvinas y la defensa de nuestra seguridad nacional. No recuerdo otra medida que haya generado tanto apoyo al menos en las últimas décadas".

Caputo también reclamó que el "sistema" acompañe al Presidente en la implementación de las iniciativas.

Presupuesto 2027: la negociación con los gobernadores

El otro eje central será el Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.

La Casa Rosada se prepara para una negociación con los gobernadores y los bloques considerados dialoguistas, principalmente por la distribución de recursos para las provincias y el financiamiento de obras públicas.

El Ejecutivo busca mantener el equilibrio fiscal como uno de los principales criterios del proyecto, mientras que los mandatarios provinciales reclaman mayores recursos para atender las necesidades de sus distritos.

La discusión presupuestaria será, además, determinante para el oficialismo porque necesitará construir acuerdos parlamentarios para avanzar con otras iniciativas antes de que el calendario electoral de 2027 complique las negociaciones.

En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel central en el vínculo con los gobernadores. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem mantienen un rol clave en las conversaciones políticas de La Libertad Avanza con sus aliados.

La agenda legislativa que prepara el oficialismo

El Gabinete también podría repasar los próximos proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas aparece la reforma electoral, cuyo debate el oficialismo busca comenzar durante septiembre. También figuran el denominado súper-RIGI y una reforma de la Ley de Salud Mental, entre otros proyectos que avanzan principalmente en el Senado.

Con este esquema, Milei busca consolidar una dinámica de reuniones semanales con sus ministros mientras el Gobierno afronta una etapa de fuerte actividad parlamentaria, con el Presupuesto 2027 como uno de los principales desafíos políticos de las próximas semanas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.