Minería dice que el proyecto minero El Alto está en "fase de exploración inicial"

En medio de la polémica y los reclamos vinculados al proyecto minero El Alto, el Ministerio de Minería informó sobre el estado actual de la evaluación del Informe de Impacto Ambiental correspondiente a la iniciativa exploratoria que lleva adelante la empresa Litios del Norte S.A. en el departamento El Alto.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos de la jurisdicción y al público en general, el organismo provincial señaló que el procedimiento continúa en trámite y que la evaluación contempla la intervención de distintas áreas especializadas del Estado. Según lo informado, el objetivo es garantizar la transparencia, el acceso a la información y el cuidado del medio ambiente durante las distintas instancias de análisis del proyecto.

El Ministerio remarcó que la iniciativa se encuentra actualmente en una fase de exploración inicial, una distinción que considera importante para comprender el alcance de las tareas desarrolladas hasta el momento y los pasos que todavía deben cumplirse antes de avanzar hacia otras etapas.

En esta instancia, las actividades comprenden trabajos preliminares en la superficie y algunas perforaciones destinadas a realizar investigaciones geológicas. Estas tareas buscan determinar si existe mineral en la zona, pero no constituyen actividades de producción ni de explotación minera.

La cartera provincial explicó que, para llegar eventualmente a una etapa de explotación, el proyecto debería superar numerosas instancias adicionales de estudios geológicos, técnicos, económicos y, fundamentalmente, ambientales. Esos procedimientos, según precisó, deben desarrollarse bajo criterios estrictos y con participación.

Los organismos del Estado intervienen en los controles

Uno de los principales antecedentes del proceso se remonta a junio de este año, cuando la empresa presentó la actualización de su Informe de Impacto Ambiental. A partir de esa presentación, el Ministerio de Minería remitió la documentación a diferentes organismos especializados del Estado para que realizaran un análisis detallado de los aspectos comprendidos en el expediente.

La revisión involucra áreas con competencias específicas en materia ambiental, hídrica, cultural, minera y de responsabilidad social. La intervención de estos organismos busca examinar los distintos componentes del proyecto dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Entre las dependencias que participan del procedimiento se encuentran:

Secretaría de Medio Ambiente: interviene como autoridad de aplicación de la normativa vinculada a los bosques nativos.

Dirección de Hidrología: tiene a su cargo los aspectos relacionados con el cuidado y la concesión del agua.

Dirección de Antropología: participa en las cuestiones vinculadas con la protección de la cultura y el patrimonio.

Dirección de Minería: interviene en los aspectos correspondientes a su área de competencia.

Responsabilidad Social Minera: forma parte de las instancias de evaluación contempladas en el procedimiento.

Además de la revisión documental, el proceso incluyó una inspección en el lugar donde se desarrolla el proyecto. A fines de septiembre, técnicos de las distintas áreas involucradas, junto con autoridades municipales de El Alto, se trasladaron hasta el terreno para verificar sus condiciones.

De esta manera, el procedimiento informado por el Ministerio contempla tanto el análisis de la documentación presentada por la empresa como las verificaciones realizadas directamente en el área de interés.

Las fechas y los informes técnicos

La participación de los vecinos constituye otro de los ejes señalados por el organismo provincial. En ese sentido, el Ministerio recordó que entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre se desarrolló un proceso de participación temprana, habilitado para que los ciudadanos pudieran conocer los informes técnicos vinculados con el proyecto exploratorio.

Durante ese período, se recibieron los informes elaborados por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, que incluyeron observaciones y solicitudes técnicas detalladas. Estos aportes forman parte de los elementos que deben ser considerados en la evaluación ambiental y que requieren una respuesta por parte de la empresa responsable de la iniciativa.

En ese contexto, el pasado 2 de octubre, el Ministerio de Minería solicitó formalmente a Litios del Norte S.A. que presentara información complementaria y respondiera a cada una de las observaciones formuladas por los profesionales y técnicos del Gobierno. El requerimiento constituye un paso dentro de la revisión del expediente, ya que las respuestas de la empresa deben ser examinadas por los organismos estatales antes de avanzar en las siguientes instancias del procedimiento.

La cartera minera sostuvo que resulta fundamental que, durante cada charla técnico-informativa y en las fiscalizaciones interinstitucionales y comunitarias, los vecinos dispongan de información real, completa y previamente evaluada por los especialistas.

La postergación de las actividades presenciales

La necesidad de completar el análisis de las observaciones técnicas llevó al Ministerio de Minería a disponer la postergación preventiva de las actividades presenciales de participación.

Según explicó el organismo, la decisión responde a que la empresa todavía debe presentar la información complementaria requerida y contestar los planteos formulados por las distintas áreas gubernamentales. La continuidad de las instancias presenciales quedará supeditada a que los organismos del Estado concluyan la revisión integral de las respuestas. Una vez finalizada esa tarea, las actividades se retomarán para que la comunidad pueda participar con información sobre los aspectos que fueron controlados y las respuestas brindadas por la empresa.

La cartera provincial planteó que el propósito es que los encuentros con los vecinos se desarrollen sobre la base de documentación completa y evaluada por los expertos, de manera que las instancias informativas y de fiscalización cuenten con los elementos técnicos necesarios.

En este marco, la postergación no fue presentada como una conclusión definitiva sobre la viabilidad del proyecto, sino como una medida preventiva mientras continúa el proceso de análisis ambiental y se aguarda el cumplimiento del requerimiento dirigido a Litios del Norte S.A.

No habrá nuevos avances sin completar los análisis

En su comunicación, el Ministerio de Minería insistió en que el expediente ambiental del proyecto El Alto permanece en pleno trámite y bajo evaluación constante. El organismo aseguró que no se aprobará ningún paso nuevo hasta que se completen todos los análisis técnicos y sociales correspondientes. De este modo, la revisión de la información presentada, las observaciones de los organismos competentes y las respuestas de la empresa continúan siendo elementos centrales del procedimiento.

La definición establece que el avance administrativo está condicionado al cumplimiento de las instancias de evaluación previstas, sin que el estado actual del expediente implique una aprobación de nuevas etapas del proyecto.

La información oficial también busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los antecedentes documentales, en un contexto en el que el desarrollo de la iniciativa genera polémica y reclamos en el departamento.

Cómo consultar la documentación oficial

El Ministerio informó que cualquier ciudadano puede revisar el proceso y descargar digitalmente la documentación correspondiente al proyecto a través de la sección de Participación Temprana del portal del Gobierno de Catamarca.

El acceso directo es el siguiente:

https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/iia-etapa-de-exploracion-para-perforacion-proyecto-el-altolitios-del-norte-sa-254

Además, para consultar el trámite oficial del expediente, se encuentra disponible el sistema de búsqueda de registros de Minería:

https://intranet.catamarca.gob.ar/#/search-record-mineria

En esa plataforma, los interesados deben ingresar el número de expediente electrónico EX-2024-01302094-CAT-DPGAM#MM para localizar las actuaciones correspondientes.