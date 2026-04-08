Andalgalá: ATE y UPCN rechazaron la suba del 15% y aumenta la tensión con el municipio

La negociación salarial desarrollada en la Municipalidad de Andalgalá concluyó sin acuerdo entre el Ejecutivo municipal y los gremios ATE y UPCN, en un contexto marcado por la creciente preocupación de los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo.

Desde UPCN Seccional Catamarca se informó a los afiliados y a la comunidad que, en el marco de las conversaciones mantenidas con el municipio, no se alcanzó consenso con el Ejecutivo Municipal. La organización sindical explicó que, pese a las distintas instancias de diálogo abiertas entre las partes, la propuesta presentada por la comuna fue considerada insuficiente.

La oferta oficial consistió en un incremento salarial del 15%, a abonarse en dos partes, una modalidad que no logró conformar a los representantes gremiales ni a los trabajadores municipales, quienes plantearon que el porcentaje no responde a la realidad económica que atraviesa el sector.

La postura de los gremios

Desde UPCN remarcaron que la decisión de rechazar la propuesta se fundamenta en la necesidad de defender el salario, las condiciones laborales y los derechos de cada compañero. En ese sentido, el gremio ratificó su voluntad de continuar las gestiones, sosteniendo el diálogo como herramienta principal para intentar acercar posiciones.

Entre los puntos centrales expresados por la organización se destacan:

Rechazo al aumento del 15% por considerarlo insuficiente.

por considerarlo insuficiente. Cuestionamiento al pago en dos partes , en medio de la situación económica de los trabajadores.

, en medio de la situación económica de los trabajadores. Ratificación de la defensa del salario y los derechos laborales .

. Continuidad del diálogo como vía prioritaria para futuras negociaciones.

Por su parte, también se conoció que ATE decidió no firmar el acuerdo, manifestando su desacuerdo con el porcentaje de incremento propuesto por el Ejecutivo encabezado por el intendente Eduardo Córdoba.

La negativa de ambos gremios profundizó el escenario de conflicto y dejó la discusión salarial en un punto de máxima tensión.

Crece la tensión frente al edificio comunal

Tras finalizar la reunión entre el Ejecutivo municipal y los sindicatos, la falta de consenso derivó en un clima de fuerte expectativa entre los empleados. Según se informó, los trabajadores municipales se encuentran deliberando frente al edificio comunal, en una instancia clave para definir cuáles serán los próximos pasos.

La concentración de empleados frente a la sede del municipio refleja el malestar generado por la propuesta salarial rechazada y el estado de alerta que atraviesa al personal. En ese marco, la discusión ya no se limita únicamente a la mesa de negociación, sino que se trasladó al ámbito de la deliberación directa de los propios trabajadores.

El escenario abierto mantiene en vilo tanto a las autoridades municipales como a los gremios, dado que las decisiones que surjan de esta deliberación podrían marcar el rumbo inmediato del conflicto.

Posibles medidas gremiales

Uno de los aspectos que genera mayor atención es la posibilidad de que el conflicto derive en acciones gremiales en las próximas horas. De acuerdo con lo informado, no se descarta la adopción de medidas sindicales en caso de que no se produzca un nuevo acercamiento entre las partes.

La falta de acuerdo en torno al porcentaje de aumento, sumada al rechazo explícito de ATE y UPCN, deja planteado un escenario de negociación abierta pero atravesado por la tensión.

Por el momento, la expectativa está puesta en si el Ejecutivo municipal, liderado por Eduardo Córdoba, decide reformular la propuesta salarial o convocar a una nueva instancia de diálogo que permita descomprimir el conflicto.

Mientras tanto, en Andalgalá, la discusión salarial ingresó en una fase decisiva, con los trabajadores movilizados, los gremios firmes en su postura y el municipio frente al desafío de encontrar una salida consensuada.