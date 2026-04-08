Minería avanza con fiscalizaciones por la reactivación de Bajo de la Alumbrera

En el marco del Proceso de Participación Ciudadana y Audiencia Pública convocado por el Ministerio de Minería, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, se desarrollaron en Andalgalá una serie de actividades destinadas a evaluar la 9na actualización del Informe de Impacto Ambiental correspondiente a la reactivación del proyecto Bajo de la Alumbrera.

Las actividades se llevaron a cabo entre el 6 y 7 de abril y combinaron instancias de exposición técnica, diálogo comunitario y fiscalización en territorio, en una agenda que reunió a funcionarios, representantes de la empresa, sectores de la comunidad y referentes institucionales del departamento.

Una charla técnica

La primera jornada tuvo lugar el lunes con una charla técnica informativa que se extendió durante aproximadamente seis horas. En ese espacio, la empresa presentó los principales lineamientos vinculados con la temática ambiental del proyecto y detalló su plan social de relaciones con la comunidad.

Por su parte, el Estado provincial expuso sobre distintos aspectos relacionados con los controles y monitoreos ambientales que se ejecutan en las cuencas hídricas de influencia del proyecto, a través de áreas como Geoquímica Ambiental y DIPGAM. También se abordó la toma y oferta de mano de obra, mediante el Campus de Entrenamiento Laboral del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

La jornada contó con la participación de alrededor de 150 personas, entre las que se encontraban:

Referentes de la comunidad

Miembros de la Asociación de Desocupados de Andalgalá

Representantes del municipio

Integrantes del Concejo Deliberante

La ministra de Minería, Teresita Regalado , junto a su equipo técnico-jurídico

, junto a su equipo técnico-jurídico Funcionarios de los ministerios de Gobierno y Trabajo

Fiscalización en el proyecto

El martes, la agenda continuó con una fiscalización en el proyecto, instancia en la que también participaron referentes de la comuna y representantes de los Desocupados.

Tanto en la charla informativa como en la inspección, las principales inquietudes de la comunidad estuvieron vinculadas a la cuestión ambiental, con énfasis en aspectos técnicos y de impacto directo.

Entre los temas que prevalecieron en las consultas se destacaron el uso del agua, gestión de residuos, dique de cola, reforestación y polvo en suspensión.

Además del componente ambiental, durante la charla técnica la comunidad expresó su interés por conocer detalles sobre la toma de mano de obra, desarrollo de proveedores locales y plan de capacitación.

En este punto, los pedidos se centraron especialmente en la incorporación de trabajadores andalgalenses al proyecto de reapertura de Alumbrera, cuya producción de cobre se extendería por alrededor de cinco años.

Diálogo y transparencia

Uno de los aspectos destacados de ambas jornadas fue que todas las instancias se desarrollaron en un clima de tranquilidad, respeto y diálogo constructivo, lo que permitió un intercambio abierto entre la comunidad, las autoridades y la empresa.

Ese marco favoreció la circulación de preguntas, inquietudes y explicaciones técnicas, consolidando la transparencia del proceso participativo impulsado por el Ministerio de Minería. Según se remarcó, estos espacios también reafirman el compromiso de la Provincia con una minería responsable y sustentable, orientada a promover el desarrollo local y la generación de empleo, además del fortalecimiento de proveedores locales.

La agenda continúa con nuevas instancias

El proceso de evaluación por la reactivación de Bajo de la Alumbrera continuará en los próximos días con nuevas actividades previstas dentro del esquema de participación.

De acuerdo con el cronograma informado, está prevista una nueva fiscalización para este miércoles, mientras que luego se realizarán dos audiencias públicas:

16 de abril en Hualfín (Belén)

17 de abril en Andalgalá

Estas instancias marcarán la continuidad de un proceso que combina evaluación técnica, control ambiental y participación comunitaria en torno a uno de los proyectos mineros más relevantes de la provincia.