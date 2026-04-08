Dusso expuso el modelo minero de Catamarca en el Atlantic Council

El vicegobernador Rubén Dusso participó del panel de minería de la conferencia internacional "Argentina's Turning Point", organizada por el Atlantic Council, donde dejó definiciones centrales sobre el papel que puede desempeñar Catamarca en el nuevo mapa económico del país.

En un espacio que reunió a autoridades del sector público, líderes globales, inversores y especialistas, Dusso integró un panel dedicado a analizar el despegue económico argentino, vinculando el potencial minero provincial con la necesidad de resolver déficits estructurales en infraestructura, avanzar hacia la soberanía energética y profundizar la integración con Chile.

La conferencia, según se explicó desde el propio Council, funciona como una plataforma de diálogo sobre estrategias para atraer y retener inversiones, así como también sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y Argentina en comercio, innovación y sectores estratégicos.

Infraestructura

Uno de los ejes más fuertes de la exposición estuvo centrado en la infraestructura. Dusso valoró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) haya generado una nueva motivación para el sector, aunque advirtió que ese impulso debe transformarse en obras concretas capaces de resolver postergaciones históricas. "En 1911 ya estaba previsto por ley el ferrocarril de Tinogasta al límite con Chile", recordó.

Para el vicegobernador, esa infraestructura pendiente es la que debe acompañar hoy el crecimiento minero, especialmente en zonas donde la actividad extractiva avanza sobre territorios que aún no cuentan con energía disponible.

En esa línea, sostuvo que el régimen de incentivos no debe limitarse al desembarco de capitales, sino también convertirse en herramienta para crear la energía necesaria donde hoy no existe.

La Puna y su potencial

Dusso profundizó además sobre el potencial energético de la Puna catamarqueña, aportando datos técnicos sobre la región. Detalló que entre Antofagasta y Tinogasta existen 250 volcanes, y que estudios recientes detectaron núcleos de calor similares a los de Islandia.

A partir de ese diagnóstico, propuso aprovechar ese recurso para desarrollar energía geotérmica, con una mirada de sustentabilidad aplicada a la minería. La idea, según expuso, es que Catamarca no solo ofrezca minerales, sino también la energía limpia necesaria para producirlos.

La integración pendiente

Otro de los tramos relevantes del panel fue la comparación con la Tercera Región de Chile, limítrofe con Catamarca y referente en producción minera y energías renovables. Dusso marcó la asimetría económica existente entre ambos lados de la cordillera. Del lado chileno se exportan casi 60.000 millones de dólares, mientras que del lado argentino la cifra se ubica en poco menos de 6.000 millones.

Para reducir esa brecha, remarcó el avance de obras de conectividad que la provincia viene desarrollando, entre ellas:

Puentes hacia Antofagasta de la Sierra

Conexión Chuquisaca (Fiambalá) - El Peñón

Pavimentación estratégica

Mejora de corredores logísticos

La integración física aparece así como una condición clave para potenciar la competitividad regional.

Pequeña minería, YMAD y cadenas de valor

Dusso también dejó en claro que la estrategia provincial no se limita a los proyectos de gran escala alcanzados por el RIGI. Subrayó que Catamarca trabaja en el fortalecimiento de la pequeña y mediana minería, con el objetivo de que el capital nacional pueda integrarse a ese segmento, siguiendo el modelo chileno y generando empleo directo en cada comunidad.

En el cierre, uno de los puntos más destacados fue la referencia al nuevo escenario de YMAD, luego de la salida del Gobierno Nacional. "La empresa ha quedado en manos de la provincia", explicó.

Según planteó, esta transición abre una etapa en la que Catamarca podrá gestionar con mayor eficiencia una firma con 60 años de trayectoria en oro y plata, fortaleciendo su capacidad para desarrollar "su propia minería". A esto sumó una visión de diversificación productiva, proponiendo pasar de los minerales a los fertilizantes y de los fertilizantes a los alimentos, a partir del desarrollo de cadenas de valor con recursos locales como azufre, potasio y fósforo.