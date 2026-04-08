Concejales libertarios denuncian falta de transparencia en la Caja de Crédito Municipal

Los concejales opositores Diego Figueroa y Eleonora Sopaga pusieron este miércoles el foco en el funciomiento y manejo de la de la Caja de Crédito Municipal, cuestionando la actual composición de su directorio y advirttiendo sobre lo que consideran una falta de transparencia en la administración del organismo. En conferencia de prensa, ambos ediles libertarios expusieron su reclamo para que se respete la ordenanza municipal N° 5905, sancionada en 2014, que establece de manera expresa la participación de la oposición dentro del directorio de la entidad crediticia.

Durante la exposición, Figueroa explicó que la normativa vigente dispone que la Caja de Crédito debe estar conformada por un gerente, un directorio de tres miembros, dos designados por el intendente y un tercero propuesto por el bloque opositor mayoritario del Concejo Deliberante. A partir de la nueva composición política del cuerpo legislativo, los concejales señalaron que, al haberse consolidado como la principal fuerza opositora, realizaron el pedido formal al Ejecutivo municipal para que el actual director, que había sido designado oportunamente por la Unión Cívica Radical, sea reemplazado por un representante del nuevo bloque mayoritario.

Sin embargo, según sostuvo Figueroa, el intendente Gustavo Saadi resolvió no avanzar con la modificación solicitada, amparándose en sus facultades de designación y en una interpretación particular del texto normativo. "El intendente puso en reserva nuestro pedido y decidió mantener al actual director", indicó el edil.

Para los concejales, esta decisión no solo desconoce el espíritu de la ordenanza, sino que además limita el rol de control institucional que la oposición debe ejercer dentro del organismo.

Dudas sobre las autoridades y la información oficial

Otro de los ejes centrales de la denuncia formulada por la LLA está vinculada a las inconsistencias detectadas en la información oficial sobre la conducción de la Caja de Crédito. Según detallaron, en la página web del municipio figura como presidente Rafael Marcelo Ponzo Florimonte, mientras que en informes recientes aparecen firmando como autoridades Juan Manuel Zelarayán y Ramón Alejandro Rodríguez.

La superposición de nombres y cargos fue señalada por los ediles como un elemento que profundiza las dudas sobre la claridad institucional del organismo. Desde la óptica opositora, la falta de una identificación precisa y uniforme de las autoridades representa una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y acceso a la información pública.

El debate por los fondos

El aspecto más sensible del planteo estuvo relacionado con el manejo de los recursos financieros. En este sentido Figueroa y Sopaga remarcaron una aparente contradicción entre la versión oficial de la Caja de Crédito y los movimientos recientes de fondos municipales. Por un lado, señalaron que desde el propio organismo se informó que la Caja es autosustentable y que se financia mediante recursos propios.

Pero, al mismo tiempo, advirtieron que el municipio destinó recientemente 50 millones de pesos para fortalecer sus líneas crediticias. "Si es autosustentable, no se entiende por qué se le transfieren fondos públicos", cuestionó Figueroa.

Para los concejales, esta situación refuerza el argumento central de su presentación: la necesidad de que exista presencia opositora en el directorio para garantizar control sobre el destino de los fondos administrados.

Pedido de transparencia

Ante esto, los ediles informaron que avanzaron con la presentación de un recurso de reconsideración, mediante el cual solicitan al Ejecutivo que revea su postura y habilite la incorporación del representante opositor. El planteo, explicaron, no se limita a una discusión por espacios políticos, sino que apunta a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la transparencia institucional.

Entre los objetivos expresados por los ediles se destaca el hacer cumplir la ordenanza N° 5905, garantizar la representación de la oposición, reforzar el control sobre el uso de fondos públicos y transparentar la identificación de las autoridades

Finalmente, Figueroa y Sopaga insistieron en que el propósito de la iniciativa es "velar por el cumplimiento de la normativa" y resguardar la transparencia en el manejo de los recursos que administra la Caja de Crédito Municipal, un organismo clave en la política local de financiamiento.